ดวงเฮงดวงปัง
วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ.2569
โดย…บุศพันธ์
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านไม่ควรฝากเด็กของท่านไว้กับใครก็ตามที่ท่านไม่รู้จักเขาดี บริวารที่เป็นเด็กเล็กอาจเจ็บป่วยหรือถูกรังแก บริวารที่ทำงานกับท่านมานานๆ จะมีปัญหากับงานใหม่ๆ เป็นที่ปวดเศียรเวียนเกล้าอย่างมาก ความรักความใคร่ที่มีปัญหามายาวนานจะยังไม่มีความชัดเจนใดๆ เกิดขึ้นมากนักในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านได้ทำงานสำคัญบางอย่างโดยไม่คาดคิดมาก่อน เช่น ผู้ใหญ่มอบหมายเอกสารสำคัญให้ท่านดูแลครอบครอง เป็นต้น มีผู้นำทรัพย์สินที่เคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้ยากมาให้ ระยะนี้การเจียมตนมีแต่เป็นผลดีไม่มีร้าย ไม่ควรต่อปากต่อคำกับคนที่ไม่ใช่ญาติสนิทมิตรสหาย เพราะถ้าเขาเกิดถือตัวขึ้นมาท่านจะยุ่ง
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านรู้สึกดีตั้งแต่เช้าตรู่ ร่างกายและจิตใจสดชื่นแจ่มใส ผู้ใหญ่และผู้น้อยนำลาภผลและข่าวดีเล็กๆ น้อยๆ มาให้ คู่หมั้นคู่สมรสเข้าใจและเห็นใจท่านเป็นอย่างดี เขาให้ลาภท่านด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ให้ผลดีพอสมควร ส่วนศัตรูที่ท่านเผชิญหน้าอยู่ไม่มีน้ำยาทำร้ายท่านได้
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านไม่ควรติดต่อสื่อสารเรื่องงานสำคัญลอยๆ โดยไม่มีหลักฐานหรือลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารทางการค้าและการทหารต่างๆ บริวารทำงานกันมานานๆ จะมาขอลาออกด้วยเหตุของเขาเอง การดูโขนดูละครที่ท่านชอบและพึงพอใจอาจไม่สนุกสนานหรือท่านอาจดูไม่จบ
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะนึกถึงรายจ่ายที่มีเข้ามามากขึ้น ทั้งๆ ที่ท่านก็เป็นห่วงผลประโยชน์ จะมีคนเข้ามารู้จักคุ้นเคยในทางชู้สาวอยู่หลายคน แม้ความรักอยู่ในเกณฑ์มั่นใจได้มาก แต่เพศตรงข้ามก็ทำให้ท่านเสียทรัพย์ได้มากเช่นกัน มีแนวโน้มว่างานที่ทำต้องการความขยันขันแข็งให้มากขึ้น มีเกณฑ์ถูกหวยรวยหุ้นได้ง่าย
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะมีจิตใจค่อนข้างอ่อนแอ จะคิดและทำอะไรก็เพื่อเอาใจเพื่อนฝูงเพราะกลัวเขาตีตัวออกห่าง มักร้อนที่อยู่หรือชอบที่จะเดินทางเที่ยวเตร่อยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้าน จะแสดงความรักและความกตัญญูกับบรรพบุรุษหรือผู้มีพระคุณอย่างซาบซึ้ง แม้จะไม่ไปมาหาสู่กัน ท่านก็อาจส่งของขวัญไปให้กันได้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะได้รับคำสั่งจากแพทย์ให้หยุดงานบางอย่าง หรือห้ามรับประทานอาหารบางชนิด ไม่ควรชมการแสดงหรือละครที่สะเทือนใจมากๆ เพื่อนบางคนของท่านชอบทำตัวเป็นนักเลงหัวไม้ ท่านไปไหนกับเขาคนอื่นก็มักนึกว่าท่านเป็นนักเลงไปด้วย ระยะนี้ควรพูดจาเจรจาด้วยความระมัดระวัง
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านเอาใจใส่บุตรหลานบริวารเป็นพิเศษ แต่ผู้สูงอายุในบ้านของท่านอาจเจ็บไข้ได้ป่วยโดยง่าย มีโชคดีเกี่ยวแก่การค้าขายของเล็กๆ น้อยๆ แต่การศึกษาเล่าเรียนและการทำงานจะประสบปัญหาด้านเอกสารและการบริหารงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อนฝูงหน้าใหม่ๆ จะไปมาหาสู่ท่านถึงบ้านหรือที่ทำงาน
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านมีมิตรภาพเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมเสี่ยงๆ ญาติมิตรที่เดินทางไปทำงานในถิ่นไกล ไม่ได้กลับมาช่วยงานของท่าน อาจได้รับความหงุดหงอดจากการกระทำของศัตรูคู่อาฆาต แต่ท่านไม่มีอุบัติเหตุอะไรใดๆ ทั้งสิ้น บุคคลใต้ชายคาเดียวกันจะนำลาภหรือนำมิตรภาพที่ดีมาให้ หรือช่วยท่านสร้างรายได้
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านไม่ควรเชื่อถือถ้อยคำของผู้ใหญ่เกินไปในเรื่องร้ายๆ ไม่ควรเที่ยวนอกบ้านในเวลากลางคืน ควรงดงานรื่นเริงและการเสพสุรายาเมา ญาติมิตรที่เป็นสตรีจะนำของสวยงามหรือมีค่ามาให้ แต่จะเกิดความอิจฉาริษยาบางอย่างหากท่านป่าวประกาศให้ใครรู้ การศึกษาเล่าเรียนมักมีอุปสรรคที่นึกไม่ถึงบ่อยๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะปวดหัวหรือคิดมากกับเรื่องทางการเงิน เพราะรายได้จะเข้ามาน้อยกว่าที่ท่านคิดเอาไว้ จะรู้สึกอ่อนไหวง่าย แต่คู่ครองหรือคนรักจะให้กำลังใจท่านอย่างเต็มที่ มิตรภาพใหม่ๆ ทำให้ท่านได้รู้จักกับผู้ทรงคุณวุฒิที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยดีในอนาคต อาจได้เปลี่ยนที่อยู่ที่นอนในระยะใกล้ๆ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านมีพลานามัยไม่ค่อยสมบูรณ์ดี แม้จะเจ็บป่วยก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและสามารถแก้ไขได้ไม่ยากนัก ไม่ควรลงโทษบริวารด้วยวาจาเชือดเฉือนหรือใช้ความรุนแรงจนมีผู้เห็นเป็นการทารุณ เพื่อนฝูงที่ดวงไม่ดีจะกลับรุ่งเรืองขึ้นในอีกไม่นานนัก ใกล้บ้านของท่านอาจมีเหตุร้ายเกิดขึ้น หรือมีโจรผู้ร้ายชุกชุม