ดูดวง ราศีดวงเปิด ชะตาดีขึ้น มีสายเปย์รายล้อม เงินทองไหลมาเทมา รวยปังขั้นสุด พอแล้วคนเฮงซวย พวกหน้าไหว้หลังหลอก จงออกไปจากชีวิต

ในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวัง

หมอบอย เคลียร์ชัด เผยถึงดวงชะตาราศีเล่นของสูง ดวงเปิด สิ่งที่คิดไว้จะเป็นจริง อย่างไม่คาดฝัน พูดง่ายๆ ดวงจะดีขึ้นอย่างชัดเจน เสน่ห์แรงจัด มีสายเปย์ล้อมรอบ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ เงินทองไหลมาเทมา สะพัดความรวย เผ็ดร้อนเรื่องความปัง พอแล้วคนเฮงซวย พวกหน้าไหว้หลังหลอก จงออกไปจากชีวิต ประสบการณ์ทำให้เราเข้มแข็ง

สำหรับราศีนี้ ประกอบด้วย กันย์ พิจิก มีน พฤษภ ธนู ตุลย์ โดยราศีนี้ ดวงเปิด สิ่งที่คิดไว้จะเป็นจริง อย่างไม่คาดฝัน พูดง่ายๆ ดวงจะดีขึ้นอย่างชัดเจน เสน่ห์แรงจัด มีสายเปย์ล้อมรอบ

