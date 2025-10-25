แนวโน้มความน่าจะเป็นในรอบสัปดาห์
(ระหว่างวันที่ 26 ต.ค.-1 พ.ย. 2568)
เศรษฐวุฒิ
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะทำอะไรที่ไม่ตรงกับความตั้งใจของตนเอง ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งหรือล่าช้า เช่น ตั้งใจเร่งรีบทำงานให้สำเร็จ แต่ยิ่งเร่งมือยิ่งทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น หรือขึ้นรถขนส่งสาธารณะผิดเส้นทางจนทำให้พบกับศัตรูเก่า เป็นต้น การตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองมักผิดพลาด ทางที่ดีท่านควรมีเพื่อนสนิทเป็นที่ปรึกษาในเรื่องส่วนตัว หรือถ้าหากเป็นเรื่องงาน ท่านควรจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญมาช่วยท่านตัดสินใจให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ท่านที่ถูกผู้ใหญ่เข้าใจผิดมานานๆ เพราะเหตุใดก็ตาม จะเริ่มแจ่มใสขึ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่ควรพยายามอธิบายอะไรให้ใครฟัง เพราะท่านยิ่งพูดจะยิ่งวุ่นวาย
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะยุ่งวุ่นวายกับกิจการของญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวมากสักหน่อย พี่น้องของท่านอาจมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับท่าน แล้วเดือดร้อนคนอื่นไปทั่ว ซึ่งท่านต้องเสียทรัพย์สินบ้างบางส่วนเพื่อช่วยเหลือและยุติปัญหาที่เกิดขึ้น มีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนกับฝูงน้อยลง อาจเกิดความขัดแย้งเมื่อได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนเก่า การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าอาจประสบปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยด่วน การงานยังคงมีอะไรใหม่ๆ ให้พบเจอ แต่อาจต้องก้มหน้าก้มตาทำงานเก่าหรือแก้ปัญหาเก่าๆ เพื่อรอคอยโครงการใหม่ๆ ไปพลางๆ เป็นช่วงเวลาที่ดีในการยื่นจดหมายสมัครงานสำหรับท่านคือหลังจากสิ้นปีไปแล้ว
ลัคนา (ลั) ราศีมิถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีส่วนช่วยเหลือกิจการของส่วนรวม เช่น ช่วยด้วยกำลังทรัพย์ความรู้ความคิด อยู่ในหมู่ชนที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง อุปสรรคเล็กน้อยที่จะเกิดขึ้นได้ มาจากคนต่างภาษาที่ไม่รู้ประเพณีและวัฒนธรรมของใครใดๆ ทั้งสิ้น ความเชื่อมั่นในหลักการของหมู่คณะช่วยให้งานสำเร็จรุดหน้าไปด้วยดี เด็กเล็กๆ ในปกครองของท่านจะมีพัฒนาการเป็นไปตามวัย แต่อาจเกกมะเหรกเกเร ไม่สนใจเล่าเรียนเท่าที่ควร ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอีกไม่นานพวกเขาจะมีพัฒนาการดีขึ้นเอง ดาวพฤหัสฯ(5) เดินหน้าในเรือนการเงิน ท่านมีโอกาสดีในเรื่องเงินๆ ทองๆ อย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านค่อนข้างโชคดีเป็นพิเศษระยะนี้ กิจการงานที่เคยมีอุปสรรคข้อขัดข้องจะราบรื่นขึ้นเรื่อยๆ อาจมีเหตุให้ท่านต้องสูญเสียหรือห่างเหินจากหุ้นส่วนคู่สัญญาไป ซึ่งถ้าท่านตัดสินใจจ่ายเงินลงทุนร่วมกับเขาไปแล้วก็ควรติดตามอย่างใกล้ชิดจะดีกว่า เพื่อนฝูงและพรรคพวกจะช่วยเหลือสนับสนุนในกิจการต่างๆ ของท่านได้ค่อนข้างน้อย เพราะเขามีความรู้และสติปัญญาไม่เพียงพอแก่ความต้องการของท่าน อย่างไรก็ดี ท่านแสดงความคิดเห็นอะไรก็มีผู้รับฟังมากขึ้น ได้รับความนับถือและเชื่อถือจากผู้คนทั่วไป แต่จะไม่มีความสุขความสบายใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานอย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะไม่ได้อยู่ในสายตาและความสนใจของผู้ใหญ่ไประยะหนึ่ง ควรระวังการคบหาสมาคมกับบริวารหรือบุคคลที่คุณวุฒิหรือวัยวุฒิน้อยกว่าท่าน เพราะจะนำความยุ่งยากมาให้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อาจถูกใช้ให้ไปทำงานในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งท่านไม่เต็มใจนัก แต่กลับเป็นผลดีโดยไม่รู้ตัว กิจการงานใดที่เป็นของยากและโชคลาภที่อยู่ห่างไกลจะประสบความสำเร็จได้ แต่ไม่มากนัก แต่หากท่านผัดวันประกันพรุ่ง ทิ้งไว้นานๆ จนปัญหาเก่าๆ กลับมาใหม่ ท้ายที่สุดท่านจะไม่ได้อะไรเลย บุตรหลานในปกครองของท่านจะเกิดแตกร้าวกัน เพราะขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ เรื่องรักๆ ใคร่ๆ สมหวังพอประมาณ
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีจังหวะดีๆ ในการแก้ปัญหาที่ผู้อื่นสร้างขึ้นกับครอบครัวของท่าน ได้รับความสุขสบายใจในความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายในที่พักอาศัย ญาติพี่น้องร่วมมือช่วยเหลือในการทำงานอย่างเข้มแข็งทุกอย่าง แต่บริวารหรือบุตรหลานกลับกระทำเรื่องที่เดือดร้อนแก่ท่าน จะอยู่ในที่มีบรรยากาศการทำงานที่สับสนวุ่นวาย ไม่เหมาะสมจะเข้าไประงับความขัดแย้งภายในองค์กรของท่าน ลาภผลประโยชน์ของท่านมักมาจากคนในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ การเข้าร่วมงานรื่นเริงต่างๆ ที่มีการเลี้ยงสุราอาหารโดยเฉพาะเวลาค่ำคืนอาจนำความขัดแย้งมาสู่ท่านและลูกน้องบริวาร คนโสดจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์ ท่านที่การงานยังไม่ค่อยมั่นคง ฐานะการเงินก็ไม่มั่งคั่งมั่งมี พอที่จะอบอุ่นใจได้ว่า แม้อนาคตจะผันแปรอย่างไรก็ไม่ตกอกตกใจ ต่อไปนี้การงานของท่านจะสดใสมากยิ่งขึ้น ดาวพฤหัสฯ(5) ในเรือนการงานของท่านส่องสว่างสดใส ทำให้ดวงชะตาของท่านรุดหน้าไปอย่างมากและรวดเร็ว แต่เมื่อดาวพฤหัสฯ (5)โคจรกลับสู่ราศีมิถุนในราวปลายปี ดวงชะตาของท่านจะกลับมาคงที่หรืออ่อนลงเล็กน้อย ระยะนี้จะได้ลาภทรัพย์สินเงินทองสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามอัตภาพ ถ้าในช่วงเวลาแห่งความโชคดีนี้ ท่านไม่เสพสุราหรือเล่นการพนันแล้ว ฐานะการเงินจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างแน่นอน อย่างไรก็ดี เรื่องรักใคร่ยังไม่ควรรีบร้อน
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะพบเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวท่านมากสักหน่อย เพราะดาวประจำราศีของท่านแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากมั่น ท่านจะรู้สึกมีอิสระหรือเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นอย่างมาก แต่อาจยุ่งวุ่นวายกับญาติและครอบครัวมากขึ้นเช่นกัน จะพบปะกับเพศตรงข้ามหรือแฟนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานๆ และพวกเขาเป็นผู้นำลาภมาให้เสียด้วย หากท่านเป็นข้าราชการอาจไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการเท่าที่ควร บริวารที่เป็นชาวต่างชาติจะขยันขันแข็ง ช่วยท่านทำงานได้เข้าขากับท่านมากขึ้นกว่าเดิม ลาภผลประโยชน์ถดถอย การค้าขายและการเจรจาต่อรองก็เสียเปรียบเช่นกัน
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้ข่าวดีเกี่ยวแก่ลาภผลประโยชน์ต่างๆ ฐานะการเงินคงที่หรือไม่มีปัญหาใดๆ มากนัก การเดินทางอาจได้ลาภลอย ถ้ามีการเดินทางไกลไปไหนก็ตามจะมีโชคลาภ แต่ถ้าท่านอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์จะมีปัญหาและไม่ได้รับการแก้ไขตามสมควร ความเป็นอยู่ในสำนักงานไม่ค่อยปกติ เพราะมีผู้ใหญ่จ้องจะเอาเปรียบท่านอยู่เสมอ ท่านเผลอไผลเมื่อใด เอกสารหนังสือสำคัญจะเสียหายหรือสูญหายขึ้นได้ ถ้าบ้านท่านมีของเก่าของโบราณหรือเครื่องรางของขลัง สิ่งเหล่านั้นอาจก่อปัญหาให้แก่ท่านหรือท่านเองที่ทำของมีค่าเหล่านั้นชำรุดเสียหาย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากบุตรบริวาร
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะสนใจทำการค้า เพื่อหาเงินหาทองให้มากขึ้น ความช่างพูดช่างคุยของท่านจะส่งเสริมให้ท่านทำงานได้ดีขึ้นพอสมควร การค้าขายสิ่งของชิ้นใหญ่ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่จะขายได้กำไรมาก มีรายได้เข้ามือพอสมควรทีเดียว บางท่านจะได้เป็นคู่ค้ากับนักวิชาการหรือครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่มีความรู้ อย่างไรก็ตาม ท่านควรให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารให้มากๆ เพราะยิ่งท่านมีเครือข่ายเพื่อนฝูงมากเท่าไหร่ ท่านก็ยิ่งมีโอกาสรับทรัพย์มากขึ้นเท่านั้น มีเพื่อนฝูงใหม่ๆ เป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอบ มีสติปัญญาและความรู้มากกว่าบุคคลทั่วไป ระยะนี้ท่านทำอะไรก็ค่อนข้างราบรื่น
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ตาม ที่อยู่อาศัยของท่านจะเต็มไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตา แม้ท่านจะเพิ่งไปทำกิจกรรมสมบุกสมบันมา บุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดของท่านจะเท่าทันพวกมิจฉาชีพหรือพวกนักเลงหัวไม้อยู่เสมอ จะมีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้พบเห็นอย่างลับๆ ท่านที่ทำงานห่างไกลจากบ้านจะต้องติดต่อสื่อสารกับครูบาอาจารย์อาจไม่ประสบความสำเร็จ และไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลประโยชน์ของผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง การดื่มสุรากับเพื่อนหน้าใหม่ถือเป็นการกระชับมิตร พบเพื่อนใหม่ระยะนี้มักเป็นคนที่ท่านนำมาช่วยงานของท่านได้และจะสนิทสนมกันไปอีกนาน เรื่องรักอาจอยู่นอกสายตา
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำการใดก็ตาม แม้เป็นงานประจำที่ท่านมีความชำนาญอยู่แล้วก็ยังต้องอาศัยความมานะพยายามและอดทนเป็นอย่างยิ่ง แต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคข้อขัดข้องไปเสียทุกเรื่อง ท่านก็ยังมีบริวารที่ดีมาสนับสนุนท่านอยู่เสมอ แต่หุ้นส่วนคู่สัญญากลับทำอะไรไม่ทันใจท่านเอาเสียเลย บางคนก็เอาแต่ลาป่วยหรือลาพักร้อน ท่านต้องแก้สถานการณ์ไปตามลำพัง มีผู้คนนิสัยแปลกๆ หรือชาวต่างชาติต่างภาษามาคบหาเป็นเพื่อนกับท่าน ซึ่งเขาไม่ได้ทำความเสียหายอะไรใดๆ ให้แก่ท่าน นอกจากความแปลกประหลาดเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น พลานามัยของท่านค่อนข้างดี มีภูมิต้านทานโรคอยู่พอสมควร