เปิดดวง 12 ราศี ดาวพุธย้าย จะเกิดอะไรขึ้น ระหว่างวันที่ 23 ต.ค. – 31 ต.ค.68 ราศีไหนมีข่าวดีเรื่องเงิน ราศีไหนอาจจะพบปัญหาอยู่บ้าง ไม่ควรไว้ใจคนเกินไป
เข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมท้ายปีกันแล้ว ในช่วงนี้ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง
อาจารย์ไวท์ หมอดูโอปป้า เผยถึง 12 ราศี ดาวพุธย้าย 12 ราศี จะเกิดอะไรขึ้น ทำนายดวงระหว่างวันที่ 23 ต.ค. – 31 ต.ค. 68
ราศีเมษ ศัตรูแพ้ภัยตัวเอง สิ่งร้ายๆ ที่เคยขวาง จะเริ่มจางหายไปเอง คนไม่ดีจะเดินออก หลังวันที่ 26 จะมีความสำเร็จที่เกินคาด
ราศีพฤษภ ปัญหาในเรื่องการเงินจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ที่ผ่านมาเงินฝืด ติดขัด หลังวันที่ 26 มีข่าวดีเรื่องเงิน คู่พารวย คนนำเงินมาให้
ราศีมิถุน ในช่วงนี้มีเรื่องที่จะต้องจัดการแก้ปัญหา หลังวันที่ 26 ต.ค. มีสิ่งที่ยากให้จัดการแก้ไข ต้องออกแรงถึงได้เงิน ช่วงนี้ดูแลสุขภาพให้ดี
ราศีกรกฎ ได้เริ่มโปรเจกต์ งานใหม่ๆ จะได้โอกาสดี ในเรื่องการงาน หลังวันที่ 26 เดินทางแล้วมีโชค จะได้รับการอนุมัติ ช่วงนี้มีเด็กมาติด
ราศีสิงห์ ได้รับความสำเร็จในเรื่องใหญ่ๆที่รอคอย โอกาสดีเกี่ยวกับเรื่อง บ้าน รถ ที่ดิน ครอบครัวสนับสนุน หลัง 26 ได้เงินก้อน
ราศีกันย์ มีเกณฑ์ได้ความสำเร็จในในเรื่องงาน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง สมัครงานมีข่าวดี เจรจาพารวย การค้าขายดีขึ้น ทำกำไร
ราศีตุลย์ ดาวพุธย้ายเข้าเรือนการเงิน มีโอกาสรับทรัพย์ รับเงินหลายๆทาง หลังวันที่ 26 ต.ค. มีคนนำเงินมาให้ เงินเข้ารัวๆ
ราศีพิจิก ดาวพุธโคจรทับดวง มีเกณฑ์ได้โชคฟลุ๊กๆในช่วงนี้มีไอเดียที่อยากจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆ จะได้อะไรพิเศษ เช่น ของขวัญ ตำแหน่งงาน
ราศีธนู ในช่วงนี้หากจะติดต่อประสานงานหรือทำกิจการใดๆ อาจจะพบปัญหาอยู่บ้าง แต่จะสามารถจัดการได้ ไม่ควรไว้ใจคนเกินไป
ราศีมังกร ดวงได้ลาภลอย โชคดีแบบฟลุ๊กๆ สิ่งที่ได้มาโดยไม่ได้คาดหวัง โชคเกี่ยวกับ บ้าน รถ ผู้ใหญ่ซัพพอร์ต ผู้สายเปย์
ราศีกุมภ์ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องงาน ย้ายงานหรือการเดินทางไปทำงานในที่ใหม่ๆในช่วงนี้มีสิ่งที่ต้องเลือกตัดสินใจมากขึ้น
ราศีมีน ดาวพุธย้ายออกจากเรือน มรณะปัญหาเริ่มคลี่คลาย มีข่าวดีในสิ่งที่รอคอย หลังวันที่ 26 ต.ค. ได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่