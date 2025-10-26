คฑา ชินบัญชร เปิด 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง รับดาวอังคารย้าย 26 ต.ค.68 จะได้เจอรักแท้ ผู้ใหญ่สนับสนุน

คฑา ชินบัญชร เผย 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง รับดาวอังคารย้าย 26 ต.ค.2568 มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ยืน1 เรื่องความรัก คนไม่มีคู่ จะได้เจอรักแท้ ผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุน
เข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมท้ายปีกันแล้ว ในช่วงนี้ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง
คฑา ชินบัญชร เผยถึงดาวอังคาร ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 26 ต.ค.2568 เวลา 08.39 น. 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง รับดาวอังคารย้าย ราศีไหนมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต มีแนวคิดใหม่วิธีใหม่ๆ ราศีไหนเฮงยืน1 เรื่องความรัก คนไม่มีคู่ จะได้เจอรักแท้ ผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุน อย่าลืมสวด คาถามังคลปริตร จะช่วยเสริมสิริมงคล
สำหรับ 3 ราศี เฮงยืนหนึ่งรับดาวอังคาร ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 26 ต.ค.2568 ประกอบด้วย
ราศีพิจิก มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต มีแนวคิดใหม่วิธีใหม่ๆ คนโสดเจอเนื้อคู่ เลขมงคล 5, 7, 9
ราศีกรกฎ เฮงยืน1 เรื่องความรัก คนไม่มีคู่ จะได้เจอรักแท้ มีโชคจากคนรัก เลขมงคล 3, 4, 6
ราศีเมถุน ผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุน ธุรกิจการงานก้าวหน้า ความรักมั่นคง เลขมงคล 5, 6, 8
นอกจากนี้ อ.คฑา ยังแนะนำให้ทำบุญ: กับคนไร้บ้าน เลี้ยงอาหารคนยากไร้ สวดบทมังคลปริตร