หมอเค้ก เปิดดวงชะตา 5 ราศี หลัง 26 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ดาวอังคารย้าย สมหวังกับสิ่งที่รอ ราศีใดได้รับพลังทวีคูณ สิ่งที่ติดขัดจะคลี่คลาย ราศีใดได้ความสำเร็จ
ช่วงนี้ ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง
หมอเค้กดลบันดาล เผย 5 ชะตาราศี หลัง 26 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ดาวอังคารย้าย สมหวังกับสิ่งที่รอ ราศีใดได้รับพลังทวีคูณ ราศีใดสมหวัง ประกอบด้วย ราศีเมษ ราศีสิงห์ ราศีธนู ราศีมังกร และ ราศีมีน โดยมีรายละเอียดของแต่ละราศีนี้
ราศีเมษ
- เจ้าแห่งนักรบได้รับพลังทวีคูณ ดาวอังคารผู้เป็นเจ้าเรือนมาประทับช่วยเสริมพลังใจให้แกร่งกว่าเดิม สิ่งที่เคยติดขัดจะคลี่คลายอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือหัวใจ จุดหมายอยู่ไม่ไกล แค่เดินตรงไปด้วยความมั่นใจ
ราศีสิงห์
- พลังอำนาจและบารมีจะเปล่งประกายมากขึ้นอย่างเด่นชัด ผู้ใหญ่เมตตา โอกาสใหม่จะมาถึงแบบไม่ต้องร้องขอ ความฝันที่เคยคิดว่าเป็นเพียงภาพลวงตา จะกลายเป็นความจริงให้สิงห์ได้เชิดศีรษะอย่างภาคภูมิ
ราศีธนู
- ดาวอังคารส่งแรงหนุนเสริมการขยับขยาย ยิ่งขวนขวายยิ่งก้าวหน้า เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ การเดินทาง ติดต่อเจรจา ความหวังที่ติดรอคิว จะได้ไฟเขียวในที่สุด ธนูเตรียมเก็บชัยชนะพร้อมรอยยิ้ม
ราศีมังกร
- อุปสรรคที่เคยหนักราวภูผากำลังถูกเคลื่อนออกไปทีละก้อน ดาวอังคารผลักแรงให้ความมุ่งมั่นของมังกรเฉียบคมกว่าใคร สิ่งที่หวังเรื่องการงาน ความสำเร็จ ระดับสถานะ จะได้เห็นผลชัดเจนพร้อมคำยืนยันจากโชคชะตา
ราศีมีน
- การรอคอยที่ยาวนานจะสิ้นสุดอย่างงดงาม ดาวอังคารจะเติมกำลังใจให้มีนลุกขึ้นคว้าโอกาสสำคัญ เป้าหมายด้านความรัก ความสัมพันธ์ หรือโปรเจกต์ที่ผูกหัวใจ จะสมหวังได้เสียที เหมือนฝนโปรยปรายบนผืนน้ำให้เกิดประกายระยับ