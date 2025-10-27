หมอเค้ก เปิดดวงชะตา 5 ราศี หลัง 26 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ดาวอังคารย้าย สมหวังกับสิ่งที่รอ ราศีใดได้รับพลังทวีคูณ สิ่งที่ติดขัดจะคลี่คลาย ราศีใดได้ความสำเร็จ

ช่วงนี้ ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง

หมอเค้กดลบันดาล เผย 5 ชะตาราศี หลัง 26 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ดาวอังคารย้าย สมหวังกับสิ่งที่รอ ราศีใดได้รับพลังทวีคูณ ราศีใดสมหวัง ประกอบด้วย ราศีเมษ ราศีสิงห์ ราศีธนู ราศีมังกร และ ราศีมีน โดยมีรายละเอียดของแต่ละราศีนี้

ราศีเมษ

  • เจ้าแห่งนักรบได้รับพลังทวีคูณ ดาวอังคารผู้เป็นเจ้าเรือนมาประทับช่วยเสริมพลังใจให้แกร่งกว่าเดิม สิ่งที่เคยติดขัดจะคลี่คลายอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือหัวใจ จุดหมายอยู่ไม่ไกล แค่เดินตรงไปด้วยความมั่นใจ

ราศีสิงห์

  • พลังอำนาจและบารมีจะเปล่งประกายมากขึ้นอย่างเด่นชัด ผู้ใหญ่เมตตา โอกาสใหม่จะมาถึงแบบไม่ต้องร้องขอ ความฝันที่เคยคิดว่าเป็นเพียงภาพลวงตา จะกลายเป็นความจริงให้สิงห์ได้เชิดศีรษะอย่างภาคภูมิ

ราศีธนู

  • ดาวอังคารส่งแรงหนุนเสริมการขยับขยาย ยิ่งขวนขวายยิ่งก้าวหน้า เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ การเดินทาง ติดต่อเจรจา ความหวังที่ติดรอคิว จะได้ไฟเขียวในที่สุด ธนูเตรียมเก็บชัยชนะพร้อมรอยยิ้ม

ราศีมังกร

  • อุปสรรคที่เคยหนักราวภูผากำลังถูกเคลื่อนออกไปทีละก้อน ดาวอังคารผลักแรงให้ความมุ่งมั่นของมังกรเฉียบคมกว่าใคร สิ่งที่หวังเรื่องการงาน ความสำเร็จ ระดับสถานะ จะได้เห็นผลชัดเจนพร้อมคำยืนยันจากโชคชะตา

ราศีมีน

  • การรอคอยที่ยาวนานจะสิ้นสุดอย่างงดงาม ดาวอังคารจะเติมกำลังใจให้มีนลุกขึ้นคว้าโอกาสสำคัญ เป้าหมายด้านความรัก ความสัมพันธ์ หรือโปรเจกต์ที่ผูกหัวใจ จะสมหวังได้เสียที เหมือนฝนโปรยปรายบนผืนน้ำให้เกิดประกายระยับ
หมอเค้ก เปิดดวงชะตา 5 ราศี หลัง 26 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ดาวอังคารย้าย สมหวังกับสิ่งที่รอ ราศีใดได้รับพลังทวีคูณ สิ่งที่ติดขัดจะคลี่คลาย ราศีใดได้ความสำเร็จ

หมอเค้ก เปิดดวงชะตา 5 ราศี หลัง 26 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ดาวอังคารย้าย สมหวังกับสิ่งที่รอ ราศีใดได้รับพลังทวีคูณ สิ่งที่ติดขัดจะคลี่คลาย ราศีใดได้ความสำเร็จ

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
2

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
3

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
4

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
5

สาวฟื้นจากสโตรก ตกใจตัวเองพูดสำเนียงไทย รักษาเป็นปีไม่หาย เป็นโรคหายาก
6

สส.ประชาชน ชี้รัฐบาลพลาดมาก 'อนุทิน' เซ็น MOU แรร์เอิร์ธ เสียเปรียบสหรัฐฯ อย่างหนัก
7

ตร.เร่งหาสาเหตุ หลังพบมัคนายกวัด-ภรรยาถูกยิงดับ 2 ศพในบ้าน
8

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
9

หวานมาก นนกุล โพสต์คลิปอวยพรวันเกิด แอฟ ทักษอร ทำแฟนสาวยิ้มเลย
10

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศ 9 ครั้งแล้ว ขึ้น-ลงผันผวน ร่วงลงอีก