สมาคมโหรฯ เปิดดวงการเงิน 12 นักษัตร ส่งท้ายเดือนต.ค. เกิดปีไหน รวย รวย ทำอะไรก็สำเร็จ เป็นช่วงกอบโกย มีคนอุปถัมภ์ เตือนปีไหนต้องระวัง กระเป๋ารั่วไหล
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดดวงการเงิน 12 นักษัตร…ส่งท้ายเดือนตุลาคม 2568 ดังนี้
ปีชวด ปีมะเมีย ปีระกา รวย รวย รวย ทำอะไรก็สำเร็จ เป็นช่วงเวลาของการกอบโกยเงินทอง มีรายได้มาจากหลายช่องทาง
ปีฉลู ปีมะโรง ปีวอก ปีจอ ดวงดีมีคนอุปถัมภ์ มีคนคอยซัพพอร์ท แม้ติดขัดก็จะได้รับการช่วยเหลือ
ปีเถาะ ปีมะแม ปีกุน ใจดีกับเขาเราจะเสียใจ ระวังอย่าใจอ่อน หรือ เชื่อใจใครง่ายๆ อาจมีเหตุให้ต้องเสียทั้งทรัพย์ทั้งความรู้สึก
ปีขาล ปีมะเส็ง กระเป๋ารั่วไหล ต้องรัดเข็มขัดคิดก่อนใช้เสมอต้องบริหารรายจ่ายให้ดี ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น