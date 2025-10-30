หมอช้าง เปิดช่วงดวงแรง ช่วงจุดอ่อน เตือนราศีไหนบ้างโค้งสุดท้ายปีมีเรื่องต้องระวัง ทั้งสุขภาพโรคภัยอุบัติเหตุ แนะวิธีแก้เคล็ดลดความแรง
หมอช้าง ทศพร เผยคลิปดวงชะตาโค้งสุดท้าย 2568 นอกจากเรื่องความปังความเฮงรับโชคลาภ การงานแล้ว มีเรื่องต้องเตือนในหลายๆ ราศี สำหรับดวงชะตาเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม บางราศีมีช่วงดวงแรงต้องระวังให้มากด้วย
ราศีเมษ
-เตือนอุบัติเหตุ การเจ็บตัว ระวังยานพาหนะ สุขภาพให้มากขึ้น
-การงาน ดวงปังเดือนธันวาคม เลื่อนขั้นมีชื่อเสียงก้าวหน้า งานจากที่ไกลๆ ความวุ่นวาย ดีแต่เหนื่อยมีเรื่องจุกจิก เดินทางมากขึ้น
-การเงิน ข่าวดีทั้งพฤศจิกายน มีข่าวดี มีรายได้ ส่วนธันวาคมดวงเด่นเชิงโชคลาภด้วย ปลายปีปลดหนี้เคลียร์ปัญหา
-ความรัก ดีช่วงพฤศจิกายน เพราะธันวาคมอาจจะไม่มีเวลา อยากให้โฟกัสตัวเองเรื่องงานมากกว่า
ราศีพฤษภ
-เตือนระวังกิจกรรมโลดโผนเสี่ยงๆ ควรหลีกเลี่ยงไปก่อน แก้เคล็ดหาหมอทำฟัน เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ
-ช่วงเปลี่ยนแปลง วุ่นวาย ความขัดแย้งแรงช่วงพฤศจิกายน ระวังมีปากเสียง คดีความฟ้องร้อง ระวังหุ้นส่วนมีปัญหา ช่วงจุดอ่อนปลายปี ผ่านไปแล้วก็จะดีชึ้น
-การเงิน ไม่โดดเด่น ต้องวางแผนให้ดี พฤศจิกายน จะมีปัญหาผิดพลาดเอกสารสัญญา การเงินจะดีตอนธันวาคม เงินที่รอจะได้รับคำตอบจะทยอยได้ข่าวดี
-ความรัก อย่าคาดหวัง รอปีหน้าน่าจะมีข่าวดี เตือนคนมีคู่ปลายปีอาจมีปัญหาปากเสียง ระวังคำพูด
ราศีมิถุน
-เตือนเรื่องสุขภาพ อุบัติเหตุ ต้องเตือนดวงแรงธันวาคม เจ็บตัว ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงๆ
-เด่นมากการเงิน ข่าวดีเรื่องการเงินที่รอคอย เงินก้อนโต เป็นรายได้พิเศษ ยิ่งธันวาคมมีดวงดาวโชคลาภด้วย ลงทุนเสี่ยงๆ ได้รับคำตอบที่ดี
-การงาน พฤศจิกายนทำอะไรก็ยากติดขัด ดีช่วงธันวาคมกลางเดือนไป ข่าวดีการเจรจา มีตัวช่วย สำเร็จราบรื่น
-ความรัก มีลุ้นธันวาคม พ่อสื่อแม่สื่อแนะนำ ดีถึงปีหน้า , คนมีคู่ดวงส่งเสริมการเงิน และการงาน
ราศีกรกฎ
-ข่าวดี ขยับขยาย เริ่มต้น โปรโมชั่นพิเศษ 2 เดือนนี้ เป็นช่วงการตัดสินใจที่ดี ย้ายงาน ลุยงาน เริ่มธุรกิจ ขยายสาขา เลื่อนตำแหน่ง พฤศจิกายนลุยเลย
-การเงิน ยังไม่โดดเด่นเต็มที่นัก แต่ดาวการงานดี อาจได้เห็นข้อตกลงรายได้เข้ามา แต่เงินอาจจะไปออกปีหน้า จะมีข่าวดีความลงตัวการเงินในอนาคต
-ความรัก วางแผนหมั้นหมายแต่งงาน คนโสดมีคนแนะนำ เริ่มต้นความรัก
ราศีสิงห์
-เตือนเรื่องการเจ็บป่วยเจ็บตัวของบุตรบริวารในครอบครัว ดูแลกันให้ดี
-ต้องต่อสู้การงานต้องอาศัยความรู้ประสบการณ์แก้ปัญหา ข่าวดีต้นปีหน้าดาวเสาร์ขยับออกเหมือนยกภูเขาออกจากอก เรื่องหนักลดลง งานออนไลน์ ต่างประเทศส่งผลดี คาดหวังเลื่อนตำแหน่งไม่มีตัวช่วย ต้องใช้ฝีมือ
-การเงิน มีรายได้เข้ามา แต่อาจมีเรื่องต้องเอาเงินไปซัพพอร์ตคนรอบตัวเยอะ
-ความรัก ช่วงธันวาคมได้มีเวลาเรื่องความรัก
ราศีกันย์
-รอรับข่าวดีโดดเด่นมากเรื่องการเงิน เดือนพฤศจิกายน ทัังรายได้ประจำ สวัสดิการชีวิตดีขึ้น ปรับเงินเดือนขึ้น มีโชคลาภให้ลุ้นมากขึ้น เงินเข้ามาไม่คาดฝัน ไม่ทันตั้งตัว เงินที่รอหรือลืมไปแล้วจะกลับมาโค้งสุดท้าย
-การงาน ฟ้าเปิด อะไรติดขัดลุยตอนนี้ มีดวงตัวช่วยมีข่าวดี
-ความรัก ดูแลกันต่อ คนมีคู่ดวงคู่ครองนำโชคมาให้ เกิดข่าวดีช่วยเสี่ยงโชคถูกรางวัลมาถึงเรา
ราศีตุลย์
-เตือนระวังเรื่องยานพาหนะ รถเสีย หมั่นตรวจสอบให้รอบคอบ
-การงาน มีข่าวดี มีความวุ่นวายมีเรื่องรับผิดชอบ แต่มีความสำเร็จตามมา
-การเงิน โชคลาภดี รายได้ดี มีการขยับขยาย การเงินแข็งแกร่งทั้งรายได้ประจำ การลงทุน
-ความรัก ราศีมีเสน่ห์สุดในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ เดือนพฤศจิกายน คนโสดเจอคนที่ใช่ , คนมีคู่ระวังคนรักเก่ากลับมาเป็นปัญหา
ราศีพิจิก
-ระวังเรื่องการผ่าตัด อุบัติเหตุ การเจ็บตัว แนะไปทำฟัน เจาะเลือดเพื่อช่วยแก้เคล็ด
-การเงินดีมาก เดือนธันวาคม รายได้มาจากหลายทาง ได้เงินก้อนโตแบบที่ไม่เคยได้ อีกอย่างที่ได้คือโชคลาภ การลงทุนที่มีความเสี่ยง การได้เงินก้อนโค้งสุดท้ายไม่ผิดหวัง
-การงาน มีข่าวดีเลื่อนขั้น เตือนพฤศจิกายนมีดวงขัดแย้ง อุปสรรคปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ถูกนินทา เอกสารผิดพลาด ระวังให้ดี
-ความรักให้ไปลุ้นเดือนธันวาคม , คนมีคู่ พฤศจิกายนมีปัญหา เข้าธันวาคมจะคลี่คลาย
ราศีธนู
-เตือนดูแลการขับรถช่วงธันวาคม หรือเอารถไปซ่อมเช็กสภาพ เรื่องสุขภาพ อย่าทำกิจกรรมผาดโผน อันตราย
-ช่วงโปรโมชั่น ยิ่งช่วงธันวาคม การงานรับผิดชอบเยอะ ส่งผลดีความสำเร็จก้าวหน้า ดีกับเจ้าของธุรกิจยอดขายมีเข้ามา แต่พฤศจิกายน จะเครียดกดดันเตรียมรับมือไว้
-การเงิน พฤศจิกายน ดวงดาวโชคลาภแรง โอกาสได้เงิน เสี่ยงโชคกำไร มีรายได้ผลตอบแทนดีเข้ามา
-ความรัก พฤศจิกา มีความขัดแย้ง จะให้ดีเป็นช่วงธันวา คนโสดรอปีหน้า
ราศีมังกร
-ปลายปีเป็นช่วงจุดอ่อน ช่วงธันวาคม สุขภาพ โรคภัย โรคประจำตัว ดูแลสุขภาพให้รอบคอบ
-มีการตัดสินใจเรื่องงาน การเริ่มต้น เรื่องดีแต่ลังเล ต้องใจเย็น ตำแหน่งก้าวหน้า ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ ดีช่วงพฤศจิกายน ได้หุ้นส่วน ตกลงซื้อขาย ลูกค้าเมตตา แต่ธันวาคมจะเหนื่อยหน่อย
-การเงิน พฤศจิกายน มีโอกาสรายได้ โชคลาภเข้ามา ได้เงิน ได้รางวัล ได้ของคืน รายได้มาเป็นกอบเป็นกำ
-ความรัก เตือนธันวาคมไม่ค่อยดี คนมีคู่ระวังมีปัญหา แนะไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศ , คนโสดรอปีหน้าดีกว่านี้
ราศีกุมภ์
-การเงินโดดเด่น เน้นโชคลาภธันวาคมกลางเดือนไป มีโอกาสได้เงิน ถูกรางวัล มีโชคได้อะไรมาแบบไม่คาดฝัน ฟลุคๆ รวมถึงรายได้ อะไรที่รอคำตอบได้รับข่าวดีในเดือนธันวาคม
-การงาน มีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามาได้รับการโปรโมต โดดเด่นโด่งดัง แต่เรื่องศัตรูอุปสรรคนินทากลั่นแกล้ง ก็มีเข้ามาด้วย ระวังท้อแท้ได้ง่าย
-ความรัก มีเสน่ห์พฤศจิกายน คนโสดดวงความรักมากับเรื่องงาน , คนมีคู่ รักลงตัว
ราศีมีน
-พลังความก้าวหน้า ต่อยอดธุรกิจขยาย การงานเติบโตตั้งแต่พฤศจิกายน โอกาสเรื่องเลื่อนขั้นตำแหน่งด้วย
-การเงิน มีพลัง โอกาสรายได้ มั่นคง ไม่เด่นเรื่องโชคลาภ แต่เน้นน้ำพักน้ำแรง คอมมิชชั่น สิ่งที่ทำไว้ได้ผลกลับมาพฤศจิกายน
-ความรัก รอลุ้นธันวาคมคนโสดมีโอกาสเริ่มต้น , คนมีคู่ วางแผนครอบครัวพักผ่อนท่องเที่ยวมีความสุข