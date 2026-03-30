หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 30 มีนาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร

สรุปผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สปป.ลาว หรือ หวยพัฒนา ภายใต้การกำกับของกระทรวงการเงิน งวดล่าสุดวันที่ 30 มีนาคม 2569 ผลรางวัลทั้งหมดมีดังนี้

รางวัลเลข 6 ตัว: 071585
รางวัลเลข 5 ตัว: 71585
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว: 1585
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว: 585
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว: 85

ผลสลากพัฒนา 5/45 งวดวันที่ 30/3/69

สำหรับการออกรางวัลสลากพัฒนา แบบชุด 5/45 หมายเลขที่ออก ได้แก่ : 06, 33, 44, 36, 05

อัตราเงินรางวัลหวยลาว และวิธีคำนวณเงินรางวัล

ในการตรวจหวยลาว ผู้ซื้อสามารถคำนวณเงินรางวัลได้ตามมูลค่าการซื้อ (หน่วยเป็นกีบ) ดังนี้:

เลข 4 ตัว: รับเงินรางวัล 6,000 เท่า (เช่น ซื้อ 1,000 กีบ ได้รับ 6,000,000 กีบ)
เลข 3 ตัว: รับเงินรางวัล 500 เท่า (เช่น ซื้อ 1,000 กีบ ได้รับ 500,000 กีบ)
เลข 2 ตัว: รับเงินรางวัล 60 เท่า (เช่น ซื้อ 1,000 กีบ ได้รับ 60,000 กีบ)

ทำความรู้จัก “หวยลาว” หรือ “หวยพัฒนา” คืออะไร? ออกกี่โมง?

หวยลาว หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ สลากพัฒนา ดำเนินการโดยบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ถือเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศลาว

ตารางเวลาและช่องทางการรับชมหวยลาว

วันออกรางวัล: ทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์
เวลา: เริ่มดำเนินการถ่ายทอดสดเวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ช่องทางรับชม: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และ ถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว ช่อง 1 (LNTV)

วิธีตรวจหวยลาว 6 ตัว, หวยลาว 4 ตัวท้าย, หวยตำราฝัน, เลขนามสัตว์

ระบบการออกรางวัลหวยลาวจะเริ่มจากการจับรางวัล เลข 6 ตัว เพียงชุดเดียว แต่สามารถแยกรางวัลได้หลายประเภทตามความนิยมของแต่ละพื้นที่ โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ผลรางวัลเลขท้าย 4 ตัวเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการออกรางวัล หวยตำราฝัน (4/40) และเลขนามสัตว์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการเสี่ยงโชคใน สปป.ลาว

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