สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อเวลา 21.21 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2568 นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สร้างความเศร้าโศกาดูรแก่ปวงชนชาวไทย
สำนักพิมพ์มติชนจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์สตรีไทย ผู้ทรงงามสง่าเคียงข้างพระมหากษัตริย์ จากการเพิ่มพูนองค์ความรู้ผ่าน 6 ปกสำคัญ ที่เลือกสรรมามอบให้แก่ท่านผู้อ่านทุกท่าน ประกอบด้วย
นางแก้วคู่พระบารมี
โดย กองบรรณาธิการมติชน
รวบรวมข้อมูลและบันทึกประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสมือน “นางแก้ว” ผู้สละตนบำเพ็ญเพียรบารมีหนุนนำเคียงคู่พระโพธิสัตว์
พระญาติ ราชสกุล กรุงรัตนโกสินทร์
โดย เล็ก พงษ์สมัครไทย
รวบรวมพระประวัติและพระกรณียกิจของเจ้านาย ที่เป็นต้นราชสกุลต่างๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์หลายราชสกุล อาทิ กิติยากร ณ อยุธยา, เทวกุล ณ อยุธยา, นพวงศ์ ณ อยุธยา, โสณกุล ณ อยุธยา เป็นต้น
รวมทั้งอ่านเรื่องราว สายสัมพันธ์ทางการอภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์หรือเสกสมรสในพระบรมวงศานุวงศ์กับกุลสตรีในราชสกุลหรือสกุลของสามัญชน
ลูกแก้วเมียขวัญ
โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
หนังสือที่จะฉายให้เห็น “สตรี” ในสังคมไทยที่มีบทบาทซับซ้อนอย่างยิ่ง ไม่มีทั้ง “อำนาจ” และฐานะของ “ผู้นำ” ในสังคม ถูกบดบังด้วยบทบาทของ “บุรุษ” มาโดยตลอด แต่สตรีเหล่านี้ในฐานะของ “แม่-เมีย-ลูก” แล้ว กลับมีพลานุภาพมหาศาลแฝงเร้นอย่างล้ำลึกแยบยล เป็นพลานุภาพอันถ่ายทอดด้วยอารมณ์ความรู้สึกรักใคร่ อาทร อ่อนโยน ทะนุถนอม บทบาทของสตรีในประวัติศาสตร์จึงเป็นภาพที่รางเลือน ไม่มีปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารเล่มใด
ลูกท่านหลานเธอ
โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
พระประวัติของเจ้านายที่เป็นสตรีในวังซึ่งเจ้านายแต่ละพระองค์ทรงมีความสามารถที่แตกต่างกันไป แล้วเข้ารับราชการเพื่อสนองพระเดชพระคุณใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ทั้งดูแลพระโอรส-พระธิดาและดูแลงานต่างๆ ในวังที่ได้รับมอบหมาย อาจกล่าวได้ว่า ลูกท่านหลานเธอ ส่วนหนึ่งเป็นสตรีที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนหลายคนที่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนและมั่นคงของชาติตราบจนปัจจุบัน
ในกำแพงแก้ว
โดย ธงทอง จันทรางศุ
เรื่องราวของเจ้านายฝ่ายในและบาทบริจาริกา โดยเล่าผ่านแง่มุมที่ลงลึกและแตกต่าง ซึ่งได้จากแหล่งค้นคว้าต่างๆ และจากโอกาสที่ผู้เขียนได้ยินได้ฟังมาด้วยตัวเอง
สิ่งที่ผู้อ่านจะได้พบเจอต่อไปนี้ คือความพยายามเก็บภาพชีวิตในรั้วในวังของเจ้านายฝ่ายในหลายพระองค์ รวมถึงบาทบริจาริกาบางท่าน มาปะติดปะต่อเข้าด้วยกันให้เกิดเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สะท้อนทั้งชีวิตส่วนพระองค์ ความสัมพันธ์เชิงครอบครัว ตลอดจนพระราชกรณียกิจนานาประการที่น่าจดจำ ซึ่งปะปนไปด้วยสุขและทุกข์ อันเป็นของธรรมดาในชีวิตที่ต้องพบเจอ
คู่ฟ้าสองพระบารมี
โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
หนังสือการ์ตูนเฉลิมพระเกียรติ จัดทำขึ้นเนื่องในวาระ 60 ปีแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส โดยโครงการคิดอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปีมหามงคล
