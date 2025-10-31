ลือ! iPhone อาจข้ามรุ่น ไม่มี iPhone19 แต่ไป iPhone20 เลย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของแบรนด์ พร้อมปรับดีไซน์ใหม่
สิ่งที่สาวก Apple ตื่นเต้นทุกปี คือการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ ซึ่งรุ่นล่าสุด คือ iPhone17 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2025 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเช่นเคย แต่ยังไม่ทันถึงคิวของ iPhone 18 ที่จะเปิดตัวในปี 2026 ก็มีข่าวลือเกี่ยวกับรุ่นปี 2027 แล้ว ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ามันคือ iPhone 19 แต่จากข้อมูลที่เปิดเผยออกมาดูเหมือนจะไม่ใช่ เพราะ Apple อาจข้ามไปใช้ชื่อ iPhone 20 แทน
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2017 ที่ Apple ได้เปิดตัว iPhone X แทน iPhone 9 นั้น เหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปี ของ iPhone จึงใช้ชื่อรุ่นว่า X (เป็นเลขโรมันที่แปลว่า 10) ซึ่งในปี 2027 ก็ดูเหมือนว่า Apple จะต้องการข้าม iPhone 19 ไปใช้ชื่อรุ่นว่า iPhone 20 เพื่อฉลองครบรอบ 20 ปีเช่นกัน
นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของ iPhone 20 ว่า อาจมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ตัวเครื่องครั้งใหญ่ ทั้งกระจกหน้าจอแบบโค้งลงทั้งสี่ด้านที่ดูเหมือนเป็นชิ้นเดียวกับขอบเครื่องแบบไร้รอยต่อ ซ่อนกล้องและเซ็นเซอร์ไว้ใต้หน้าจอทำให้ไม่ต้องมี Dynamic Island อีกต่อไป ปุ่มด้านข้างเครื่องเป็นแบบ Solid-State ที่สัมผัสแล้วจะเกิดการสั่นแทนการกดปุ่มจริง ใช้เซนเซอร์กล้องแบบ LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) ที่รับแสงต่อพิกเซลได้มากขึ้น
รายงานยังระบุว่า Apple เตรียมลดคำสั่งซื้อจอ iPhone ลงกว่า 20 ล้านชิ้นในปีหน้า เนื่องจากไม่มี iPhone 18 เปิดตัวในปลายปี 2026 และจะหันมาโฟกัสที่ iPhone รุ่นพับแทน
อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ว่า Apple จะเลื่อนการเปิดตัวรุ่นปกติออกไปช่วงครึ่งปีแรก เพื่อให้มีรอบเปิดตัวปีละสองครั้ง คือ ต้นปีสำหรับรุ่นมาตรฐาน และปลายปีสำหรับรุ่นโปรระดับพรีเมียม ซึ่งจะช่วยกระจายยอดขายให้สม่ำเสมอตลอดทั้งปี แทนที่จะพีคเฉพาะเดือนกันยายนเหมือนที่ผ่านมา