กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทย (TBGA) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ภายใต้การสนับสนุนจากไอคอนสยาม จัดโครงการเทศกาลเกมไทย “ไทยแลนด์ เกม เฟสติวัล 2025” พิธีปิดและมอบรางวัล Thailand Game Festival (TGF) 2025 และ Thailand Board Game Design (TBDC) 2025 ซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อ “อุตสาหกรรมเกมไทย” กิจกรรมหลักคือการประกวดออกแบบซอฟต์แวร์เกมและบอร์ดเกม ซึ่งในปี 2568 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วม 243 ทีม
นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) เผยว่าการประกวดออกแบบเกมโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากไอคอนสยาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือซอฟต์แวร์เกมและบอร์ดเกม ในส่วนของซอฟต์แวร์เกม ปีนี้รวม ROBLOX เข้าไปด้วย จัดขึ้นในหัวข้อ “เกมไทย…อย่างไทย” โดยต้องมีความคิดสร้างสรรค์สอดแทรกความเป็นไทย ในปี 2568 มีผู้สมัคร 83 ทีม รวม 210 คน หลังจากพิจารณาผลงานและผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปเติมความรู้ด้าน Game Cover Page และ Game Screenshot การคิดคอนเซ็ปต์ให้ชัด และหัวใจสำคัญของการดีไซน์เกม พร้อมการฝึกซ้อม Pitching กับคณะกรรมการ เพื่อต่อยอดพัฒนาเกมให้ดีขึ้น จึงคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าประกวดในรอบตัดสิน
ด้าน นายวัฒนชัย ตรีเดชา นายกสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทย (TBGA) กล่าวว่าการประกวดออกแบบบอร์ดเกม ปี 2568 จัดเป็นปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 160 ทีม หลังจากการคัดเลือกและนำเสนอผลงานในรอบ Pitching Day จนเหลือผลงาน 6 ทีมที่ผ่านเข้ารอบเพื่อมาแข่งขันในรอบสุดท้ายซึ่งมีกิจกรรมเวิร์กช็อป โดยมีตัวแทนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเมนเทอร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกมมาให้ความรู้แนะนำเทคนิค เน้นจุดเด่นในการพัฒนาเกม รวมถึงการ Play Testing กับเหล่าเมนเทอร์และเทสเตอร์ที่มาช่วยปรับสมดุลเกม ก่อนส่งไฟล์เพื่อผลิตเป็น Prototype ออกมา
ผลตัดสิน ซอฟต์แวร์เกม รางวัลชนะเลิศ ทีมเพลย์อะโลน ชื่อเกม Ta Khon : into Spirit’s Realm, ประเภท Roblox ทีมอาจจะยังน้า ชื่อเกมนางรำ NangRam (Horror), ประเภท The Creative Thai Identity Award โดยไอคอนสยาม ทีมวันมอร์ไทม์ ชื่อเกม TAKHON, ประเภทแผนธุรกิจยอดเยี่ยม ทีมอิกไนต์เกมสตูดิโอ ชื่อเกม Siamassagi และนำเสนอยอดเยี่ยม ทีมวิชเวิร์ก ชื่อเกม Together with Tiger girl
บอร์ดเกม รางวัลชนะเลิศ เกมตะลุงป่วน ก๊วนทายภาพ จากทีมคณะหนังปลากรอบ, รองชนะเลิศลำดับที่ 2 เกม Thread of Tradition จากทีม Vanta Studio, รองชนะเลิศลำดับที่ 3 เกมตะเพียนพร จากทีม Over the moon, รางวัลป๊อปปูลาร์โหวต เกมโขน จากทีม Meeple Play และรางวัล AW&Presentation เกมโขน จากทีม : ทีมชื่ออะไร (นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร)