สกู๊ปบันเทิง

ฟีลกู๊ดตลอดทริปในกิจกรรมพิเศษ “ทรู ดีแทค และ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พาตะลุยญี่ปุ่น กับอินฟลูสายเที่ยว” ที่ทรู ดีแทค และจีเอ็มเอ็ม มิวสิค พา 10 ผู้โชคดีลัดฟ้าเที่ยวญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน แบบครบเครื่องทุกมิติ ทั้งกิน เที่ยว ช็อป และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยมียูทูบเบอร์ตัวท็อปจาก “เพจครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่น” และ “เพจเที่ยวสุดตัว” นำทีมผู้โชคดีที่สมัครบริการ SMS ดวงความรัก กด *471*40# โทร.ออก, บริการ SMS บันเทิงตัวตึง กด *471*55# โทร.ออก และสมัครบริการเสียงรอสาย CallMe Melody แล้วดาวน์โหลดเสียงรอสายจากค่ายจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ตะลุยญี่ปุ่นแบบสนุกสุดฟิน พร้อมแชร์ทริกการเที่ยวญี่ปุ่นฉบับอินฟลูเอนเซอร์สายเที่ยว
ทริปเริ่มต้นที่ “ภูเขาทาคาโอะ” จุดชมวิวธรรมชาติยอดนิยมของโตเกียว ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮาจิโอจิ แวะสักการะ “วัดยะคุโออิน” วัดเก่าแก่กว่า 1,000 ปีบนเขาทาคาโอะ ที่มี “รูปปั้นเท็งงุ” ขนาดใหญ่ 2 องค์ตั้งอยู่บริเวณหน้าทางเข้าหลักของวัด
จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองคุซัตสึ” เมืองออนเซ็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นแห่งจังหวัดกุนมะ ที่ขึ้นชื่อเรื่องแร่ธาตุบริสุทธิ์ สัมผัส “ยูบาตากะ” แหล่งน้ำพุร้อนที่ดีที่สุด พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง “พิธีกวนน้ำยูโมมิ” ซึ่งมีให้ชมเฉพาะที่ Netsunoyu Bath House ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยเอโดะ
ต่อด้วยท่องโลกเวทมนตร์ใน “The Making of Harry Potter Studio Tour Tokyo” สตูดิโอแฮร์รี่ พอตเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และตื่นตาตื่นใจกับ “teamLab Planets TOKYO” พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลสุดล้ำ
แล้วก็ถึงช่วงที่ทุกคนรอคอย กับการช็อปปิ้งที่ “คารุอิซาวะปรินซ์ช็อปปิงพลาซ่า” แหล่งช็อปปิ้งที่เป็นแลนด์มาร์กในคารุอิซาวะ จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองโตเกียว ตะลุยช็อปปิ้งกันต่อที่ “ย่านชินจูกุ” แวะชมแลนด์มาร์กของย่านชินจูกุ ป้ายโฆษณาแมวสามสียักษ์สามมิติที่ออกมาทักทายให้ผู้คนชมความน่ารัก
ปิดท้ายด้วยช็อปปิ้งย่านโอไดบะที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ครบวงจร “ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า” ซึ่งมีจุดไฮไลต์ คือโมเดลหุ่นยูนิคอร์นกันดั้มจำลองขนาดยักษ์ ที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปเช็กอิน
ตลอดทริปอิ่มอร่อยกับเมนูญี่ปุ่นต้นตำรับ ไม่ว่าจะเป็น ไคเซกิ ในโรงแรมแบบเรียวกัง ซึ่งเป็นอาหารญี่ปุ่นชั้นสูง, โมโมพาราไดซ์ บุฟเฟต์ชาบูรสชาติต้นตำรับแท้ และ ROKKASEN ร้านยากินิกุชื่อดังแห่งชินจูกุ
เรียกว่าเปิดประสบการณ์การเที่ยวญี่ปุ่นแบบครบเครื่อง พร้อมได้รับเคล็ดลับและความรู้การเที่ยวญี่ปุ่นแบบอินไซด์ จากสองยูทูบเบอร์ดัง เพจครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่น และเพจเที่ยวสุดตัว
โดย ‘บล’ และ ‘ปอม’ จากเพจครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่น เผยว่า “ดีใจมากที่ได้มาเจอทุกคนในทริปนี้ ได้พาทุกคนสัมผัสญี่ปุ่นในมุมที่ต่างออกไป ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะที่เมืองคุซัตสึ หนึ่งในสามเมืองออนเซ็นที่ได้รับการโหวตว่ามีคุณภาพน้ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น 20 ปีซ้อน น้ำแร่ที่นี่ดีต่อสุขภาพมากจริงๆ ทั้งช่วยเรื่องผิวหนังและระบบไหลเวียนโลหิต สำหรับเรา ทริปนี้ไม่ใช่แค่การเที่ยว แต่ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้น ถือเป็นทริปที่ครบเครื่องสมชื่อจริงๆ”
ขณะที่ ‘เซม’ และ ‘มิ้น’ จากเพจเที่ยวสุดตัว กล่าวว่า “พวกเราดีใจมากที่ได้ร่วมเดินทางไปกับทุกคน ต้องขอบคุณทรู ดีแทค และจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ที่จัดทริปดีๆ แบบนี้ให้แฟนๆ ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ กันครบทุกอารมณ์ ทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองใหญ่ ครบทั้งในเมืองและนอกเมือง ที่สำคัญทุกคนได้เพื่อนใหม่และมิตรภาพดีๆ กลับไป พวกเราสองคนประทับใจมากๆ ขอเก็บทริปนี้ไว้เป็นความทรงจำดีๆ ร่วมกัน”
ลูกค้า ทรู ดีแทค ที่สนใจร่วมกิจกรรมดีๆ อัดแน่นจัดเต็มความสุขตลอดทริปแบบนี้จาก จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ครั้งต่อไป สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook GMM Grammy หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แกรมมี่คอลเซ็นเตอร์ โทร *12399