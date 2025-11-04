เซ็นทารา มิราจ ลากูน มัลดีฟส์ คว้ารางวัล โรงแรมรางวัลด้านโรงแรมสำหรับครอบครัวรางวัลแรก ให้เครือเซ็นทารา
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ประกาศความภาคภูมิใจ เซ็นทารา มิราจ ลากูน มัลดีฟส์ คว้ารางวัล “โรงแรมในมัลดีฟส์ที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัว” จาก Little Steps Family Travel Awards 2025/2026 เว็บไซต์ชั้นนำด้านไลฟ์สไตล์ครอบครัวในภูมิภาคเอเชีย
โดยรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลด้านโรงแรมสำหรับครอบครัวรางวัลแรกของเซ็นทารา มิราจ ลากูน มัลดีฟส์ หลังเปิดให้บริการเพียงไม่ถึง 1 ปี สะท้อนความเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับแขกผู้เข้าพักทุกช่วงอายุอย่างสมบูรณ์แบบของรีสอร์ทแห่งนี้
เซ็นทารา มิราจ ลากูน มัลดีฟส์ ตั้งอยู่ใจกลางมาเล่ อะทอลล์เหนือ ที่งดงามจับตา มีห้องพักให้เลือกสรรหลากหลายทั้งแบบริมหาดและวิลลาเหนือน้ำกว่า 145 ห้องพัก รีสอร์ทแห่งนี้เป็นรีสอร์ทธีมดินแดนใต้น้ำสุดมหัศจรรย์ ที่นำเสนอความสุขสนุกหรรษาสำหรับทุกครอบครัวอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ สวนน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่มาพร้อมสระว่ายน้ำทั้งสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก สระน้ำวนเลซี่ริเวอร์ และโซนเครื่องเล่นน้ำสำหรับเด็ก
อีกทั้ง ยังมีคิดส์คลับและแคนดี้สปาสำหรับคุณหนูๆ และสปาเซ็นวารีสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ รวมถึงชายหาดส่วนตัวที่มีทั้งกีฬาทางน้ำ การดำน้ำตื้น และกิจกรรมอีกมากมาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุกช่วงอายุอย่างไร้ที่ติ
“เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลโรงแรมในมัลดีฟส์ที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัว จาก Little Steps Family Travel Awards
การได้รับรางวัลด้านโรงแรมสำหรับครอบครัว หลังเปิดให้บริการเพียงไม่ถึง 1 ปี สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทีมงานที่ทำงานร่วมกันอย่างหนัก
เพื่อสร้างประสบการณ์เข้าพักอันยอดเยี่ยม และมอบการบริการด้วยไมตรีจิตไทยอย่างอบอุ่นเสมือนครอบครัว ให้แก่นักเดินทางทั่วโลกที่ได้มาเยือนรีสอร์ทแห่งนี้” แอนดรูว์ แจนสัน ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทารา มิราจ ลากูน มัลดีฟส์ และเซ็นทารา แกรนด์ ลากูน มัลดีฟส์ กล่าว