สดจากเยาวชน

นับแต่เดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป รายการทุ่งแสงตะวันเผยแพร่ทางออนไลน์เต็มตัว ผ่านทุกแพลตฟอร์มเพื่อเข้าหากลุ่มเป้าหมายที่กว้างไกลและทั่วถึง โดยเฉพาะในยูทูบ เฟซบุ๊ก ภายใต้แนวคิด “คลิกชมได้ทุกที่ทุกเวลา” มุ่งเน้นเนื้อหาความรู้และความเพลิดเพลินสำหรับคนทุกวัย
ออกอากาศต่อเนื่องเป็นเวลาสามสิบกว่าปี จนถือว่าเป็นตำนาน เนื้อหาสร้างความเข้าใจ สืบสานและสร้างความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย สื่อคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับว่ารับชมและเรียนรู้ร่วมกันได้ทั้งครอบครัว สร้างบทสนทนาที่มีคุณค่าระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลาน ขอสัมภาษณ์ พี่นก นิรมล เมธีสุวกุล โปรดิวเซอร์และผู้ดำเนินรายการ
ถาม : การลงมือจริงจังทางแพลตฟอร์มออนไลน์ คือ ยุติการออกอากาศที่ช่อง 3 เลยใช่ไหม เพราะอะไร
ตอบ : คนมักถามว่าทำไมออกอากาศตอนตีห้า เช้ามาก ตื่นไม่ทัน ถ้าเป็นสมัยสิบยี่สิบปีก่อน ไม่มีอินเตอร์เน็ต เราก็ได้แต่ตอบว่าทางสถานีจัดเวลาให้ก็ถือว่าเป็นพระคุณ สถานีโดยเฉพาะคุณประวิทย์ มาลีนนท์ เกื้อกูลเรามาตั้งแต่แรกเริ่ม ออกอากาศตอนเย็น ระยะหลังขยับเป็นผังช่วงเช้าและเช้าขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายอยู่ตีห้า อื้อหือ ก็พยายามประคับประคองมาหลายปี แต่ในความเป็นจริงคือรายการอะไรที่เช้ากว่าหกโมง หาผู้สนับสนุนรายการยากเกินไป ถึงเวลาค่ะ
ถาม : รู้สึกอย่างไรบ้างที่ทำงานให้ผู้ชมทางช่อง 3 มาถึง 30 กว่าปีแล้วหยุด
ตอบ : ใจหายนะคะ แต่คิดว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลง จริงๆ ถ้าได้เวลาออกอากาศที่ดีก็อาจจะอยู่ต่อ แต่ก็เข้าใจทางสถานีค่ะ ไม่มีประเด็นขัดแย้ง ขุ่นเคือง ขอยุติการออกอากาศกับทางช่อง 3
ถาม : เส้นทางทุ่งแสงตะวันจะเป็นอย่างไรต่อไป
ตอบ : ทุ่งแสงตะวันจะเผยแพร่ทางเพจทุ่งแสงตะวัน และยูทูบช่อง PayaiTV ผ่านช่องทางหลักสองแพลตฟอร์มนี้เท่านั้นค่ะ ยูทูบป่าใหญ่ทีวี เราตั้งใจจะให้เป็นเหมือนห้องสมุดสารคดีคุณภาพ แหล่งรวมสารคดีหลาย Playlist ทั้งเกษตร นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เรื่องเกี่ยวกับผู้คน การท่องเที่ยว และทุ่งแสงตะวัน
คลิปสารคดีทั้งหมดผลิตโดยป่าใหญ่ ลิขสิทธิ์ของเราเองและที่รับจ้างผลิตสารคดีให้กับองค์กรต่างๆ เกือบทั้งหมดเป็นสารคดีที่ผลิตในระดับมืออาชีพ ในยูทูบมีข้อดีคือคุณภาพไม่ถูกบีบอัด ชมผ่านมอนิเตอร์ทีวีจอใหญ่ สวยฉ่ำ เชิญติดตาม
ถาม : ทิศทางและเนื้อหาทุ่งแสงตะวันจะเป็นอย่างไรในยุคปัจจุบัน
ตอบ : มีคลิปและภาพชุดสารคดีทุกสัปดาห์ ครีเอทีฟมีทั้งทีมงานรุ่นเก๋าที่ทำงานมาตั้งแต่ต้น มุมมองลุ่มลึก และทีมงานรุ่นใหม่ที่มาเติมความสดใหม่ มุมมองที่จะทำให้การเล่าเรื่องต่างไปจากเดิม
“โลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปมาก ทันสมัย ฉับไว กระชับ สื่อด้วยภาพ มีกราฟิกผสมผสาน ยืนหลักภาพสวย เรื่องดี ดนตรีเพราะ มิกซ์เสียงดี วิธีการเล่าเรื่องอิสระมากขึ้น ไม่มีแพตเทิร์นตายตัว แต่เนื้อเรื่องยังคงมีจุดยืนนำเสนอวิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ออกแบบมาให้เนื้อหาลึกซึ้งแต่เข้าถึงง่าย สนุกสนาน เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ความสนใจของครอบครัวยุคดิจิทัล คืออย่างไรก็ต้องการผลิตสื่อคุณภาพที่มีคุณค่าท่ามกลางคอนเทนต์นานาชนิดในโลกใบนี้”
ถาม : กลุ่มเป้าหมาย
ตอบ : ขอต้อนรับทุกคนทุกเพศสภาพทุกวัยทุกชนชั้น ผู้ชมหลักคือครอบครัวที่มีความสนใจในการศึกษา สิ่งแวดล้อม และสื่อคุณภาพ การเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยให้รายการเข้าถึงผู้ชมได้ทุกที่ทุกเวลา และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน (Evergreen Content) สารคดีชุดนี้ไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิง แต่เป็นการลงทุนในการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนไทยซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ ท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่อยู่คู่ทุ่งแสงตะวันมาตลอดสามสิบปี คือ น้ำสิงห์ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และเราก็มองหาผู้สนับสนุนรายอื่นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสื่อสร้างสรรค์ต่อไปด้วยค่ะ
ถาม : มีอะไรจะฝากถึงแฟนรายการ
ตอบ : ถ้าคิดถึง ค้นคำว่า ทุ่งแสงตะวัน ในทุกแพลตฟอร์ม เจอกันแน่นอนค่ะ พอมาทำงานออนไลน์ รู้สึกอิสระที่จะทดลองอะไรใหม่ๆ คิดอยากจะทำคอนเสิร์ตสำหรับครอบครัว คิดกิจกรรมจัดทริปเที่ยวต่างจังหวัด ททท. กระทรวงวัฒนธรรม ท่องเที่ยว กีฬา การเกษตร เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาชุมชน ต้องเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนนะคะ ป่าใหญ่ครีเอชั่นมีเพจยอดนิยมหลายเพจซึ่งจัดจากเนื้อหาที่เราเห็นว่าสำคัญสำหรับสังคม เช่นเพจเกษตรไทยไอดอล คนหัวใจแกร่ง แผ่นดินทระนง และทุ่งแสงตะวัน โดยส่วนตัวพี่นกมีเพจ นิรมล เมธีสุวกุล และกำลังหัดเล่นติ๊กต็อก ยังไม่คล่อง ช่วยกันลุ้นช่วยติดตามดูการทำอะไรใหม่ๆ ไปด้วยกันนะคะ
ถาม : ทุ่งแสงตะวัน พ.ศ.ใหม่ เริ่มด้วยอะไร
ตอบ : เริ่มด้วยซีรีส์ มาหาสารคาม ไปเยือนถิ่นสะดืออีสาน ที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีภูมิสถานอยู่ตรงกลางของแผนที่แผ่นดินอีสาน ทั้งเยือนถิ่นเก่าที่เราเคยไป และเปิดพื้นที่ใหม่ๆ ที่ไม่เคยไปเยือน คลิกหาเลยค่ะ facebook ทุ่งแสงตะวัน ฝาก QR code ให้แฟนรายการด้วยนะคะ
ประเดิม EP.แรก บนแพลตฟอร์มออนไลน์ วันเสาร์ที่ 3 มกราคมเวลาบ่ายโมงตรง กลับไปเยี่ยมเยือนถิ่นสะดืออีสาน มหาสารคาม อัพเดตสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับปีใหม่ วันใหม่ ทางเพจทุ่งแสงตะวัน และยูทูบป่าใหญ่ทีวี