พ่อแม่ควรระวัง แพทย์แนะงานวิจัยใหม่ล่าสุดเผยว่า อาหาร 1 ชนิด ที่ทำให้เด็กโตก่อนวัยอันควร แต่ตัวเตี้ย แถมมีโรคตามมาอีกเพียบ!
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยส่งผลเสียต่อรูปลักษณ์และสุขภาพ โดยทั่วไปมีสาเหตุมาจากสารรบกวนระบบต่อมไร้ท่อ เช่น สารพลาสติไซเซอร์ แต่งานวิจัยล่าสุดพบว่าเด็กที่บริโภคเครื่องดื่มและอาหารที่มี “น้ำตาล” และ “สารให้ความหวาน” สูงมีแนวโน้มที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอันควร
ระวัง น้ำตาล และ สารให้ความหวาน
นายแพทย์เจียง โชวซาน ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงงานวิจัยจากโรงพยาบาลไทเปว่านฟาง ชี้ให้เห็นว่าเด็กที่บริโภคเครื่องดื่มและอาหารที่มีน้ำตาลสูง จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าปกติ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอสปาร์แตม ซูคราโลส และกรดไกลซีริซิก สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ได้
ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอันควร ทำให้เด็กไม่สูง-เป็นโรคเรื้อรัง
นายแพทย์เจียง กล่าวว่า ภาวะแรกรุ่นก่อนวัยอันควร (Central Precocious Puberty หรือ CPP) กำลังกลายเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากขึ้นเรื่อยๆ โดยภาวะนี้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพในอนาคต เช่น ทำให้ความสูงเฉลี่ยเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่สั้นกว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากกระดูกปิดเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้เด็กอาจจะตัวสูงกว่าเพื่อนในช่วงแรก แต่สุดท้ายจะหยุดสูงเร็วกว่าปกติ และมีความสูงสุดท้ายน้อยกว่าศักยภาพทางพันธุกรรม
นอกจากผลกระทบด้านความสูงแล้ว เด็กยังมีโอกาสเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิต มีความเครียดง่าย อารมณ์แปรปรวน และมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบเผาผลาญ รวมถึงโรคในระบบสืบพันธุ์เมื่อเติบโตขึ้น การจำกัดการเข้าถึงอาหารกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ปกครอง
เด็กชาย และ เด็กหญิง ได้รับผลกระทบจากสารที่ต่างกัน
จากผลการศึกษาติดตามระยะยาวในกลุ่มวัยรุ่นไต้หวัน (TPLS) มาตั้งแต่ปี 2018 การศึกษานี้รวบรวมข้อมูลจากวัยรุ่น 1407 คน นักวิจัยพบว่าวัยรุ่น 481 คนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอันควรจากส่วนกลาง ซูคราโลสเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอันควรจากส่วนกลางในเด็กผู้ชาย ในขณะที่กรดไกลซีริซิก ซูคราโลส และน้ำตาลที่เติมลงไปดูเหมือนจะมีผลกระทบต่อเด็กผู้หญิงมากกว่า
แนวทางการป้องกัน
เพื่อป้องกันไม่ให้บุตรหลานเผชิญกับภาวะเตี้ยและสุขภาพที่เสื่อมโทรมก่อนวัย ผู้ปกครองควรหลีกเลี่ยงการให้เด็กดื่มเครื่องดื่มรสหวานหรือขนมที่มีสารให้ความหวานสังเคราะห์เป็นประจำ และหันมาส่งเสริมการดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้สดในปริมาณที่เหมาะสมแทน
ที่มา: health