สดจากเยาวชน

กรมการศาสนาเปิดเวทีประกวดผลิตสื่อคุณธรรม “ชุมชนคุณธรรมบ้านฉัน” สร้างอินฟลูเอนเซอร์คุณธรรม ชวนเด็กและเยาวชนทั่วประเทศสร้างสรรค์คลิปสั้น สะท้อนพลังความดีในชุมชน ชิงรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท
นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) จัดประกวดการผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “ชุมชนคุณธรรมบ้านฉัน” ประจำปีงบประมาณ 2569 ภายใต้โครงการ “คุณธรรม เราจะทำ (Moral NextGen Model)” เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวคุณธรรมและความดีงามของชุมชนผ่านคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 220,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนตามหลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ควบคู่หลัก 3 มิติ คือ หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม อันจะนำไปสู่การสร้างความรัก ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคม ส่งเสริมให้เกิดอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเป็นกระบอกเสียงด้านคุณธรรม สร้างกลไกการติดตามและประเมินผลการทำและขยายผลความดี ให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทเป็น “ผู้ผลิตสื่อ” อย่างแท้จริง ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์ประเด็นในชุมชน การออกแบบบทภาพ (Storyboard) การวางโครงเรื่อง การถ่ายทำ ตลอดจนการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีวิทยากรและผู้ผลิตสื่อมืออาชีพร่วมถ่ายทอดเพื่อให้คลิปสั้นมีคุณภาพน่าสนใจและได้รับการยอมรับจากผู้ชมทุกเพศทุกวัย
การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครในรูปแบบทีม ทีมละ 2 – 4 คน การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือก และรอบตัดสินในวันที่ 15 ก.ค. 2569
รางวัลชนะเลิศประเภทละ 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทละ 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทละ 10,000 บาท รางวัลชมเชยประเภทละ 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา และรางวัลยอดนิยม 1 รางวัล เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท สำหรับทีมที่มียอดรับชมสูงสุด
สนใจศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์กรมการศาสนา https://dra.go.th/ สอบถามโทร. 0-2209-3731 – 3 ในวันและเวลาราชการ