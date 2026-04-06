ใครมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ ต้องลอง! 6 อาหารและเครื่องดื่ม หาได้ง่าย สะดวก ช่วยปรับฮอร์โมนตามธรรมชาติ ทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น
ปัญหานอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่ลึกส่งผลต่อทั้งสุขภาพกายและประสิทธิภาพในวันถัดไป การเลือกอาหารที่เหมาะสมจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและเข้าสู่การพักผ่อนได้ง่ายขึ้น โดยสารอาหารบางชนิดมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการนอน ทำให้หลับสนิทและตื่นมาอย่างสดชื่น
6 อาหารช่วยให้นอนหลับดียิ่งขึ้น
1. เชอร์รี่
เชอร์รี่ โดยเฉพาะชนิดรสเปรี้ยว มีเมลาโทนินตามธรรมชาติสูง ช่วยควบคุมนาฬิกาชีวิต ทำให้วงจรการนอนเป็นปกติและหลับได้ลึกขึ้น
2. อัลมอนด์
อุดมไปด้วยแมกนีเซียม ช่วยลดฮอร์โมนความเครียด (คอร์ติซอล) และส่งเสริมคุณภาพการนอน ลดการตื่นกลางดึก
3. กล้วย
มีทั้งแมกนีเซียมและโพแทสเซียม ช่วยคลายกล้ามเนื้อ ลดความตึงเครียด ทำให้ร่างกายรู้สึกสบายและหลับได้นานขึ้น
4. ชาคาโมมายล์
เครื่องดื่มไม่มีคาเฟอีน มีสารอะพิจีนีนช่วยลดความเครียด ทำให้จิตใจสงบและพร้อมสำหรับการนอน
5. นมอุ่น
มีทริปโตเฟน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินและเมลาโทนิน ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและง่วงง่ายขึ้น
6. น้ำผึ้ง
เติมเล็กน้อยในเครื่องดื่มอุ่นๆ ช่วยลดการทำงานของสารที่กระตุ้นความตื่นตัว ทำให้สมองเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้เร็วขึ้น
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก่อนนอน
เพื่อไม่ให้รบกวนการนอน ควรหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มต่อไปนี้ก่อนเข้านอน 3–4 ชั่วโมง
- เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น กาแฟ ชา หรือเครื่องดื่มชูกำลัง
- อาหารทอดหรือไขมันสูง ย่อยยาก ทำให้นอนหลับไม่สบาย
- เครื่องดื่มน้ำตาลสูง ซึ่งกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัว
- อาหารมื้อหนักที่อาจทำให้เกิดกรดไหลย้อน