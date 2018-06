สองเด็กไทย จูงนักเตะบอลโลก ในสนามลุชนิกี สเตเดี้ยม กรุงมอสโก

นับเป็นภาพ ที่สร้างความประทับใจ ให้ผู้ชมที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2018 นัดเปิดสนาม ระหว่างทีมเจ้าภาพรัสเซีย พบทีมชาติซาอุดีอาระเบีย เมื่อคืนวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา และอยากรู้ ว่าสาวน้อยน่ารักคนนี้เธอคือใคร บุคลิกของเธอคือเด็กไทยแน่นอน

“ที่หนูไหว้กล้อง เพราะหนูมองว่า อนุรักษ์ความเป็นไทย ที่เรามีไม่เหมือนชาติอื่น เป็นการประกาศว่าเด็กไทยสองคน มายืนในสนามบอลโลกแล้วค่ะ”

สองเด็กไทย / เสียงสดใสของน้องออมสิน ด.ญ.นัถฌญา พวงจีน อายุ 7 ขวบ จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก ให้สัมภาษณ์ข้ามทวีปจากประเทสรัสเซีย ส่งตรงถึงคนไทย หลังทำหน้าที่จูงมือนักเตะทีมชาติรัสเซียลงสนาม ร่วมกับ น้องฟร๊องซ์ ด.ช.ธนกร เยาวรัตน์ อายุ 8 ขวบ จากโรงเรียนโสมาภาพัฒนา

หนูน้อยคนเก่งทั้งสอง ผ่านการคัดเลือกในโครงการ “แมคโดนัลด์ เพลเยอร์ เอสคอร์ท” จากเด็กไทยกว่าพันคน ทำหน้าที่ จูงมือนักเตะฟุตบอลโลกลงสู่สนาม พร้อมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในกรุงมอสโก ร่วมกับเพื่อนๆ เยาวชนชาติต่างๆ

น้องออมสินเล่าถึงนาทีสำคัญ ในการทำหน้าที่ตัวแทนเยาวชนไทยว่า “นาทีนั้นตื่นเต้น ดีใจ เชียร์สนุก หนูเชียร์รัสเซียค่ะ ดีใจมากที่ได้ตั้ง 5-0 ส่วนที่มีภาพหนู หันไปคุยกับนักเตะ หนูพูดว่า Hello My name is ออมสิน. What is your name? และ How old are you? I am seven years old. I come from Thailand นักเตะคนนั้น (อเล็กซานเดอร์ ซาเมดอฟ) เขาบอกว่า I like Thailand. ด้วยค่ะ”

สำหรับอเล็กซานเดอร์ ซาเมดอฟ เป็นนักเตะกองกลางจอมเก๋า ของทีมชาติรัสเซีย และเคยให้สัมภาษณ์ว่า การลงเล่นนัดเปิดรายการกับซาอุดีอาระเบีย ในศึกบอลโลกครั้งนี้เป็น “นัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา”

ด้านน้องฟร๊องซ์ ที่ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบเช่นกัน บอกเล่าความรู้สึกถึงประสบการณ์ครั้งสำคัญในชีวิตนี้

“ดีใจและตื่นเต้นมากครับ ที่ได้ลงไปจูงมือนักเตะในสนามบอลโลก ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดไว้ ผมไม่เคยคิดว่าจะได้จูงมือนักฟุตบอลโลก ผมถามนักเตะคนที่ผมจูงมือว่าชื่ออะไร เขาชื่อ อเล็กซานเดอร์ โกโลวิน เบอร์ 17 ส่วนภาพที่ผมแตะมือกับนักเตะอีกคน (อิเลีย คูเตปอฟ) ก่อนเดินลงสนาม เพราะเพื่อนๆ ทำกัน ผมก็เลยทำด้วยครับ”

ในเกมการแข่งขันนัดแรกนี้ อเล็กซานเดอร์ โกโลวิน ดาวเตะหมีขาว ขุนพลคนสำคัญ ความหวังของทีมชาติรัสเซียวัย 22 ปี ทำผลงานได้ดีเยี่ยม สร้างโอกาสลุ้นประตูถึง 5 ครั้ง เป็น 2 แอสซิสต์ และยิงฟรีคิกสุดสวย ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ

การเข้าร่วมมหกรรมฟุตบอลโลก ของน้องฟร๊องซ์ แม้จะไม่ได้พบกับนักเตะดาวดังที่อยากเจอ อย่างเนย์มาร์ ทีมชาติบราซิล แต่สร้างความประทับใจ ให้เด็กชายวัย 8 ขวบ ที่รักการเล่นกีฬาฟุตบอล