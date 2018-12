หนาวนี้ที่ กราน-มอนเต้ ทัวร์ไร่องุ่นเขาใหญ่-จิบไวน์เคล้าเสียงเพลง

หนาวนี้ที่ กราน-มอนเต้ – ใกล้ปีใหม่วันหยุดยาว หลายคนยังลุ้นลมหนาว พร้อมเสาะแสวงหาที่เที่ยวโดนๆ ว่ามีแห่งใดบ้างจะหนาวสั่น

แน่นอนว่าสถานที่ยอดฮิตคือ เขาใหญ่ ซึ่งอยู่ไม่ห่างกรุงเทพฯ สวยงามท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพร และที่สำคัญตอนนี้ลมหนาวมาเยือนแล้วด้วย

และเมื่อมาถึงเขาใหญ่ โปรดอย่าพลาดที่นี่.. ไร่องุ่นไวน์ “กราน-มอนเต้” นอกจากได้ทัวร์ไร่องุ่นกว้างใหญ่ สูดอากาศดีๆ ยังได้กินอาหารโฮมเมดอร่อยๆ จิบไวน์เคล้าเสียงเพลง และนอนพักในรีสอร์ตหรูกลางป่าเขา

เรียกได้ว่าสนุกเพลิดเพลินทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะมากับครอบครัว เพื่อนฝูง หรือกับคนรัก

ยิ่งตอนนี้ทางไร่กำลังจัดกิจกรรมพิเศษ Winter in the Vineyard at GranMonte Vineyard and Winery หรือเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว “วินเทอร์ อิน เดอะ วินยาร์ด” ซึ่งเขาจัดเต็มบริการคูณสอง

ไร่องุ่นที่สวยอยู่แล้วก็เพิ่มความคึกคักขึ้นด้วยมุมเซลฟี่เก๋ๆน่ารัก ให้วิวทิวทัศน์ของหุบเขาอโศกและไร่องุ่นกราน-มอนเต้ดูมีชีวิตชีวาขึ้น

ขณะที่ ร้านอาหาร VinCotto ก็คัดสรรเมนูพิเศษหน้าหนาว ให้แมตช์กับไวน์ระดับรางวัลที่ทางไร่ผลิตขึ้น ภายใต้บรรยากาศการจิบไวน์-ดื่มน้ำองุ่นชั้นเลิศ ฟังไลฟ์มิวสิกใต้แสงเทียน

ส่วนที่พักในไร่องุ่น “กราน-มอนเต้ เกสต์เฮาส์” ก็พร้อมต้อนรับทุกครอบครัวด้วยความอบอุ่น เสนอแพ็กเกจห้องพักราคาพิเศษ ตลอดจนร้านของฝากของที่ระลึกในร้าน กราน-มอนเต้ ช็อป ก็วางสินค้าผลผลิตจากไร่ละลานตา ให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับการช็อป

ซึ่งงานมีจนถึง 6 ม.ค.ปีหน้า

วันก่อนเจ้าของไร่องุ่น คุณวิสุทธิ์ โลหิตนาวี ควงศรีภรรยา คุณสกุณา และลูกสาวคนเล็ก คุณมีมี่-สุวิสุทธิ์ โลหิตนาวี ร่วมกันเปิดไร่ต้อนรับสื่อมวลชนมาสัมผัสลมหนาวเพื่อโปรโมตกิจกรรมพิเศษ

โดยเจ้าของไร่ซึ่งอดีตเคยเป็นนักแข่งรถ มาคอยต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยการขับรถนำทัวร์ไร่ด้วยตัวเอง ขณะที่คุณสกุณา แยกเข้าห้องครัวสวมผ้ากันเปื้อนปรุงอาหารมื้อพิเศษ ปล่อยให้คุณมีมี่ ลูกสาว รับบทไกด์พาชมอาณาจักรไร่องุ่นกว่า 100 ไร่ ร่วมกับคุณพ่อ

สองพ่อลูกให้ข้อมูลระหว่างนั่งรถชมไร่ว่า กราน-มอนเต้ เป็นภาษาอิตาลี แปลว่า เขาใหญ่ (กราน แปลว่า ใหญ่, มอนเต้ แปลว่า ภูเขา) โดยจุดเด่นของไร่องุ่นแห่งนี้ คือ เป็นทั้งผู้ปลูกองุ่น ผลิตไวน์ และจัดจำหน่ายเอง ซึ่งธุรกิจที่ครบวงจรแบบนี้ในประเทศไทยมีอยู่เพียงไม่กี่เจ้า

โดยไร่กราน-มอนเต้ถือเป็นรายใหญ่อันดับต้นๆ

ที่ผ่านมาไวน์ในไร่กราน-มอนเต้ กวาดรางวัลระดับโลกมากมาย และมีชื่อเสียงมากในวงการไวน์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เนื่องด้วยคุณภาพของไวน์ โดยเราใช้ผลองุ่นที่ปลูกบนผืนไร่ของกราน-มอนเต้เองเท่านั้น

ล่าสุดเพิ่งได้รับดาวอีกครั้ง จากการแข่งขันไวน์นานาชาติ AWC Vienna 2018 ประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นการแข่งขันไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ทั้งยังได้รับ 1 เหรียญทอง และ 7 เหรียญเงิน จากการแข่งขันเดียวกัน

ซึ่งรางวัลอื่นๆก็มีเยอะมาก ใครอยากรู้ ตามไปชมได้ที่ไร่

โดยการผลิตไวน์นั้น อยู่ในการควบคุมดูแลของลูกสาวคนโต นิกกี้-วิสุตา โลหิตนาวี ไวน์เมกเกอร์คนแรกของไทย แต่น่าเสียดายงานนี้ คุณนิกกี้ ติดภารกิจเลยไม่ได้มานำชมไร่องุ่นด้วย

แต่ไม่เป็นไร น้องสาวอย่างคุณมีมี่ ก็ทำหน้าที่ได้ไม่มีที่ติ ทั้งการต้อนรับแขก การพาชมกระบวนการผลิตไวน์ ไปเทสต์ไวน์ และพาชิมอาหารเมนูพิเศษ

คุณมีมี่ เล่าว่า ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจครอบครัว เกิดจากความใฝ่ฝันของคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งตัวเองรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท กราน-มอนเต้ จำกัด โดยงานส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพฯ ไม่ได้ปักหลักอยู่ในไร่เหมือนคุณพ่อ คุณแม่ และพี่สาว

สำหรับเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว “วินเทอร์ อิน เดอะ วินยาร์ด” นั้น นักท่องเที่ยวจะได้พบแหล่งกำเนิดไวน์ ซึ่งมีไม่กี่เจ้าที่เป็นผู้ปลูกและผู้ผลิต อีกทั้งไวน์ของเราก็ได้รางวัลมากมาย

โดยกิจกรรมเริ่มจากการพาทัวร์เข้าไร่องุ่น เรียนรู้พันธุ์องุ่นที่เราปลูก เข้าไปใน “ไวเนอรี” เรียนรู้กรรมวิธีการทำไวน์ ร่วมเทสต์ไวน์ที่เป็นผลผลิตในไร่ที่ได้รับรางวัลระดับโลกมากมายด้วย

นอกจากนี้ในห้องอาหารของเราซึ่งเป็นครัวโฮมเมด ยังมีเมนูพิเศษช่วงหน้าหนาว ขณะที่ช่วงค่ำจะมีไวน์บาร์ ให้จิบไวน์ฟังไลฟ์มิวสิก ให้ดื่มด่ำช่วงหน้าหนาว พร้อมกันนี้เรายังมีเกสต์เฮาส์ให้แขกที่มาพัก ได้รับประสบการณ์การมาอยู่ในไร่ไวน์เต็มๆ

กิจกรรมพิเศษรับลมหนาว มีจนถึง 6 มกราคมปีนี้ ที่ไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รายละเอียดติดต่อ 092 806 7755