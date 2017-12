ตามไปดู ‘คริสต์มาส’กลางกรุง ระยิบระยับตื่นตา

ลมเย็นเบาๆ ช่วงฤดูหนาวเดือนธันวาคม กลับมาพร้อมแสงไฟวิบวับระยิบระยับ ต้อนรับคริสต์มาสและปีใหม่ เทศกาลแห่งความสุขและรอยยิ้มสดใสใจกลางกรุง ศูนย์การค้าและโรงแรมหลายแห่งตกแต่งต้นคริสต์มาสอย่างตื่นตาตื่นใจ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดงาน “LIGHT UP CHRISTMAS TREE CELEBRATION 2017” พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสยิ่งใหญ่ตระการตาประจำปี 2560 เนรมิตลานแอมฟิเธียเตอร์หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ประดับประดาทั่วพื้นที่ศูนย์ฯ ให้เป็นดินแดนแห่งเสียงดนตรี ภายใต้บรรยากาศการตกแต่งธีม “Parade of Angels” โดยศิลปินชื่อดังระดับโลกชาวอาร์เจนตินา “ฮาวิเย่ กอนซาเลซ บูรโกส” จัดแสดงไปจนถึงวันที่ 7 ม.ค.2561

ข้ามฝั่งมาที่ เกษรวิลเลจ เนรมิตแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เกษร โคคูน ดร็อปออฟ ให้กลายเป็นเอาท์ดอร์ คริสต์มาส เปิดตัว “เกษร คริสต์มาส วิลเลจ 2017” ประดับแสงไฟละลานตา พร้อมคริสต์มาส ไอเทม ในมู้ดแอนด์โทนสีทอง แดง มอบความรู้สึกผ่อนคลายราวกับเฉลิมฉลองท่ามกลางครอบครัวและก๊วนเพื่อนสนิทบนสนามหลังบ้าน โดดเด่นด้วยต้นคริสต์มาสขนาดสูงกว่า 16 เมตร ตื่นตากันจนถึง 6 ม.ค. 2561

ฝั่งย่านราชประสงค์ ศูนย์การค้า เดอะ เพนนินซูล่า พลาซ่า ฉลองการกลับมาอีกครั้งด้วยการนำการ์ตูนสไตล์ฝรั่งเศส จอห์น ลูลู่ แอนด์ เฟรนด์ ดีไซน์โดย เพ้นเทอร์เบล – เศรษฐพร ก่อวาณิชกุล นักวาดภาพประกอบคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่โด่งดังในโลกโซเชียล มาสร้างสีสันประกอบเป็นต้นคริสต์มาสและบริเวณโดยรอบ ต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่สูง 6 เมตร ออกแบบและตกแต่งจากอะคริลิกสีขาวและกระจกเงาที่ตัดแต่งเป็นลวดลายการ์ตูน จอห์น ลูลู่ แอนด์ เฟรนด์ สวยแปลกตาไม่เหมือนใคร รายล้อมด้วยเหล่าตัวการ์ตูนสไตล์ฝรั่งเศสขนาดใหญ่ที่พร้อมถ่ายภาพเซลฟี่กับทุกคน ร่วมแชะ ไลก์ แชร์ กันได้ถึง 13 ม.ค.ปีหน้า

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และห้างเซ็นทรัลชิดลม จัดงาน “LET’S CELEBRATE 2018: The Holidays Bring Me Here” เนรมิตบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง The Holiday Route มีลุงซานต้าบอลลูนยักษ์ สูง 10.5 เมตร คอยต้อนรับทักทายบริเวณสกายวอล์ก ล้อมรอบไปด้วยบอลลูนหลากสีหลายขนาด ตื่นตาตื่นใจกับ Santa’s Wonderland ที่มีบอลลูนสไลเดอร์รูปซานตาคลอสขนาดสูง 7 เมตร ที่ชั้น G ภายในเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ส่วนที่ชั้น 2 พบกับ Santa & His Little Helpers Village จำลองบ้านของลุงซานต้าที่รอเปิดบ้านต้อนรับแขกผู้มาเยือน บริเวณทางเชื่อมศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี สู่ห้างเซ็นทรัลชิดลม พบอุโมงค์แห่งความสุขตกแต่งในธีมคริสต์มาส สนุกสนานกับภาพอินเทอร์แอคทีฟอาร์ต พร้อมตื่นตากับต้นคริสต์มาสสูงตระหง่านกว่า 30 เมตร ขนาดตึก 7 ชั้น ที่ลานจอดรถมรกต ฝั่งห้างเซ็นทรัลชิดลม วันนี้ – 14 ม.ค. 2561

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดงาน “เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร์ วินเทอร์ วันเดอร์แลนด์ เดอะ แกรนด์ เซเลเบรชั่น” เนรมิตทั่วทั้งศูนย์การค้าเป็นดินแดนมหัศจรรย์ฤดูหนาว พร้อมไฮไลท์ หมียักษ์สูง 12 เมตร และผองเพื่อน ยืนตระหง่านรอนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเก็บความประทับใจ ที่ควอเทียร์ พาร์ค พร้อมเนรมิตให้เป็นดินแดน illumination สีสันการจัดแสดงไฟจะเปลี่ยนทุกๆ สัปดาห์ไปจนถึงวันที่ 7 ม.ค. ปีหน้า

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข “สยาม เดอะ เกรท เซเลเบรชั่น” ในธีม “Siam Center Happy Go Witty” อวดพื้นที่ Idea Avenue ประดับตกแต่งด้วยผลงานศิลปะประดับไฟแสงสีตระการตาทั้งภายในและภายนอก ด้วยโครงสร้าง Art Installation ในคอนเซ็ปต์น้องหมา (Dog Light) ต้อนรับปีจอ โดยยังคงแนวคิดการตกแต่งประดับด้วยไฟคริสต์มาสสวยงามระยิบระยับแทนความสนุกสนาน ขี้เล่น รักความตื่นเต้นของสุนัขสายพันธุ์ต่างๆ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบจากฝีมือ โอ ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์ นักวาดภาพประกอบชื่อดังและ Graphic & Artistic Director ของแบรนด์เสื้อผ้า Painkiller บริเวณเอเทรี่ยม 1 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ จนถึง 15 ม.ค.2561