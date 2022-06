“คิมยุนฮี” นักแสดงสาวชาวเกาหลีใต้วัย 21 ปี หน้าเด็กมาก จนสามารถรับบทเด็กประถมได้อย่างแนบเนียน

เป็นที่ทราบกันดีว่านักแสดงจากเกาหลีใต้นั้น ขึ้นชื่อเรื่องการมีใบหน้าอ่อนเยาว์ อย่างไรก็ตาม “คิมยุนฮี” นักแสดงสาวดาวรุ่งคนนี้ได้แตกต่างออกไป เพราะเธอมีใบหน้าอ่อนเยาว์ถึงขั้นที่ทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นเด็กประถมมาแล้วนับไม่ถ้วน

คิมยุนฮี เกิดเมื่อปี 2001 มีส่วนสูง 151 เซนติเมตร เธอได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเนื่องจากภาพลักษณ์ที่ดูอ่อนเยาว์ ในผลงานการแสดงเรื่อง “Bad Boy” ที่เผยแพร่ผ่านช่องยูทูบ CheezeFilm

โดยยุนฮีรับบทเป็นเด็กหญิงวัยประถมที่มักถูกเพื่อนรังแก ในเรื่องเธอได้แสดงร่วมกับนักแสดงเด็กที่มีอายุ 13 ปี เนื่องจากยุนฮีมีใบหน้าเล็ก ดวงตากลมโต และขนาดตัวที่กะทัดรัด จึงทำให้ผู้คนเชื่อว่าเธอเป็นเด็กประถมจริง ๆ บางคนก็เข้าใจผิดคิดว่าเธออายุน้อยกว่านักแสดงเด็กด้วยซ้ำ

แม้ว่ายุนฮีจะค่อนข้างใหม่ในอุตสาหกรรมการแสดงของเกาหลีใต้ แต่เธอก็ฝากผลงานการแสดงมาแล้วหลายเรื่อง เช่น “A Short Friend”, “187cm vs 185cm”, “187cm 151cm Bully”, “Pepero Was Taken Away on Pepero Day”

ถึงจะยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่ความหน้าเด็กก็ทำให้ยุนฮีได้รับความสนใจมากพอสมควร หากใครอยากชมความน่ารักเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่ ติ๊กต็อก หรือ อินสตาแกรม ของเธอได้เลย

ขอบคุณที่มา mydramalist