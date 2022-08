คนรักยีนส์เปิดอก แบบไหนที่ใช่ ใส่แล้วโดน ปังเท่ทุกโอกาส

อมตะยืนหนึ่งเรื่องเครื่องแต่งกาย อยู่ยงคงกระพันทุกแฟชั่น ไม่ว่าจะกี่เจนกี่ยุคก็ฆ่าไม่ตาย ต้องยกให้ “ยีนส์”

ล่าสุดในงานเปิดตัวคอลเล็กชั่น 22FW The New Era of Jeans ของแบรนด์ “ยูนิโคล่” ที่เขามุ่งมั่นพัฒนาไอเทมหลักอย่างกางเกงยีนส์แบบจริงจังมาก

ถึงขนาดที่ว่า ใส่แล้วไม่ใช่แค่สวยเท่อย่างเดียว แต่ต้องรู้สึกสบาย รวมถึงสวมใส่ได้ทุกโอกาส ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่เน้นความคล่องตัวในการใช้ชีวิต และสนุกกับทุกไลฟ์สไตล์

สรุปคือ กางเกงยีนส์ตัวเดียวคุ้ม เพราะใส่ไปไหนได้หมด ออกงานก็ได้ เที่ยวก็เท่ สบายและมีสไตล์แบบครอบจักรวาล

แถมยังมีเรื่องกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใส่แล้วยิ่งรู้สึกถึงสาระ สำนึกรักษ์โลก น่ายกย่อง

สำหรับงานเปิดตัวครั้งนี้ ยูนิโคล่เชิญเหล่าคนดังรักยีนส์ที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่าง มาแชร์ประสบการณ์การเลือกยีนส์ในแบบฉบับของตัวเอง

มาฟังคนรักยีนส์เขาคุยกัน

เริ่มจาก หนุ่มโอ้ มาริโอ้ เมาเร่อ ตัวแทนสาย Biker บอกว่า กางเกงยีนส์กับมอเตอร์ไซค์เป็นของคู่กัน เพราะมันให้ลุกส์แอนด์ฟีลที่ทะมัดทะแมง ลุยๆ เซอร์ๆ และเท่ เหมาะกับการขี่มอเตอร์ไซค์ที่สุด แต่การขี่นานๆ ก็มีข้อจำกัดเรื่องยีนส์เช่นกัน ไม่ว่าปัญหาเป้ารั้ง ใส่ไม่สบาย อึดอัด บาดขา ฯลฯ

“ดังนั้นกางเกงยีนส์ที่ใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ ต้องมีความยืดหยุ่นสูง ผ้านุ่มสบาย ไม่บาดตัวเวลาใส่หรือขยับท่าทาง จะก้าวขึ้นลง คร่อมมอเตอร์ไซค์ หรือยกขาก็ไม่ติด”

โอ้ว่าอย่างนี้ ก่อนแนะนำกางเกงยีนส์ของยูนิโคล่ที่ใส่อยู่ว่า ใช้รุ่น Ultra Stretch Skinny Fit Jeans เพราะตอบโจทย์ทั้งหมดที่เหล่าไบเกอร์ต้องการ เป็นนิยามใหม่ของกางเกงยีนส์สวมใส่สบาย พร้อมทรงสกินนี่ที่ใส่แล้วเท่ และเข้ากับการมิกซ์แอนด์แมตช์ไม่ว่าสไตล์ไหน ไม่รัดหรือแนบเนื้อจนเกินไปด้วย

และว่า กางเกงยีนส์รุ่นที่ใส่ทำจากผ้าเดนิมแท้ที่เสริมประสิทธิภาพความยืดหยุ่นที่มีอัตราการคืนตัวสูง รูปทรงของกางเกงยีนส์ผ้ายืดจะไม่เปลี่ยนเมื่อสวมใส่ และช่วงเข่ากระชับไม่โป่งพอง มีสีให้เลือกหลายสีตามลุกส์ที่ต้องการ ทั้งยีนส์สีเทาหม่นๆ สีดำเข้มๆ หรือสีเดนิมน้ำเงินแบบฟอกๆ หรือเดนิมแบบน้ำเงินเข้มทั้งตัว

“สายไบเกอร์แบบผมก็จะชอบออกทริป นอกจากมองหายีนส์ที่ใส่และดูเท่แล้ว เรื่องความยืดหยุ่นก็สำคัญมากเวลาที่จะก้าวขึ้นลงหรือขับบิ๊กไบก์ กางเกงยีนส์ตัวนี้ตอบโจทย์ทั้งสองข้อเลยครับ” พระเอกหนุ่มหน้าใสกล่าว

อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ ตัวแทนสาย Food Lover ออกตัวว่า ชอบเดินสายตระเวนชิมตามรอยร้านดัง ร้านใหม่ อยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องไป ดังนั้นความสบายของกางเกงที่ใส่จึงต้องมาก่อน โดยเฉพาะกางเกงยีนส์ต้องไม่อึดอัดเวลากินอาหารอิ่มๆ รองรับหน้าท้องที่มีการขยายได้ทุกมื้อ

“เป็นอะไรที่เหมาะกับสายนี้มากๆ กางเกงยีนส์ยูนิโคล่รุ่น Ultra Stretch Skinny Fit Jeans กินเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความฟิต เพราะยืดหยุ่นมาก เนื้อผ้านิ่ม ทำให้นั่งกินแล้วไม่อึดอัด ไม่ต้องปลดกระดุม อีกทั้งทรงก็สวย มิกซ์แอนด์แมตช์กับอะไรก็ง่าย และใส่ได้หลายโอกาส ไม่ว่าวันตะลุยกินของอร่อย หรือวันที่ทำกิจกรรมอื่นๆ ก็ได้หมดเช่นกัน”

อาเล็กย้ำด้วยว่า กางเกงยีนส์ตัวนี้เหมาะกับคนชอบไปตะลุยกินอย่างผม เพราะต่อให้กินเยอะแค่ไหน ก็ไม่รู้สึกอึดอัด ใส่สบาย และยืดหยุ่นมาก

สาวสวยอย่าง เกรซ–กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ตัวแทนสาย Dance Lover ร่วมแจมว่า ไลฟ์สไตล์ตัวเองเป็นคนแอ๊กทีฟ ไม่อยู่นิ่ง ชอบเคลื่อนไหวตลอดเวลา ดังนั้นเสื้อผ้าที่ใส่ต้องมีความยืดหยุ่นสูง เนื้อผ้าสบายผิว

ก่อนบอกว่า มาลงตัวกับกางเกงยีนส์ทรง Loose Cropped Jeans ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆ เพราะใส่สบาย แบบไม่เหมือนใส่กางเกงยีนส์อยู่ มอบความยืดหยุ่นสูง จะย่อหรือเคลื่อนไหวเร็วๆ ก็ซัพพอร์ตได้หมด อีกทั้งทรงสวยเป็นเอวสูง ดีไซน์ทรงครอป เก๋และชิคมาก นอกจากนี้ยังมีหลายสีคือ ขาว สียีนส์อ่อน และสีเข้ม ซึ่งส่วนตัวชอบยีนส์สีอ่อน

“คนรักการเต้นแบบเกรซ ยีนส์ที่ใส่ต้องสบายและมีดีไซน์ที่อินเทรนด์ ซึ่งยีนส์ตัวนี้ทำให้เกรซแดนซ์ออกสเต็ปได้อย่างไม่ติดขัด เต้นได้พลิ้ว เพราะเนื้อผ้าเบาและนุ่มมาก” ดาราสาวหุ่นแซ่บกล่าว

ยูนิโคล่ร่วมผลิตผ้ายีนส์กับ Kaihara (ไคฮาระ) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องยีนส์จากญี่ปุ่น จึงมั่นใจเรื่องคุณภาพได้ อีกทั้งยังก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมกางเกงยีนส์ (Jeans Innovation Center) ในลอสแอนเจลิสเมื่อปี 2017 ซึ่งที่นี่ได้ชื่อว่า “เมืองแห่งกางเกงยีนส์” เพราะมีข้อมูลและผู้ผลิตผ้าจำนวนมากมารวมตัวกัน โดยศูนย์นวัตกรรมฯนี้มุ่งพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตกางเกงยีนส์ทุกขั้นตอน ดูแลตั้งแต่เส้นด้ายที่ใช้ผลิตผ้าเดนิม ไปจนถึงการพัฒนาเนื้อผ้าและกรรมวิธีการผลิต รวมถึงการพัฒนารูปทรงของกางเกงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยูนิโคล่ยังผลิตกางเกงยีนส์โดยใส่ใจเรื่องของความยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมการผลิต BlueCycle Jeans ที่ช่วยลดการใช้น้ำและสารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการแต่งผิวผ้าลงถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ ทำให้การแต่งผิวกางเกงยีนส์คงมาตรฐานได้ดังเดิม แต่ใช้น้ำเพียงหนึ่งถ้วยชาเท่านั้น

ถือเป็นวิธีที่ช่วยสร้างสายการผลิตเสื้อผ้าที่สะอาดขึ้น เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอีกด้วย