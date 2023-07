แฟนๆซีรี่ส์สเตรนเจอร์ติงส์ ห้ามพลาด! Mighty Jaxx ได้จัด Stranger Things The Encounter: Singapore อีเว้นท์สุดพิเศษ ที่เปิดให้แฟนๆได้พบกับประสบการณ์ราวกับได้อยู่ในซีรี่ส์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 ตุลาคม นี้ ที่ห้างBugis+ สิงคโปร์

Mighty Jaxx บริษัทผลิตของเล่นและของสะสมชื่อดังจากสิงคโปร์ ได้นำเสนอ โปรเจคใหม่ให้กับแฟน ซีรี่ส์ ในรูปแบบของประสบการณ์สมจริง ที่จะพาคุณดื่มด่ำไปกับสถานที่จากในซีรี่ส์ ที่ถูกยกออกมาให้คุณได้สัมผัสเหมือนอยู่ในเรื่องราวของซีรี่ส์สเตรนเจอร์ติงส์ ไม่ว่าจะเป็น Hellfire club ที่ให้คุณได้เล่นเกม Dungeons and Dragons ที่เหล่าตัวละครชื่นชอบ บ้านของ Joyce ที่เต็มไปด้วยไฟกระพริบเหมือนเป็นสัญญาณจากใครสักคน Hawking Lab ที่มีมินิเกมให้คุณช่วยปิดประตูสู่ต่างมิติ ก่อนที่คุณจะได้เดินทะลุห้องมอนิเตอร์ ผ่าน The rift เข้าสู่ The Upside Down ที่มีเจ้าเดโมกอร์กอนขนาดเท่าของจริงรอคุณอยู่ และฉากสุดท้ายของประสบการณ์นี้ การเผชิญหน้ากับเวคน่า ที่คุณจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยบวายร้ายตนนี้ลงพร้อมๆกับเหล่าตัวละครหลักอีกด้วย

และจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่ง คือ Starcourt Mall ที่เหมือนยกออกจากซีรี่ส์ดังออกมาให้คุณได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้ามากมายทั้งจากลิขสิทธิแท้ของเน็ตฟลิกซ์ ของสะสมเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในงาน และของเล่นสุดน่ารักผลิตโดยทาง Mighty Jaxx เอง นอกจากนั้นยังมี ร้านไอศครีม Scoop Ahoy และร้านพิซซ่า Surfer Boy Pizza ซึ่งทาง Mighty Jaxx ได้ติดต่อร้านดังจากในสิงคโปร์มาช่วยทำ และตกแต่งร้านให้เหมือนกับร้านจากในซีรี่ส์มาให้แฟนๆ ได้ลองความอร่อยกัน

Mighty Jaxx เป็นบริษัทผลิตของเล่นและของสะสมชื่อดังจากสิงคโปร์ โดยเคยได้ร่วมงานกับหลากหลายแบรนด์และร่วมผลิตของเล่นลิขสิทธิแท้ออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น DC comic Warner Brothers, One Piece, Sponge Bob หรือแม้แต่ศิลปินไทยอย่าง Alex Face และล่าสุด Netflix’s Stranger Things

นายJackson Aw ผู้เริ่มก่อตั้งและซีอีโอของMighty Jaxx เริ่มต้นทำบริษัทของเล่นเล็กๆกับเพื่อนๆและขยายตัวขึ้นมา จนขึ้นเป็นบริษัทของเล่นชื่อดัง ก่อนที่จะเริ่มขยับขยายมาขายด้านเทคโนโลยี โดยการใส่ชิพลงในของเล่นทุกชิ้นพร้อมโค้ด ซึ่งทำให้ของเล่นและของสะสมแต่ละชิ้นนั้นมีความพิเศษเฉพาะตัวด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน

ด้านนายDaryl Tan หัวหน้าทีมเมต้าและหัวหน้าโปรเจค Stranger Things The Encounter: Singapore ได้เล่าว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในช่วงปีหลังๆ จากการซื้อแต่สินต้า เป็นการซื้อ “ประสบการณ์” เขาจึงต้องการที่จะทดลองสิ่งใหม่ที่บริษัทไม่เคยทำมาก่อน ด้วยการนำเสนอ ประสบการณ์แบบดื่มด่ำสมจริง

พร้อมของสะสมแบบดิจิตัลที่มากับตั๋วเข้างานที่จะดัดแปลงได้ไม่ซ้ำใคร การสร้างประสบการณ์จากซีรี่ส์ ครั้งนี้นั้นท้าทายเป็นอย่างมาก และเขาหวังว่าจะได้ขยายประสบการณ์แบบนี้ให้กับแฟนๆ ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆรวมถึงไทยอีกด้วย

ทางข่าวสดออนไลน์ มีโอกาสได้ไปดูงานอีเวนต์ในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะได้รับความสนุกจากห้องต่างๆในงาน และได้เลือกซื้อสินค้า ชิมของอร่อยแล้ว ยังได้ร่วมทำกิจกรรมนำแท็กข้อมือ เก็บสะสมคะแนนจากจุดจากๆภายในงาน ซึ่งทำให้ได้รับสติ๊กเกอร์สุดพิเศษ มาตกแต่งบัตรดิจิตัลให้มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ซ้ำใคร ซึ่งยังสามารถนำออกมาปรินท์ลงเสื้อหรือกระเป๋าผ้าได้ฟรี เป็นของฝากกลับไปได้อีกด้วย

โดยมีค่าบัตรเข้างานอยู่หลายระดับ ระดับธรรมดาในวันจันทร์ถึงศุกร์อยู่ที่ 39 ดอลลาร์สิงคโปร์ และสุดสัปดาห์ที่ 49 ดอลลาร์สิงคโปร์ ส่วนราคาบัตรวีไอพีอยู่ที่ 109 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และ 119 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในวันเสาร์อาทิตย์

โดยบัตรวีไอพีจะได้รับสิทธิเพิ่มเติม เช่นคิวที่เร็วกว่า และของแถมเฉพาะงานนี้อีกหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือหมวก และกระเป๋าผ้า ลายพิเศษจากซีรี่ส์ วันนี้ ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 นี้เท่านั้น

สนใจ จองบัตรได้ที่ https://mightyexperiences.com/tickets/ste-sg