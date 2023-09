กันดั้ม มาไทยครั้งแรก แฟนคลับนับถอยหลังรอชมในงาน GUNDAM Docks at THAILAND

เตรียมตัวให้พร้อม กับการเริ่มต้นออกการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่สู่โลกของเหล่าหุ่นยนต์ กันดั้ม ในงาน “GUNDAM Docks at THAILAND” งานจัดแสดง กันดั้ม สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย ขนทัพโมเดล กันดั้ม ของเล่นมากมายสุดตระการตามาสร้างความสุข สนุกสนานให้เหล่าสาวกกันดั้ม และนักสะสมกันแบบจุใจ

งานจัดบนพื้นที่กว้างทั่วศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ลานกลางแจ้งโซน A และ B) พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอปสุดพิเศษที่ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เข้าชมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2023 ถึง 29 ตุลาคม 2023

ทั้งนี้ บริษัท BANDAI SPIRITS CO., LTD. และ บริษัท Bandai Namco Asia Co., Ltd. เริ่มจัดงาน GUNDAM docks ครั้งแรกที่ฮ่องกงในปี 2556 ก่อนจะนำไปจัดแสดงในประเทศต่าง ๆ ทั้งสิงคโปร์, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น และจีน

ซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางมาที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก พร้อมจัดเต็มด้วยกองทัพ กันดั้ม และไฮไลท์สุดพิเศษมากมายเอาใจสาวกกันดั้มไทยโดยเฉพาะ อาทิ

โมเดลและไอเท็มกันพลาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

พิเศษสุด ๆ สำหรับนักสะสมตัวจริง กับโมเดลและชิ้นส่วน กันพลา รุ่นตัวท็อปยอดนิยมที่ผลิตมาจำนวนจำกัดสำหรับงานในครั้งนี้ที่ประเทศไทยโดยเฉพาะ ได้แก่

1. SD GUNDAM EX-STANDARD RX-78-2 GUNDAM Ver. GUNDAM docks at THAILAND ราคา 450 บาท

2. HG 1/144 RX-78-2 GUNDAM [BEYOND GLOBAL] Ver. GUNDAM docks at THAILAND ราคา 900 บาท

3. RG 1/144 ν GUNDAM Ver. GUNDAM docks at THAILAND ราคา 1,800 บาท

4. MG 1/100 RX-78-2 GUNDAM Ver. GUNDAM docks at THAILAND ราคา 1,900 บาท

กิจกรรมเวิร์คชอปต่อกันพลาฟรี

คนที่สนใจอยากลองประกอบชิ้นส่วน กันพลา ร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัว สามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมเวิร์กชอปต่อกันพลา พร้อมเรียนรู้เทคนิคและข้อมูลอันน่าตื่นเต้นจากกูรูในวงการ

ที่ชั้น 6 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้ทำกิจกรรมทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.00-20.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00 – 20.00 น. หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

อลังการด้วยภาพวิดีโอสุดพิเศษและหุ่นยนต์ขนาดใหญ่

ตื่นตาตื่นใจไปกับภาพวิดีโอบนจอดิจิทัลอินเตอร์แอ็คทีพขนาดยักษ์ The panOramix หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมการแสดง แสง สี เสียงสุดอลังการบนหุ่นยนต์กันดั้มรุ่น RX-78-2 และรุ่น MS-06S ZAKU II ขนาดใหญ่กว่า 6 เมตร โดยจะจัดแสดงวันละ 3 รอบ ในเวลา 18.30 น., 19.30 น. และ 20.30 น. รอบละ 5 นาที

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวของ กันดั้ม หลากหลายรุ่นให้ผู้ชมได้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์ในโลกของกันดั้มแบบจัดเต็ม

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปรากฎการณ์ครั้งสำคัญนี้ กับงานจัดแสดงหุ่นยนต์ กันดั้ม “GUNDAM Docks at THAILAND” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ลานกลางแจ้งโซน A และ B) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 29 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-22.00 น.

โดยวันที่ 6 ตุลาคม จะมีการจัดพิธีเปิดงานในเวลา 18.00 น.บุคคลทั่วไปสามารถเริ่มเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เปิดให้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย