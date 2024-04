คอนเวิร์สสไตล์คุณ ตกแต่งได้หลากหลาย อวดตัวตนที่มีชิ้นเดียวในโลก

Converse (คอนเวิร์ส) ขยายร้านสาขาสยามเซ็นเตอร์ให้เป็นแฟล็กชิปสโตร์คอนเวิร์สที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในพื้นที่กว่า 220 ตารางเมตร บริเวณสยามเซ็นเตอร์ ชั้น M ใกล้ทางเชื่อม BTS สถานีสยาม จัดเต็มไอเท็มลิมิเต็ดและสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟมากมายซีซั่นล่าสุด ตั้งแต่ รองเท้า เสื้อผ้า กระเป๋า และอุปกรณ์สไตลิ่งหลากหลายรูปแบบ

ที่สำคัญคือการเปิดบริการ Converse By You (CBY) ครั้งแรกในไทย ที่จะให้บริการคัสตอม (Custom) คอนเวิร์สชิ้นโปรดของคุณ ให้เป็นชิ้นเดียวในโลกตามสไตล์ และตัวตนในแบบฉบับของคุณเอง

บริการ Converse By YOU คือบริการที่คุณสามารถคัสตอมคอนเวิร์ส โดยมีบริการทั้ง ปริ้น รีด ปัก และมีจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งเสริม ให้ได้ออกแบบลงบนสินค้า ไม่ว่าจะเป็นบนรองเท้าผ้าใบแคนวาสไอคอนนิคอย่าง Chuck Taylor All Star เสื้อผ้า กระเป๋า และอุปกรณ์

ไฮไลท์อยู่ที่งานปริ้นลาย Pattern ซึ่งมีแบบให้เลือกพิมพ์บนเสื้อและรองเท้าได้มากกว่า 50 ลาย อยู่ในหลากหลายหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็นลายคลาสสิกแพทเทิร์น อย่างดาว วงกลม จุด หรือสี่เหลี่ยม

ตามมาด้วยลายให้ลุกส์ฟิวสาวหวาน ผลไม้ ดอกไม้ หรือจะลายให้ความสนุกสนานไลฟสไตล์ ลายแนวอาหาร ดนตรี สีหลากหลาย กราฟฟิกลายหน้ายิ้ม ลายดวงดาว และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวลายปักสามารถเลือกปักลายกราฟฟิกจากทางคอนเวิร์สหรือปักชื่อได้ตามใจ และยังสามารถเปลี่ยนเชือก ซึ่งมีให้เลือกมากกว่า 12 เฉดสี พร้อมลายพิเศษ “บางกอก” อีก 3 สี ที่มีแค่ในไทยเท่านั้น

แถมยังได้ศิลปินป๊อปอาร์ทหนุ่มไฟแรง “The Jum” จ้ำ- ณภัทร จงจิตตโพธา ในฐานะ Local Converse Artist Collaborator มาร่วมสร้างผลงาน คอลแลปส์สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านคาแรกเตอร์ FIRE FRIEND สุดไอคอนิค ทั้งงาน wall painting ในร้าน และ ในบริการ Converse By YOU ที่แรกในประเทศไทย บนคอนเซ็ปท์ Spark Your Creativity, Create Next

จ้ำ- ณภัทร จงจิตตโพธา ดูตื่นเต้นสุดๆกับผลงานชิ้นใหม่นี้ เล่าว่า รู้สึกใจฟูที่ได้ทำงานกับแบรนด์ระดับตำนานอย่างคอนเวิร์ส เป็นแบรนด์ที่เรามีรองเท้ามากกว่า 1 คู่ ใส่มาตั้งแต่เด็กยันโต การทำงานแก้หลายครั้งแต่สุดท้ายก็ออกมาด้วยดี

คอนเซ็ปต์เป็นผืนผ้าใบที่เราปลดปล่อยความเป็นตัวเอง จึงใช้เป็นตัวคาแรกเตอร์ “FIRE FRIEND” มาถ่ายทอดสตอรี่ให้ดูสดใส เพราะใกล้ช่วงสงกรานต์แล้ว มีทั้งเสื้อลายดอก กำแพงวัด ป้ายจราจร อยากชวนทุกคนมาคอสตอมคอนเวิร์สที่เป็นคุณ เพราะเราอาจจะมีไอเดียที่ไม่เหมือนคนอื่น

คอนเวิร์สยังมาพร้อมรองเท้าหลากหลายคอลเลกชั่น ทั้งรองเท้าเด่นตัวดังในอดีต Converse Weapon ข้อสูงสีดำและสีเทาขาว และรุ่นใหม่ข้อสั้นสองสี แคมเปญเปิดตัวนำโดย Shai Gilgeous-Alexander นักบาส NBA Stars แฟชั่นไอคอนแห่งวงการ

Converse x A-Cold-Wall คอลแลปส์กันในรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดครั้งแรกของ A-Cold-Wall ในรุ่น Converse Weapon Ox แรงบันดาลใจรูปทรงเรขาคณิตและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ที่น่าจับตามองของคอลเลกชั่นคือ Reversible แจ็คเก็ตและกางเกง ใส่ได้สองด้าน ด้านหนึ่งสี Bossa Nova และสี Flint Gray จัดสีได้อย่างลงตัว เข้ากันทั้งลุกส์รองเท้าและเสื้อผ้า

Converse x Quarter Snacks คอลเลกชั่นนี้เป็น รองเท้าสเก็ตรุ่น One Star Pro ที่คงแบบดั้งเดิมไว้แล้วแต่งแต้มด้วยความเป็น Quartersnacks อาร์ทเข้าไปบนรองเท้าพรีเมี่ยมหนังกลับ ตั้งแต่งเชือกรองเท้าแบบเส้นใหญ่ ไปจนถึงดีเทลลายหนังงู กราฟิกที่ได้แรงบันดาลใจและหลักคำสอน วางจำหน่าย สองสี ดำและน้ำตาล มาพร้อมเสื้อผ้าธีมสปอร์ตเท่สไตล์นักกีฬา และอีกหลายคอลเลกชั่นที่รอให้ทุกคนมาจับจองที่คอนเวิร์ส