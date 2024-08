สดจากเยาวชน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ : ดนตรีและนาฏศิลป์อินโดนีเซีย เพื่อสร้างประสบการณ์ให้คณาจารย์และนิสิตในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ด้วยความร่วมมือจาก Faculty of Performing Arts, Indonesia Institute of the Arts, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย สถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์อินโดนีเซีย

ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่านับเป็นการจัดงานแลกเปลี่ยนระหว่างสองวัฒนธรรม นิสิตนักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านดนตรีและนาฏศิลป์ที่ทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นจากอินโดนีเซีย และยังถือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เหล่าคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากอินโดนีเซียสามารถนำประสบการณ์ที่ดีตลอดการอบรมในโครงการกลับไปเผยแพร่ได้ต่อไป

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของอินโดนีเซียที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ดนตรีกาเมลันชวา ดนตรีท้องถิ่นของคนชวาที่รวมเครื่องดนตรีหลายชนิดเข้าไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย กลอง ฆ้องโลหะ เครื่องสาย เช่น เรอบับ คล้ายซอสามสายของไทย เครื่องเป่าประเภทขลุ่ย เรียกว่า ซูลิง มีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมและพิธีกรรมของชาวอินโดนีเซีย มักจัดแสดงในละครท้องถิ่น งานแต่งงาน การแสดงหุ่นเงามีลักษณะเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างความรู้สึกที่มีมนต์ขลัง

ร่วมด้วยนาฏศิลป์อินโดนีเซีย คือการแสดงชุดโกเละก์ เกินโย ตีเนิมเบ บรรเลงประกอบเพลง ลา ดรัง อัสโมโรโดโน การแสดงรำในแบบขนบของราชสำนักยอกยาการ์ตา กล่าวถึงสตรีชวาที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต้องศึกษาเล่าเรียน ดูแลตัวเอง และมีวัตรปฏิบัติดีงามสมเป็นกุลสตรีชวา และการบรรเลงดนตรีกาเมลันชวา แสดงฝีมือการบรรเลงของนักดนตรีที่สร้างเพลงที่คล้ายนกยูงทั้งพันตัวขึ้นบินระยิบระยับท้องฟ้า

ต่อด้วย ละครรำชวา เรื่องอิเหนา ตอน Klana Sewandana Lena และการแสดงเปิดงานชุดระบำฆ้องใหม่ โดยนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สื่อความหมายถึงการมีเสียงฆ้องใหม่ในดินแดนสยาม นำนาฏยลักษณ์อันงดงามตามแบบนาฏศิลป์ชวาและนาฏศิลป์ไทยมาผสมผสานกัน นอกจากนี้คณะนักแสดงและนักดนตรี จากประเทศอินโดนีเซียเดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา