แมด, มันมัน ศรีนครินทร์ ชวนสัมผัส 2 นิทรรศการศิลปะ เริ่มที่การต้อนรับ “ไพรด์มันท์” ด้วยนิทรรศการที่ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดกรอบ ไม่จำกัดความรู้สึก MMAD CUBE : What if we had no pronouns? “นี่ไม่ใช่ผู้ชายนะ แล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะ แต่นี่คืองานศิลปะ” นิทรรศการที่เปิดพื้นที่และเปิดใจให้ผู้ชมเผชิญหน้ากับงานศิลปะในรูปแบบที่ไม่ต้องตีกรอบ ไม่ต้องตั้งคำถาม ไม่ต้องระบุเพศ ไม่ต้องแยกเพศ นำเสนอผลงานของศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกจากงาน Bangkok Illustration Fair (BKKIF) จำนวน 5 คน โดยใช้พื้นที่ MMAD CUBE เป็นพื้นที่ทดลองและแสดงผลงานในรูปแบบใหม่ เชื่อมโยงระหว่างศิลปะกับผู้ชม เพราะปัจจุบันกรอบความคิดเกี่ยวกับเพศและเพศสภาพไม่ได้กำหนดแค่ “ชาย” หรือ “หญิง” เหมือนกับศิลปะที่เป็นเครื่องมือสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของมนุษย์อย่างทรงพลังและไร้ขอบเขต

นิทรรศการนี้จะพาคุณมาร่วมกันฉีกกฎ เปลี่ยนมุมมอง และเฉลิมฉลองความเป็นมนุษย์ในแบบที่เสรี ซับซ้อน และงดงาม ดั่งศิลปะที่ไม่มีกรอบมากำหนด เพราะโลกนี้กว้างกว่าที่เคยเป็น และมนุษย์ก็มีสีสันกว่าที่เคยเห็น โดยมีศิลปินที่ร่วมงาน ได้แก่ ab.bnna, canyouhearcloud, condo ceramic, falafymns และ taosuan ร่วมชมวันนี้ – 29 มิถุนายน 2568 ชั้น 2 แมด, มันมัน ศรีนครินทร์

หลงรักเขา จนต้องมีนิทรรศการให้ 1 วัน 1000 ภาพ ครั้งที่ 4 “Pawtrait” นิทรรศการภาพถ่ายในรูปแบบ Photo Installation รวมภาพถ่าย 1,000 ภาพจาก 166 นักถ่ายภาพที่ได้รับการคัดเลือก มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของสัตว์และสัตว์เลี้ยงในหลากหลายอารมณ์ ทั้งน่ารัก ขี้เล่น สดใส และลึกซึ้ง

นิทรรศการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ชมสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์ผ่านมุมมองใหม่ ไม่เพียงแค่การดู แต่ยังเชื่อมโยงความรู้สึกและความหมายที่แฝงอยู่ในภาพเหล่านั้น

นอกจากนี้ยังชวนให้ผู้ชมลองพลิกมุมมองจากการเป็นผู้สังเกตการณ์ไปสู่การเป็นผู้ถูกมองผ่านการถ่ายทอด “สายตา” ของสัตว์ที่มองกลับมา

มาร่วมดูภาพที่ “พูดโดยไม่พูด” แล้วคุณจะรู้ว่า…สัตว์ก็มีเรื่องจะเล่า! วันนี้ – 29 มิถุนายน 2568 ชั้น 3 แมด, มันมัน ศรีนครินทร์

อัพสเดตแวดวงศิลปะพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่สำหรับสายอาร์ต ที่เฟซบุ๊ก: MMAD – MunMun Art Destination และ MunMun