เบสท์ออฟเดอะเบสท์ เซ็นทารา ประกาศความสำเร็จ 18 โรงแรมกวาดรางวัล ใหญ่ จากผลโหวต-คะแนนรีวิว ผู้เข้าพัก

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ตอกย้ำความสำเร็จในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คว้ารางวัล “ทราเวลเลอร์ส ชอยส์” (Travelers’ Choice Awards) ประจำปี 2568 จากทริปแอดไวเซอร์ (TripAdvisor) ซึ่งโรงแรมในเครือฯ มากถึง 18 แห่งได้รับเลือก

โดยมี 4 โรงแรมที่ได้รับรางวัลใหญ่ “ทราเวลเลอร์ส ชอยซ์ เบสท์ ออฟ เดอะ เบสท์” (Travelers’ Choice Best of the Best) ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จอย่างแท้จริง เนื่องจากมีโรงแรมเพียง 1 เปอร์เซ็นต์จากทั่วโลกเท่านั้นที่ได้รับรางวัลนี้

โรงแรมในเครือฯ ที่ 4 แห่ง ที่คว้ารางวัลใหญ่ ทราเวลเลอร์ส ชอยซ์ เบสท์ ออฟ เดอะ เบสท์ ได้แก่ เซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย ในสาขาโรงแรมชั้นนำยอดนิยม และโรงแรมหรูในไทย โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการพักผ่อนหรูแบบส่วนตัว พิถีพิถัน และรายล้อมด้วยบรรยากาศริมทะเลอันงดงาม เพื่อมอบความทรงจำอันล้ำค่าให้แก่แขกผู้เข้าพักทุกคน

เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ได้รับรางวัลในสาขาเดียวกันนี้เช่นกัน เซ็นทารา แกรนด์ หัวหินฯ มอบประสบการณ์เข้าพักที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลและการเป็นสถานที่พักผ่อนริมทะเลที่สง่างามเหนือกาลเวลา

สำหรับโรงแรมในต่างประเทศ เซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า ได้รับรางวัลในสาขาโรงแรมชั้นนำยอดนิยมและโรงแรมหรูในญี่ปุ่น โรงแรมแห่งนี้นำเสนอความหรูหราเหนือระดับผสมผสานกับการบริการด้วยไมตรีจิตไทยอย่างลงตัว

รวมถึง เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ ที่ได้รับรางวัลในสาขาโรงแรมสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุดในระดับโลก สะท้อนความเป็นธีมรีสอร์ทแห่งจินตนาการและการผจญภัยที่พร้อมมอบวันหยุดแห่งความสุขสำหรับทุกครอบครัว รวมถึงความสำเร็จของเซ็นทาราในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น ยังมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราอีกหลายแห่งในหลายจุดหมายปลางทางที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ทั้งในไทย มัลดีฟส์ และลาว ตอกย้ำความเป็นเครือโรงแรมชั้นนำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของเซ็นทารา

ผู้ชนะในการจัดอันดับประจำปี 2568 นี้ ได้รับการโหวตจากคะแนนรีวิวโดยผู้เข้าพักจริง รวมทั้งคะแนนคุณภาพมาตรฐานในหลากหลายด้าน ซึ่งรวบรวมอยู่บนฐานข้อมูลของเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลกอย่างทริปแอดไวเซอร์

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่โรงแรมในเครือฯ ถึง 18 แห่งได้รับรางวัล Travelers’ Choice Awards 2025 จาก TripAdvisor และยังมีถึง 4 โรงแรมที่ได้รับเลือกรางวัลใหญ่ในสาขา Travelers’ Choice Best of the Best” ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารากล่าว

พร้อมขอบคุณทุกรีวิวทุกความคิดเห็นจากลูกค้าที่รักและชื่นชอบในเซ็นทารา และขอขอบคุณความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงานเซ็นทาราทุกคนที่ตั้งใจทำงานอย่างหนัก เพื่อเป็นสถานที่แห่งความสุขให้แก่นักเดินทางทั่วโลก

เขากล่าวว่า เซ็นทารามุ่งมั่นในการมอบการบริการด้วยไมตรีจิตแบบไทยและมาตรฐานระดับสากล เพื่อมอบประสบการณ์เข้าพักอันน่าประทับใจในทุกจุดหมายปลายทางที่โรงแรมเปิดให้บริการครอบคลุมทั้งในไทย เอเชีย และตะวันออกกลาง

ผู้สนใจเข้าพัก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้ที่ https://www.centarahotelsresorts.com.