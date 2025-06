เบสท์เซลลิ่ง 145ไอเทม แบรนด์ไทย แบรนด์นอก คว้ารางวัลจากอีฟแอนด์บอย การันตีจากยอดขายจริง

งานประกาศรางวัลผลิตภัณฑ์ความงามอันทรงคุณค่า ในงาน EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2024 ตอกย้ำความยิ่งใหญ่และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การันตีด้วยรางวัลยอดขายสูงสุดแห่งปี 2024

ภายในงานคับคั่งไปด้วยเหล่าเซเลบริตี้ในแวดวงความงามที่มาเช็คไอเทมบิวตี้สุดปังแห่งปี ที่ต้องมีติดกระเป๋า พร้อมส่องไอเทมลับของสองนักแสดงหนุ่มจากซีรีส์ GELBOYS ไปป์-มนธภูมิ สุมนวรางกูร และ นิว-ชยภัค ตันประยูร ที่ต้องเสริมหล่อในชีวิตประจำวัน

พร้อมส่องความน่ารักของ เอินเอิน-ฟาติมา เดชะวลีกุล ที่มาเผยเคล็ดลับหน้าใสให้สาวๆ ภายในงาน และโชว์สุดจึ้ง จาก มิกซ์ เฉลิมศรี ที่ชั้น M SPHERE GALLERY 1 ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์

หิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟแอนด์บอย จำกัด เผย EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2024 ถือเป็นงานยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของวงการบิวตี้ ที่ทุกคนรอคอย เพื่อตอกย้ำความเป็นบิวตี้สโตร์เบอร์ 1 ด้วยรางวัลอันทรงเกียรติที่การันตีจากยอดขายจริงโดยได้รับจากผู้บริโภคทั่วประเทศไทย ครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มาพร้อมคอนเซ็ปต์ THE TIMELESS ELEGANCE ค่ำคืนแห่งความงามอันทรงคุณค่า ที่เหนือกาลเวลา ด้วยผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก

ปีนี้มีแบรนด์ที่ได้รับรางวัลมากที่สุดถึง 145 รางวัล 6 ประเภทสินค้า ได้แก่ ประเภท เครื่องสำอาง (Makeup) จำนวน 33 รางวัล, ประเภทน้ำหอม (Fragrance) จำนวน 11 รางวัล, ประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skincare) จำนวน 40 รางวัล, ประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย (Personal care & Body) จำนวน 28 รางวัล

ประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและอุปกรณ์เสริม (Hair & Accessories) จำนวน 25 รางวัล และประเภทอาหารเสริม (Supplement) จำนวน 8 รางวัล ที่มีแบรนด์ชั้นนำ รวมถึงแบรนด์ของไทยที่เข้ารับรางวัลเป็นจำนวนมาก

และ EVEANDBOY ยังคงความเป็นบิวตี้สโตร์เบอร์ 1 โดยเน้นย้ำเรื่องความหลากหลายของสินค้ามัลติแบรนด์ รวมถึงการนำเข้าผลิตภัณฑ์ Exclusive Brand อย่าง Kylie Cosmetics ที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์เมื่อปีที่แล้ว ยังคงทำสัญญาต่อเนื่อง ปีนี้ยังมีแบรนด์ต่างๆ เพิ่มเติมทั้งที่เป็น Exclusive brand และแบรนด์ที่กำลังนิยมในหมู่สาวๆ

เรียกได้ว่าแบรนด์จากต่างประเทศที่กำลังเป็นที่นิยม และกำลังเป็นกระแสบนโซเชียลมีเดีย ลูกค้าไม่ต้องบินไปซื้อไกลๆ มาที่ EVEANDBOY เรามีให้เลือกแบบจัดเต็ม อย่างแบรนด์ที่เปิดตัวไปแล้ว และเป็นกระแสมากอย่าง TIRTIR, ROUNDLAB CANCER COUNCIL ครีมกันแดดตัวดังจากออสเตรเลีย หรือล่าสุด Lilybyred ก็กลับมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และเป็น Exclusive Brand อีกด้วย

สำหรับเทรนด์ความงามครึ่งปีที่ผ่านมาต้องบอกว่า Trend clean girl clean beauty ยังคงมาแรง สำหรับผลิตภัณฑ์ในหมวด Skin care ที่ได้รับการตอบรับ และเป็นที่นิยมสำหรับสาวๆ ในตอนนี้ จะเป็นกลุ่มของ Mask และ Toner pad ที่หลายๆ แบรนด์ผลิตออกมาให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรหลากหลาย

ในส่วนของ Make up ก็จะเป็นในกลุ่มของ Lip Tinted Oil ที่ทำให้ริมฝีปากชุ่มชื้นดูฉ่ำวาวและติดทนนาน ที่หลายแบรนด์ได้กระแสตอบรับอย่างดี แต่ไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ใดที่กำลังเป็นที่นิยมหรือเป็นกระแส ก็สามารถหาซื้อได้ที่ EVEANDBOY

สำหรับสองหนุ่มอย่าง ไปป์-มนธภูมิ สุมนวรางกูร และ นิว-ชยภัค ตันประยูร มาแนะไอเทมลับที่ทำให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอ เพราะช่วงนี้ทั้งคู่มีคิวงานแน่นแทบทุกวัน แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองดูโทรม ยอมเผยไอเทมลับที่ถือว่าเป็นซีเคร็ต ให้แฟนๆ นำไปใช้

ไปป์-มนธภูมิ เผยว่า ไอเทมที่ผมต้องมีติดกระเป๋าเลยคือลิปมัน หรือ ลิปบาล์ม ผมเป็นคนริมฝีปากแห้ง ต้องพกลิปมัน แต่จะเลือกแบบที่ไม่ต้องเติมบ่อยๆ หรือไม่เยิ้มจนเกินไป รวมถึงการดูแลผิว ผมเป็นคนแพ้ง่ายผิวแห้งต้องมีมอยซ์เจอร์ไรเซอร์ก่อนออกจากบ้าน

ด้านหนุ่ม นิว-ชยภัค ตันประยูร เผยว่า ผมชอบน้ำหอม มีทั้งแบบปกติและแบบพกพาที่ต้องมีติดกระเป๋าตลอด ออกไปทำงานข้างนอก ต้องเจอทั้งฝุ่น ควัน แดด อากาศที่ร้อนมาก กลิ่นกายจึงสำคัญมากๆ รวมถึงลิปมันกับคอนซีลเลอร์ ผมมีแค่ 3 สิ่งนี้ในกระเป๋าพอเลยครับ

สำหรับเทคนิคส่วนตัว เมื่อกลับถึงบ้านผมจะรีบทำความสะอาดผิวหน้าก่อนเสมอ ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าโดยเฉพาะ และต้องเช็ดทำความสะอาดทวนรูขุมขน สามาาถขจัดสิ่งสปกติกได้ดีกว่า

ด้าน เอินเอิน-ฟาติมา เดชะวลีกุล นักแสดงสาวหน้าใส เผยเคล็ดลับว่า ไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยคือลิปสติก ต้องมีติดตัวเสมอห้ามปากซีดเด็ดขาด ยังไงปากต้องมีสีสัน ใน EVEANDBOY มีแบรนด์และเฉดสีต่างๆ ให้เลือกมากมาย

ส่วนการดูแลผิวหน้า ส่วนตัวเอินมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างบริเวณจมูก ต้องใช้สกินแคร์ช่วยกลบ จึงต้องบำรุงผิวหน้าให้ดี ชุ่มชื้นเป็นพิเศษ และควรใช้สกินแคร์ที่เหมาะกับผิวหน้าก็จะช่วยบำรุงได้ดี ส่วนตัวคิดว่าสกินแคร์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ยิ่งถ้าต้องแต่งหน้าทุกวันก็จำเป็นที่ต้องดูแลผิวหน้าให้ดีเสมอ

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลผิวหน้าหรือเครื่องสำอาง เอินจะเลือกจากร้านที่เป็น Official อย่างใน EVEANDBOY จะมีแบรนด์ให้เลือกหลากหลายที่มาจากเคาท์เตอร์แบรนด์ ซึ่งเชื่อถือได้ว่าเป็นของแท้ทุกชิ้นแน่นอน รวมถึงโปรโมชัน นอกจากจะได้ของดีมีคุณภาพแล้วยังได้ราคาดีด้วย

และเพื่อตอกย้ำความยิ่งใหญ่ และการันตียอดขายสินค้าความงามที่ประสบความสำเร็จซึ่งได้รับรางวัลในปีนี้ทั้งหมด EVEANDBOY จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้าขายดีทั้ง 145 รางวัล ประจำปี 2024 ภายใต้ชื่อ EVEANDBOY BEAUTY AND THE BEST

เริ่มตั้งแต่ 22 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2568 กับโปรโมชันพิเศษเอาใจลูกค้าสายบิวตี้ทั่วประเทศ ทั้งการช็อปปิ้งผ่านช่องทางหน้าสาขาทั้ง 45 สาขา และออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน EVEANDBOY เท่านั้น

โปรโมชันพิเศษ 2 สาขา ได้แก่ สาขา THE UNDERGROUND SIAM SQUARE ONE ชั้น LG และสาขา MEGA BANGNA ชั้น 1 พบกับบูทกิจกรรมผลิตภัณฑ์ที่สุดแห่งปี มาพร้อมส่วนลดสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันแบบจุใจได้ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม

พบกับบิวตี้ไอเทมหลากหลายแบรนด์ได้ที่ EVEANDBOY ทุกสาขาทั่วประเทศ และช็อปออนไลน์ที่ Application หรือติดตามกิจกรรมพิเศษจาก EVEANDBOY ได้ทาง Facebook: Eveandboy, Instagram: Eveandboy, TIkTok: Eveandboy และ X: Eveandboy