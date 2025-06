ยันฮี ชูเป้าหมาย Yanhee Pride Center เป็นศูนย์กลางดูแลสุขภาพคนข้ามเพศ ทันสมัย ปลอดภัย

ถือโอกาสช่วงเดือนแห่งความยินดี Pride Month โรงพยาบาลยันฮีเปิดตัว ศูนย์ข้ามเพศ (Yanhee Pride Center) อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Journey to Self Love” by Yanhee Support Pride

โดยมี พญ.สิรินทรา สัมฤทธิวณิชชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทพญ.สุชาวดี สัมฤทธิวณิชชา กก.บริษัทและผอ.ฝ่ายการตลาด นพ.สุธน พิศูทธินุศาสตร์ ผอ.ฝ่ายการแพทย์ นพ.สุกิจ วรธำรง แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย นพ.วรพล รัตนเลิศ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการแปลงเพศจากชายเป็นหญิง ร่วมงาน

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่เปิดรับผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างกว้างขวาง โรงพยาบาลยันฮีซึ่งมุ่งมั่นให้บริการด้านความงามและสุขภาพ ควบคู่การรักษาด้านแพทย์ทางเลือก โดยแพทย์เฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่บทบาทผู้นำด้านสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยการเปิดตัว ศูนย์ข้ามเพศ (Yanhee Pride Center) อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Journey to Self Love” by Yanhee Support Pride

เป้าหมายเพื่อเป็น ศูนย์กลางการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ข้ามเพศ ที่ทันสมัยและเป็นพื้นที่ปลอดภัย สำหรับทุกคนที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพราะการข้ามเพศไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอก แต่เป็นการเดินทางครั้งสำคัญของชีวิตที่ต้องอาศัยความมั่นใจ ความเข้าใจ และการดูแลอย่างถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่ก้าวแรกของการตัดสินใจไปจนถึงการมีร่างกายที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศ

พญ.สิรินทรา สัมฤทธิวณิชชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า ศูนย์ข้ามเพศโรงพยาบาลยันฮีเกิดจากวิสัยทัศน์ของ นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผอ.โรงพยาบาล ที่เล็งเห็นว่า “การแปลงเพศ” ไม่ใช่เพียงกระบวนการทางการแพทย์ แต่เป็น “ศาสตร์และศิลป์ขั้นสูง” ของศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธรรมชาติของแต่ละเพศ รวมทั้งการดูแลแบบสหวิชาชีพเพื่อให้ผลลัพธ์ทั้งด้านกายภาพด้านจิตใจที่มีความกลมกลืนและยั่งยืน

โรงพยาบาลยันฮีมีความพร้อมทุกๆ ด้าน ทั้งเครื่องมือทันสมัย ปลอดภัย ระบบการดูแลที่ได้มาตรฐานระดับโลก จึงลงทุนพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้ข้ามเพศ ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมระบบสนับสนุนที่ครอบคลุมทุกมิติ

ศูนย์ข้ามเพศของโรงพยาบาลยันฮีจึงเป็นการตอกย้ำพันธกิจของเราที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ข้ามเพศให้เท่าเทียม ด้วยความเข้าใจและมีความเป็นมิตร ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการตัดสินใจ การผ่าตัดและฟื้นฟู ไปจนถึงการดูแลระยะยาว การให้บริการผ่าตัดแปลงเพศที่ดี คือการเดินเคียงข้างผู้รับบริการในทุกย่างก้าว ดูแลครอบคลุมในทุกขั้นตอนทั้งร่างกายและจิตใจ

ศูนย์ข้ามเพศ ของเราดำเนินการภายใต้แนวคิด “Journey to Self Love” ด้วยรากฐานจากความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของผู้ข้ามเพศอย่างลึกซึ้ง เพราะผู้ข้ามเพศที่มีความต้องการแปลงเพศต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่เพียงเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ตามที่ใจต้องการ แต่เพื่อค้นหาความหมายของชีวิตและการยอมรับในสิ่งที่เป็นอย่างแท้จริง

จึงออกแบบระบบการดูแลที่ครอบคลุมทั้งองค์กร ทุกหน่วยงานมีบทบาทเป็น “เพื่อนคู่คิด” พร้อมให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาและสนับสนุนในทุกมิติของชีวิต เพื่อให้ผู้ข้ามเพศทุกคนรู้สึกปลอดภัย ได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพ และอบอุ่นใจในทุกขั้นตอน

ผลลัพธ์ที่โรงพยาบาลยันฮีมุ่งหวังไม่ใช่การผ่าตัดสำเร็จเท่านั้น แต่คือการทำให้ผู้รับบริการมั่นใจ กล้าและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตัวตนทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นการสร้างชีวิตใหม่ในเส้นทางใหม่ที่ปลอดภัยและมั่นใจ

จุดเด่นของเราคือ การดูแลแบบสหวิชาชีพ ประกอบด้วยแพทย์จากหลายสาขาที่ได้รับการฝึกอบรมและดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีจิตแพทย์ทำหน้าที่ประเมินสภาวะจิตใจและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

รวมถึงศัลยแพทย์ตกแต่งดูแลผ่าตัดแปลงเพศและศัลยกรรมเสริมความงาม (ปรับโครงสร้างใบหน้า) สูตินรีแพทย์ดูแลการตัดมดลูกและฮอร์โมน และแพทย์หู คอ จมูก ดูแลเรื่องการเปลี่ยนเสียง พร้อมติดตามผลระยะยาวเพื่อสามารถให้การดูแลแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงในทุกขั้นตอน

นพ.สุกิจ วรธำรง แพทย์ผู้ชำนาญการ ด้านการแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย (FTM) เสริมว่า การผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชายของศูนย์ข้ามเพศโรงพยาบาลยันฮี เริ่มตั้งแต่การผ่าตัดหน้าอก การผ่าตัดมดลูกรังไข่ การผ่าตัดปิดช่องคลอด การสร้างท่อปัสสาวะ และการสร้างอวัยวะเพศชาย คนข้ามเพศจะได้เข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและอบอุ่นใจ

เพราะยันฮีไม่จำกัดการบริการแค่เพียงบางหน่วย แต่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดระบบ เพราะผลลัพธ์ที่ดีไม่ใช่แค่การผ่าตัดสำเร็จ แต่คือความรู้สึกว่า “มีคนเข้าใจและอยู่เคียงข้าง ดุจเพื่อนคู่คิดตลอดเส้นทาง”

ด้าน นพ.วรพล รัตนเลิศ แพทย์ผู้ชำนาญการ ด้านการแปลงเพศจากชายเป็นหญิง (MTF) เพิ่มเติมว่า การแปลงเพศจากชายเป็นหญิงที่ศูนย์ข้ามเพศใช้เทคนิคเฉพาะของโรงพยาบาลยันฮี ซ่อนแผลและรอยตะเข็บได้อย่างแนบเนียน ซึ่งปัจจุบันมีเทคนิคแปลงเพศที่หลากหลาย ได้แก่ เทคนิคสกินกราฟ เทคนิคเยื่อบุช่องท้อง เทคนิคลำไส้ใหญ่ และเทคนิคลำไส้ใหญ่แบบส่องกล้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์โดยเน้นความปลอดภัย ผลลัพธ์สมจริง และต้องอาศัยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง

ภายในงานยังมีนิทรรศการศิลปะ Self-Love และเวทีเสวนาสุดพิเศษกับบุคคลต้นแบบจากหลากหลายเพศสภาพที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจอย่างลึกซึ้ง อาทิ “เตยยี่ ประภัสสร” นักเขียนฮีลใจ เจินเจิน บุญสูงเนิน นักร้องหญิงข้ามเพศคนแรกของไทย บี อมรวิชช์เวธน์ พัชรพลวัฒน์ ทรานส์แมนสุดหล่อ และ ใจ๋ ซีร่า แดร็กควีนตัวแม่แห่งวงการ เพื่อส่งต่อพลังแห่งการยอมรับตัวเอง และสนับสนุนการเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด

ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ข้ามเพศ โรงพยาบาลยันฮี โทร.1723 กด2 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: Website: https://bit.ly/3jBY29h, Line: https://bit.ly/3wdtcJN, Instagram: https://bit.ly/3gUmwc0