BEM พลิกโฉม Art Learning Centre ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย ดึง อ.บุญกว้าง นนท์เจริญ ศิลปินสีน้ำระดับโลกร่วมโปรเจ็กท์

ครั้งแรกกับการร่วมมือกันของ BEM และศิลปินสีน้ำระดับโลก อ.บุญกว้าง นนท์เจริญ ปรับโฉม Art Learning Centre เพิ่มคลาสและช่วงเวลาใหม่ให้ตอบโจทย์คนเมือง จัดเต็มวิทยากรพิเศษหลากหลายสาขา หวังให้เกิดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง เดินหน้าพัฒนาชุมชนคนรักศิลปะใน Metro Art สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน

นางสาวเทพนารี เศรษฐเสรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT กล่าวว่า “BEM ได้ปรับโฉมให้กับ Art Learning Centre ศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปะในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับ Metro Art สถานี MRT พหลโยธิน ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Art Moments ที่จะชวนทุกคนมาสร้างโมเมนต์ดีๆ ไปกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยปีนี้ได้ร่วมมือกับ อาจารย์บุญกว้าง นนท์เจริญ ศิลปินสีน้ำระดับโลก ผู้ที่มีงานแสดงผลงานในต่างประเทศมาแล้วหลายครั้ง มาร่วมออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านศิลปะที่มีความหลากหลายมากขึ้น ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน วัยเกษียณ และบางกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคลาสเรียนและเวิร์กช้อป อาทิ ดิจิทัลอาร์ต จิตรกรรม ประติมากรรม การใช้สีพาสเทล การวาดเซรามิก การวาดเส้น และศิลปะสำหรับเด็ก เพื่อให้ผู้ที่มีใจรักในศิลปะได้มาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้อย่างต่อเนื่อง”

อาจารย์บุญกว้าง นนท์เจริญ กล่าวว่า “การร่วมจัดทำโครงการ Art Learning Centre นี้ สอดคล้องกับเป้าหมายตัวเองที่ต้องการสอนศิลปะในกลุ่มคนจำนวนมาก โดยเฉพาะสถานที่ที่จัดขึ้นภายในสถานีรถไฟฟ้าสถานีพหลโยธิน เปิดพื้นที่ให้กับคนที่ชอบศิลปะที่นอกจากจะเดินทางมาได้อย่างสะดวกแล้ว ยังตอบโจทย์กลุ่มคนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือแม้กระทั่งวัยทำงาน ได้มาใช้เวลาในการเรียนรู้ศิลปะ โดยโครงการปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบให้เข้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชิญวิทยากรจากหลายแขนงมาร่วมสอน และปรับช่วงเวลาให้วัยทำงานสามารถมาเรียนหลังเลิกงานได้อีกด้วย”

สำหรับกิจกรรมหลักของโครงการ ประกอบด้วย Art Training ซึ่งในปีนี้มี 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรการวาดเส้น และหลักสูตรวาดรูปสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยมี อ.บุญกว้าง นนท์เจริญ และอ.พิษณุ วริรักษ์ อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ที่มายกระดับความสามารถ และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ซึ่งจะได้รับประกาศนียบัตรหลัง

เรียนจบ หลักสูตรดังกล่าวจะเปิดทั้งสิ้น 3 ครั้งๆ ละ 16 วัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม / กันยายน – ธันวาคมและมกราคม – เมษายน 2569 โดยในปีการศึกษา 2567 ที่ผ่านมา มีนักเรียนที่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรม Art Training และนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้มากกว่า 10 คน

Art Activities กิจกรรมเวิร์กช้อปส่งเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานศิลปะให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งถือเป็นกิจกรรมยอดนิยมในปีที่ผ่านมา โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมเวิร์กช้อปตลอดทั้งปีมากกว่า 2,000 คน และในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบเวิร์กช้อปให้น่าสนใจจากวิทยากรพิเศษที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อาทิ อ.สมบุญ เกรียงอารีกุล หรือ BOON ผู้คร่ำหวอดในวงการอนิเมะมาอย่างยาวนาน เป็นแฟนพันธุ์แท้มาสค์ไรเดอร์ และนักวาดภาพปกหนังสือการ์ตูนชื่อดังให้กับหลายสำนักพิมพ์ สอนวาดภาพการ์ตูนและภาพประกอบ, อ.สาริน ปิติบัณฑิต นักวาดภาพประกอบดิจิทัลและสื่อผสมสีน้ำ เจ้าของแฟนเพจ Melt the moment และยังเป็นอาจารย์พิเศษวิชา Digital Painting มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะมาสอนวาดภาพดิจิทัลบน iPad, อ.รัชดา หนองบัว ศิลปินอิสระ เจ้าของแบรนด์ Vilan by Familyclay และสตูดิโอแปลงร่าง ซึ่งสอนการวาดเซรามิก, และ อ.ตะวัน สิโยพุทธวงศ์ ศิลปินผู้เชี่ยวชาญงานประติมากรรม สอนปั้นพระพุทธรูป เป็นต้น กิจกรรมเวิร์กช้อปในปีนี้จะเปิดคลาสสัปดาห์ละ 4 ครั้ง ทุกวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี และวันศุกร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 – เดือนเมษายน 2569 โดยผู้สนใจสามารถเลือกได้ว่าจะอบรมจบภายใน 1 วัน (3 ชั่วโมง) หรืออบรมต่อเนื่อง 2 วัน (วันละ 2 ชั่วโมง) กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย อยากให้ทุกคนมาร่วมสร้าง The Art moments ด้วยกัน

Art เยี่ยมชม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเปิดประตูสู่โลกจินตนาการให้แก่เยาวชน โดยนำนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเดินทางมาเยี่ยมชมผลงานศิลปะและร่วมทำเวิร์กช้อปสร้างผลงานศิลปะด้วยตัวเอง ภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรก ณ Metro Art สถานี MRT พหลโยธิน

สำหรับ Art contest กิจกรรมประกวดผลงานทางศิลปะ ถือเป็นการแข่งขันที่สร้างประสบการณ์และทำให้ศิลปินหน้าใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถอย่างกว้างขวาง ซึ่งในปีที่ผ่านมามีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมากกว่า 300 ผลงาน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และในปีนี้ปรับรูปแบบของกิจกรรมให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดความสามารถทางศิลปะ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) และ ประเภทประชาชนทั่วไป (อายุ 18 ปีขึ้นไป) คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

นอกจากนี้ Art Learning Centre โฉมใหม่นี้ ยังเปิดพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นห้องเรียนแบบเปิด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถมาใช้บริการวาดภาพหรือฝึกฝีมือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพียงแต่ต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) และ X (เอ็กซ์): BEM Bangkok Expressway and Metro / Instagram (อินสตาแกรม): mrt_bangkok และ Mobile Application (โมบายแอปพลิเคชัน) : Bangkok MRT