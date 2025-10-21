ในช่วงวันหยุดยาว 11-13 ต.ค.ที่ผ่านมา องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้เด็กความสูงไม่เกิน 135 ซ.ม. และผู้สูงอายุ เข้าชมสวนสัตว์ 7 แห่งทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู
นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เผยว่า เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ และเยาวชนเข้ามาเรียนรู้ทางด้านธรรมชาติและสัตว์ป่า อีกทั้งต้อนรับปิดเทอม ชวนสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขและความน่ารักของสัตว์ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น นักท่องเที่ยวสามารถชมสัตว์ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ การเดินชมสัตว์ตามเส้นทาง สัมผัสสัตว์ใกล้ชิดตลอดเส้นทาง นั่งรถชมวิวเที่ยวชมสัตว์ และเช่ารถกอล์ฟซึ่งเป็นรถใหม่เที่ยวชม
ขณะเดียวกันสวนสัตว์ขอนแก่นยังมีกิจกรรมชมการแสดงความสามารถพิเศษของแมวน้ำ พร้อมชมความน่ารักของลูกนกฟลามิงโก้เกิดใหม่ 3 ตัว สีชมพูสดใส ชมขบวนพาเหรดหนูยักษ์คาปิบาราสุดแสนน่ารัก และที่ขาดไม่ได้ แชะแอนด์แชร์กับน้องหมูด้วง เซเลบแห่งสวนสัตว์ขอนแก่น ญาติกับหมูเด้ง รวมถึงกิจกรรมให้อาหารสัตว์สุดน่ารัก อาทิ หมีควาย นกแก้วซันคอนัวร์ คาปิบารา สิงโตขาว ยีราฟ และช้างไทย
สวนสัตว์ขอนแก่นยังเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความน่ารักของสัตว์ดาวเด่นมากมาย พบความน่ารักของครอบครัวลิงชิมแปนซี พร้อมลูกสิงโต 4 พี่น้อง ขามแก่น เสียงแคน ผ้าไหม และมัดหมี่ สัญลักษณ์แห่งความแข็งแรงและสง่างามของเจ้าป่าที่กำลังอยู่ในวัยซุกซน ชวนให้นักท่องเที่ยวเก็บภาพความประทับใจ
และอย่าพลาดชมสมาชิกใหม่แห่งแก๊งหน้านิ่ง 4 ตัวสุดน่ารัก ต้นข้าว ต้นอ้อ ต้นอ้อย และต้นปาล์ม ที่กำลังเป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวด้วยท่าทางนิ่งน่ารักและบุคลิกเฉพาะตัว ใครเห็นก็อดยิ้มตามไม่ได้
จักรพันธ์ นาทันริ