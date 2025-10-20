มินนี่ ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมเป็นผู้ให้ ผ่านคลิปโปรโมตโครงการอุปการะเด็กกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ
เหตุผลของคำว่า “ให้” ยังคงยิ่งใหญ่และสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ไม่ตกยุคสมัย แม้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไร รูปแบบการให้ก็เปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์และวิถีคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกด้านจิตอาสา การส่งต่อสิ่งของ หรือร่วมบริจาคเงินผ่านช่องทางออนไลน์ แม้รูปแบบการบริจาคอาจแตกต่างกัน แต่เป้าหมายหลักยังคงเป็นเหตุผลของคำว่า “ให้” เพื่อเพิ่มโอกาส สร้างความเท่าเทียมให้สังคมไทยเดินหน้าอย่างยั่งยืน
มีการเผยผลสำรวจ กรณีศึกษาจากต่างประเทศของ Foundation Source ในปี 2024 พบว่า 87% ของ Millennials หรือคน Gen Y อายุระหว่าง 28-45 ปี และ 71% ของ Gen Z อายุระหว่าง 13-28 ปี ในสหรัฐ นิยมการบริจาคมากขึ้น โดยทั้งสองกลุ่มยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลอื่นๆ เช่น การบริจาคสิ่งของ (80%) การอาสาสมัคร (54%) และการช่วยระดมทุน (30%)
ผลการศึกษาดังกล่าว สะท้อนมุมมองด้านการบริจาคไว้อย่างน่าสนใจ โดยพบว่าคนทั้งสองกลุ่มอายุนี้มีบทบาทสำคัญอย่างมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก โดยใช้เทคโนโลยีและโซเชียล มีเดีย แพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นช่องทางหลักในการบริจาคหรือระดมทุน และเป็นที่น่าสังเกตอีกว่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะบริจาคให้กับองค์กรที่มีความโปร่งใส และเห็นผลลัพธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและรวดเร็วจากการสนับสนุนของพวกเขาด้วย
นางรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับผลสำรวจข้างต้น เกี่ยวกับการเริ่มปลูกฝังสังคมแห่งการให้ กับโครงการที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ว่า “ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัวและชุมชนมายาวนาน หนึ่งในโครงการที่เป็นพันธกิจหลักของเราคือ โครงการอุปการะเด็ก ภายใต้บทบาทของการพัฒนาเด็กให้ได้รับการดูแล เตรียมความพร้อมและสนับสนุนโอกาสด้านการศึกษา
ซึ่งโครงการนี้ จะเป็นการแก้ปัญหาความยากจนตั้งแต่ต้นตอ พร้อมปูรากฐานที่ดีให้เด็ก โดยเราทำงานแบบมีส่วนร่วมกับครอบครัวเด็ก ชุมชน โรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น เพื่อช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษา สุขอนามัย แหล่งอาหาร การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว และชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ทั้งนี้ อีกหนึ่งพลังการให้ที่อยู่กับโครงการอุปการะเด็กมาโดยตลอด และเป็นพลังที่ปฏิเสธไม่ได้ในยุคปัจจุบันก็คือ พลังแห่งการให้ ของกลุ่มคนรุ่นใหม่
มีข้อมูลด้านสถิติ จากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ระบุว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา (2567) พบว่า กลุ่มช่วงอายุ 25-40 ปี มีแนวโน้มบริจาคผ่านสื่อดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะช่องทาง Social media และ website อันเป็นที่น่าสังเกตได้ถึงเหตุผลของการบริจาค
เนื่องด้วยช่องทาง Social Media เข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายและทั่วถึงมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทำให้เข้าใจถึงรูปแบบการทำงานด้านพัฒนาของมูลนิธิฯได้มากขึ้น และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้รวดเร็ว โดยแคมเปญของเราที่กลุ่มคนในช่วงวัยนี้เข้าร่วมบริจาคมากที่สุด ได้แก่ โครงการอุปการะเด็ก, โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน และโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ตามลำดับ
ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่า เหตุผลของคนรุ่นใหม่ ไม่ได้เพียงแค่มีบทบาทในการเป็นผู้ให้แล้วจบ แต่ยังเป็นการให้เพื่อต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้รับอย่างเป็นรูปธรรม และพวกเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้สังคมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่งก็สอดคล้องไปกับผลสำรวจของผู้คนในต่างประเทศ
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้เปิดตัว น้องมินนี่ หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ มินนี่ สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี i-dle นักร้องสาวชาวไทยที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอุปการะเด็ก ผ่านคลิปวิดีโอใหม่ล่าสุด
“สำหรับน้องมินนี่ เบื้องหน้าที่เราเห็น เธอคือหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนกล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองเพื่อเดิมตามความฝัน แต่อีกมุมหนึ่งที่น้อยคนจะรู้ คือ เธอเป็นหนึ่งในผู้อุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ร่วมช่วยเหลือเด็กยากไร้อย่างเต็มความสามารถ
ซึ่งน้องมินนี่ก็ยินดีมากๆ ที่ได้มาเป็นกระบอกเสียง ส่งต่อเรื่องราวการให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีช่วงเวลาดีๆ แบบที่เธอเคยได้รับ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้เด็กๆ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี” ผอ.มูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าว
ด้าน มินนี่ i-dle พูดถึงความรู้สึกภายหลังได้เข้ามาอุปการะเด็ก ว่า ตื่นเต้นมากๆ ค่ะ มันเป็นความฝันของมินนี่ตั้งแต่เด็กๆ ตอนอยู่โรงเรียนจะมีโครงการให้แต่ละห้องเรียนช่วยกันสนับสนุนน้อง 1 คน เป็นความทรงจำที่ดี ทำให้รู้สึกว่าถ้าโตขึ้นมีโอกาส มีรายได้เพียงพอก็อยากดูแลน้องสักคน
มาวันนี้เราอยู่ในจุดที่สามารถแบ่งปันให้น้องๆ ได้ รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆ ที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง ช่วยให้น้องได้มีโอกาสที่ดีเหมือนกับเรา ตอนนี้มินนี่ดูแลน้องคนหนึ่งอยู่ น้องฝันอยากเป็นหมอ แต่ความเป็นอยู่ไม่เอื้อให้น้องทำตามความฝันได้เลย มินนี่อยากให้ฝันน้องเป็นจริง อยากให้น้องมีการศึกษาที่ดีไปเรื่อยๆ ผ่านโครงการอุปการะเด็ก ที่เราได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ
อยากเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่สนใจ แล้วอยากมาสัมผัสกับพลังงานแห่งการให้ ผ่านการช่วยเหลือน้องๆ ที่ยังขาดแคลนให้เขาได้มีโอกาส มีชีวิตที่ดี ทำตามความฝันของตัวเอง สามารถร่วมบริจาคได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เหมือนที่มินนี่ทำอยู่ เพียงร่วมอุปการะเด็กอย่างต่อเนื่องเดือนละ 700 บาท
ผู้สนใจสามารถรับชมคลิปวิดีโอความในใจของมินนี่ ที่มีต่อโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตได้ที่ https://give.worldvision.or.th/lfWMZ7