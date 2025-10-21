ผู้เชี่ยวชาญเผยข้อมูล เรื่องที่คนยุคใหม่ควรต้องรู้ การนอนดึก หรือ การนอนน้อย แบบไหนอันตราย ส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่ากัน ?

การนอนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นกระบวนการที่ร่างกายและสมองใช้ในการ ฟื้นฟู ซ่อมแซม และจัดเก็บข้อมูล นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน, ปรับปรุงความจำและสมาธิ, ควบคุมอารมณ์ และรักษาสมดุลฮอร์โมน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยรวม

แต่ในยุคปัจจุบันการนอนน้อยหรือนอนดึกกลายเป็นเรื่องปกติ หลายคนคิดว่า “นอนดึกแค่นิดหน่อยคงไม่เป็นไร” แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่านี่เป็นความเข้าใจผิด จริงๆ แล้ว การนอนดึกและการนอนน้อยต่างก็เป็น “ฆาตกรเงียบ” ของสุขภาพ ต่างกันแค่อย่างหนึ่งที่ไปรบกวนระบบเผาผลาญ ในขณะที่อีกอย่างหนึ่ง “ขโมย” ระบบภูมิคุ้มกันของคุณ

นอนดึกหรือนอนน้อย อะไรอันตรายมากกว่ากัน ?

หากร่างกายเป็นเหมือนแบตเตอรี่ การนอนดึกก็เหมือนกับปล่อยให้แบตเตอรี่หมดก่อนชาร์จ ส่วนการนอนน้อยเกินไปก็เหมือนกับการชาร์จแค่บางส่วนแล้วถอดปลั๊ก ทั้งสองอย่างนี้จะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว วิธีที่ดีที่สุดคือการชาร์จในเวลาที่เหมาะสม เข้านอนเมื่อร่างกายเหนื่อยล้า และนอนหลับให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง

การนอนหลับน้อย (น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน): การนอนหลับในระยะสั้นอาจทำให้ สูญเสียความทรงจำ ขาดสมาธิ หงุดหงิดง่าย และระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ในระยะยาวจะทำให้ เซลล์สมองเสื่อมเร็วขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด

การนอนดึก (หลังเที่ยงคืน): ในระยะสั้นจะทำให้เกิด ความผิดปกติของจังหวะชีวภาพ ความเหนื่อยล้า และระบบย่อยอาหารผิดปกติ ในระยะยาว จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง เบาหวาน ภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวล

ผลกระทบจากการนอนดึก

  • ระบบเผาผลาญผิดปกติ: การนอนดึกทำให้หิวและกินจุบจิบได้ง่าย การรับประทานอาหารตอนกลางคืนจะรบกวนการเผาผลาญอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งอาจนำไปสู่โรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ง่าย
  • ภูมิคุ้มกันบกพร่อง: ร่างกายผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันน้อยลง ทำให้คุณเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและติดเชื้อ
  • สมองทำงานช้าลง: การนอนไม่เพียงพอจะรบกวนกระบวนการนี้ ส่งผลให้สูญเสียความทรงจำ ความคิดยืดหยุ่นน้อยลง และประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างมาก

วิธี “ชดเชย” การนอนที่ถูกต้อง

หลายๆ คนคิดว่าพวกเขาสามารถ “นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ” ได้หลังจากนอนดึก แต่ บางครั้งการกระทำเช่นนี้อาจเป็นอันตรายได้ มากกว่า

  • นอนชดเชยมากเกินไป: ทำลายวงจรชีวภาพและระบบของฮอร์โมน
  • นอนหลับนานเกินไปในระหว่างวัน: ได้รับแสงแดดน้อย ทำให้นอนหลับยากในเวลากลางคืน
  • การนอนหลับไม่เป็นเวลา : การนอนและตื่นทำให้เส้นประสาทตึงเครียดอยู่เสมอ

วิธีการเสริมการนอนหลับอย่างเหมาะสม

  • นอนในช่วงเวลาตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 07.00 น.
  • หลังอาหารกลางวัน สามารถงีบหลับได้ 30-45 นาที แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
  • หากนอนหลับไม่เพียงพอติดต่อกันหลายวัน ควรนอนเพิ่มเพียงวันละ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น เพื่อให้ร่างกายค่อยๆ ปรับตัว

เคล็ดลับ 5 ข้อเพื่อการนอนหลับที่ดี

  • รักษาเวลานอนให้คงที่ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด
  • มีกิจกรรมกลางวัน เช่น เดิน ออกกำลังกาย หรือรับแสงแดด
  • ไม่นอนกลางวันนานเกินไป
  • อย่ากังวลเรื่องการนอนไม่หลับมากเกินไป เพราะความเครียดจะยิ่งทำให้นอนไม่หลับ
  • หากมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ

ถ้าเลือกไม่ได้ “นอนดึกแต่ได้นอนครบ” ดีกว่า “นอนน้อย”

แม้ทั้งสองพฤติกรรมจะไม่ดีต่อสุขภาพ แต่หากต้องเปรียบเทียบกัน “การนอนน้อย” ถือว่าอันตรายกว่า เพราะทำลายการฟื้นฟูของร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกัน และสมองโดยตรง ส่วน “นอนดึก” หากยังคงได้นอนครบ 7–8 ชั่วโมง ร่างกายยังมีโอกาสฟื้นตัวได้บ้าง ทางที่ดีที่สุดคือ เข้านอนก่อนเที่ยงคืน และนอนให้ครบชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่

ที่มา: soha

