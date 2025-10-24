ระวัง! ของในตู้เย็นที่ไม่ควรแช่นานเกิน 3 วัน เพราะเสี่ยงบูดและสะสมแบคทีเรีย รู้ทัน เคลียร์ได้ไว ไม่สะสมเชื้อโรค เสี่ยงอันตราย

การเก็บอาหารไว้ในตู้เย็น เป็นอีกหนึ่งวิธีการถนอมอาหาร แต่ไม่ได้หมายความว่าอาหารทุกชนิดจะปลอดภัยเสมอไป เพราะของบางอย่างเสื่อมสภาพเร็วกว่าอีกหลายชนิด โดยเฉพาะอาหาร 7 ชนิดที่ไม่ควรแช่ไว้ในตู้เย็นนานเกิน 3 วัน

1. เนื้อสัตว์สด

แม้จะแช่ไว้ในช่องเย็นปกติ แต่เนื้อสัตว์ดิบจะเริ่มเกิดจุลินทรีย์หลังวันที่ 3 ไปแล้ว หากยังไม่มีแผนที่จะนำมาใช้ทำอาหารควรแช่ไว้ในช่องแข็งแทน และนำออกมาละลายน้ำแข็งเฉพาะส่วนที่จะทำอาหารเท่านั้น

2. อาหารปรุงสุก

อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว เช่น แกง ผัด หรือซุป หากเก็บไว้นานเกิน 3 วัน แม้จะยังไม่ดูเสีย แต่รสชาติและกลิ่นจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ก่อนนำมารับประทานทุกครั้งจึงควรอุ่นร้อนอย่างทั่วถึงเพื่อความปลอดภัย

3. ไข่ต้มสุก

ไข่ที่ต้มจนสุกแล้วหากยังไม่ปอกเปลือกจะสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ 3 วัน แต่ถ้าได้ทำการปอกเปลือกแล้ว ควรเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทและรับประทานให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อคงคุณภาพและความสดใหม่

4. นมสด

เมื่อเปิดกล่องหรือขวดแล้ว ควรดื่มให้หมดภายใน 2–3 วัน ถึงแม้จะยังไม่ถึงวันหมดอายุที่ระบุไว้ก็ตาม เพราะอากาศที่เข้าไปในบรรจุภัณฑ์จะไปเร่งกระบวนการทำให้เชื้อจุลินทรีย์เติบโตและนมบูดเร็วยิ่งขึ้น

5. ผักใบเขียวที่ล้างแล้ว

ผักที่ผ่านการล้างน้ำแล้วหากนำไปแช่ไว้นานจะเกิดอาการช้ำและสูญเสียวิตามินไปอย่างรวดเร็ว ควรห่อด้วยกระดาษทิชชูที่สะอาดเพื่อช่วยซับน้ำ และไม่ควรเก็บไว้ในตู้เย็นนานเกิน 2 วัน เพื่อให้ผักยังคงความสด

6. ผลไม้ที่หั่นแล้ว

เมื่อผลไม้ถูกหั่นแล้วจะเกิดกระบวนการออกซิเดชัน ทำให้ผลไม้เสียเร็วขึ้น ควรนำไปแช่ในกล่องที่มีฝาปิดแน่นสนิท เพื่อจำกัดการสัมผัสอากาศ และควรกินให้หมดภายใน 1–2 วัน

7. ข้าวสวยที่หุงแล้ว

ข้าวสวยที่หุงแล้วหากแช่เย็นไว้นานเกินไป อาจทำให้เกิดเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียที่ทนความร้อนได้ ควรเก็บในกล่องปิดสนิทเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้ง โดยไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 3 วัน

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตุง"
2

เพื่อนช็อก ขับรถผ่านเห็นไซเรนเปิด ชะโงกดู 2 นักศึกษา ม.ดังดับสลด
3

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
4

ราคาทองวันนี้ 24 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดีดขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
5

สาวเปิดใจชีวิตรัก 4 คนในบ้านเดียว ไม่รู้ใครคือพ่อของลูก แต่ช่วยกันเลี้ยงอย่างดี
6

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 12 จังหวัด เตือน มรสุม ฝนตกหนักมาก
7

โซเชียลลุกฮือ แฉ “ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก” ตบจริงกลางกอง– ชี้ฟัง “อัค อัครัฐ” เคยพูดไว้จำจนตาย
8

จำหน้าไม่ได้! เต๊ะ ศตวรรษ เผยอาการป่วย เมื่อ2เดือนเจอเหตุทำใจสลาย-จุดต้องหาหมอ
9

ปิกอัพคอดพุ่งชนคนงานทำถนน เจ็บระนาว 5 คน บอกขับรถมาดีๆ เห็นคนยืนเหมือนผีหลอก
10

เจ้าสาวได้คำชมเพียบ ไม่รับซองงานแต่ง เผยแค่มาก็พอ ไม่ต้องให้เงิน