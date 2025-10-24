ระวัง! ของในตู้เย็นที่ไม่ควรแช่นานเกิน 3 วัน เพราะเสี่ยงบูดและสะสมแบคทีเรีย รู้ทัน เคลียร์ได้ไว ไม่สะสมเชื้อโรค เสี่ยงอันตราย
การเก็บอาหารไว้ในตู้เย็น เป็นอีกหนึ่งวิธีการถนอมอาหาร แต่ไม่ได้หมายความว่าอาหารทุกชนิดจะปลอดภัยเสมอไป เพราะของบางอย่างเสื่อมสภาพเร็วกว่าอีกหลายชนิด โดยเฉพาะอาหาร 7 ชนิดที่ไม่ควรแช่ไว้ในตู้เย็นนานเกิน 3 วัน
1. เนื้อสัตว์สด
แม้จะแช่ไว้ในช่องเย็นปกติ แต่เนื้อสัตว์ดิบจะเริ่มเกิดจุลินทรีย์หลังวันที่ 3 ไปแล้ว หากยังไม่มีแผนที่จะนำมาใช้ทำอาหารควรแช่ไว้ในช่องแข็งแทน และนำออกมาละลายน้ำแข็งเฉพาะส่วนที่จะทำอาหารเท่านั้น
2. อาหารปรุงสุก
อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว เช่น แกง ผัด หรือซุป หากเก็บไว้นานเกิน 3 วัน แม้จะยังไม่ดูเสีย แต่รสชาติและกลิ่นจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ก่อนนำมารับประทานทุกครั้งจึงควรอุ่นร้อนอย่างทั่วถึงเพื่อความปลอดภัย
3. ไข่ต้มสุก
ไข่ที่ต้มจนสุกแล้วหากยังไม่ปอกเปลือกจะสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ 3 วัน แต่ถ้าได้ทำการปอกเปลือกแล้ว ควรเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทและรับประทานให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อคงคุณภาพและความสดใหม่
4. นมสด
เมื่อเปิดกล่องหรือขวดแล้ว ควรดื่มให้หมดภายใน 2–3 วัน ถึงแม้จะยังไม่ถึงวันหมดอายุที่ระบุไว้ก็ตาม เพราะอากาศที่เข้าไปในบรรจุภัณฑ์จะไปเร่งกระบวนการทำให้เชื้อจุลินทรีย์เติบโตและนมบูดเร็วยิ่งขึ้น
5. ผักใบเขียวที่ล้างแล้ว
ผักที่ผ่านการล้างน้ำแล้วหากนำไปแช่ไว้นานจะเกิดอาการช้ำและสูญเสียวิตามินไปอย่างรวดเร็ว ควรห่อด้วยกระดาษทิชชูที่สะอาดเพื่อช่วยซับน้ำ และไม่ควรเก็บไว้ในตู้เย็นนานเกิน 2 วัน เพื่อให้ผักยังคงความสด
6. ผลไม้ที่หั่นแล้ว
เมื่อผลไม้ถูกหั่นแล้วจะเกิดกระบวนการออกซิเดชัน ทำให้ผลไม้เสียเร็วขึ้น ควรนำไปแช่ในกล่องที่มีฝาปิดแน่นสนิท เพื่อจำกัดการสัมผัสอากาศ และควรกินให้หมดภายใน 1–2 วัน
7. ข้าวสวยที่หุงแล้ว
ข้าวสวยที่หุงแล้วหากแช่เย็นไว้นานเกินไป อาจทำให้เกิดเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียที่ทนความร้อนได้ ควรเก็บในกล่องปิดสนิทเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้ง โดยไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 3 วัน