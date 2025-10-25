ปักหมุดศิลปวัฒนธรรม - ศิลปกรรมเพื่อการศึกษา เยาวชนผู้ลี้ภัยทั่วโลก

สํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) พระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี) ผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพและเมตตาธรรมของ UNHCR และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) จัดนิทรรศการศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ความหวัง… ใช้ชีวิตให้ดี ทำโลกให้งาม” โดยมีเป้าหมายระดมทุนสนับสนุนแคมเปญ “Aiming Higher” ของ UNHCR ที่จัดขึ้นทั่วโลก เพื่อมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนผู้ลี้ภัยที่มีความรู้ ความสามารถสานต่อความหวังและความฝัน สำหรับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและฝึกทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน
กว่าทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนผู้ลี้ภัยยังคงเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องทั่วโลกกว่า 123 ล้านคน ถูกบังคับให้พลัดถิ่นเพราะความขัดแย้ง การประหัตประหาร ความรุนแรง หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน สำหรับเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ช่วยให้พวกเขามีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอย่างมีความหมายต่อชุมชนของตนเอง
อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงการศึกษายังคงมีความท้าทายอยู่มาก มีเยาวชนผู้ลี้ภัยเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่ได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษา แคมเปญ Aiming Higher ของ UNHCR มีเป้าหมายเพื่อลดช่องว่างในส่วนนี้ และสนับสนุนวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายในปี 2030 และขยายผลเพื่อให้ถึงเป้าหมาย เพื่อให้เยาวชนผู้ลี้ภัยร้อยละ 15 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งรู้จักกันในชื่อเป้าหมาย “15by30”
“ท่ามกลางภาวะงบประมาณด้านมนุษยธรรม ลดลงทั่วโลก โครงการที่ดำริโดยพระเมธีวชิโรดม พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) และศิลปินไทยทั้ง 31 คน ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการมอบ ความหวังและโอกาสสำหรับเยาวชนผู้ลี้ภัย” แทมมี่ ชาร์ป ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าว “รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากนิทรรศการครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการฝึกทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน นี่ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างวุฒิการศึกษา แต่คือการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมพลังให้เยาวชนผู้ลี้ภัยแสดงศักยภาพและแสดงความคิดเห็น เตรียมความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับชุมชนของพวกเขาอย่างมีความหมาย และแบ่งปันอนาคต ที่ดีร่วมกันทั่วโลก”
แนวคิดของนิทรรศการ “ศิลปกรรม เพื่อผู้ลี้ภัย” เริ่มต้นขึ้น 8 ปี ที่ผ่านมา โดยพระเมธีวชิโรดม ซึ่งสนับสนุน UNHCR ประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2559 ช่วยเผยแพร่เมตตาธรรมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้ที่ถูกบังคับให้พลัดถิ่น
นิทรรศการ “ศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 3” ได้รับการสนับสนุนจากศิลปินไทยจำนวน 31 คน อาทิ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง, ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, วรสันต์ สุภาพ และ ลำพู กันเสนาะ เปิดให้เข้าชมวันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2568 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น G พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย โดยไม่มีค่าเข้าชม
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ UNHCR เพื่อนำไปสนับสนุนแคมเปญ “Aiming Higher” มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและฝึกทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านแก่เยาวชนผู้ลี้ภัยต่อไป
ในขณะที่การศึกษาระดับสูงคือการ บ่งชี้เส้นทางชีวิตของเราทุกคน สำหรับ ผู้ลี้ภัย การศึกษาคือโอกาสครั้งที่สอง ในการสร้างชีวิตใหม่และอนาคตที่ดีขึ้นของพวกเขา ครอบครัว และชุมชนที่มอบที่พักพิง ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ลี้ภัยทั่วโลก โปรดติดต่ออมรศรี พัฒนศิษฎางกูร ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมความ ร่วมมือภาคเอกชน โทร. 06-3270-9334