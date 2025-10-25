ผ่านไปแล้ว สำหรับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 ในธีม Melody of Books และคอนเซ็ปต์ อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า
สำหรับสำนักพิมพ์มติชน บูธ J02 “Read to Rise อ่าน ผลิบาน” ตลอดช่วงวันที่ 9-19 ตุลาคม 2568 นั้น
มีบรรดาหนอนหนังสือให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมกันอย่างล้นหลาม รวมไปถึงเหล่าคนดัง นักวิชาการ นักเขียน และนักการเมืองจำนวนมากมายที่แวะเวียนเยี่ยมเยือน
จึงขอรวบรวมหนังสือที่พวกเขาเหล่านั้น ซื้อหาไปอ่านกว่า 26 เล่ม ทั้งหนังสือออกใหม่และหนังสือฮอตฮิตขายดีหลากหลายแนว ทั้งการเมือง ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สถาปัตยกรรม อาทิ
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เศรษฐกิจไทยฉบับทางรอด
ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ
สยาม เยนเติลแมน
รัฐสยดสยอง
รัฐราชทัณฑ์ อำนาจลงทัณฑ์ในยุคสมัยใหม่
สถาปัตย์-สถาปนา : การ(เมือง)ดีไซน์พื้นที่และความนัยสถาปัตยกรรม
จาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
ห้วงแห่งความเงียบงัน : ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519
ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์
ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน
ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์
รักชนก ศรีนอก สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน
ห้วงแห่งความเงียบงัน : ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519
รัฐราชทัณฑ์ อำนาจลงทัณฑ์ในยุคสมัยใหม่
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The Future of Thailand
ห้วงแห่งความเงียบงัน : ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519
อรรถ บุนนาค บรรณาธิการ นักเขียนและนักแปล
ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผอ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ห้วงแห่งความเงียบงัน : ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519
ประวัติศาสตร์ “ครีเอทีฟ” ฉบับวัฒนธรรมมนุษย์
สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือนิ้วกลม นักเขียน
ประวัติศาสตร์ “ครีเอทีฟ” ฉบับวัฒนธรรมมนุษย์
กินไกลบ้าน : เรื่องเล่าขานร้านอาหารรอบโลก
Amidst the Geo-Economic Clashes ไทยในสงครามเย็น 2.0
ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ หรือสะอาด นักเขียนการ์ตูน
ห้วงแห่งความเงียบงัน : ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519
กิตติศักดิ์ คงคา นักเขียน
ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง
“นายใน” สมัยรัชกาลที่ ๖
อยากลืมกลับจำ
ประวัติต้นรัชกาลที่ ๖
วิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกร
The Future of Thailand
นทธัญ แสงไชย หรือ โจ้ บองโก้ บรรณาธิการ
Tasting History ประวัติศาสตร์ความอร่อยฉบับ 4,000 ปี
ศรีเทพ สถาปัตย์-ปฏิมาเมืองมรดกโลก
เกร็ดมังกรสะท้อนจีน
พีรศรี โพวาทอง อาจารณ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
รสข้ามชาติ
นพ.พงศกร จินดาวัฒนะ นักเขียน
Tasting History ประวัติศาสตร์ความอร่อยฉบับ 4,000 ปี
อุษาคเนย์ที่(เคย)ลับ
สฏฐภูมิ บุญมา อาจารย์
สมาคมเจ้าสัว ผู้นำและอำนาจของชุมชนจีนในประเทศไทย
สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์
พรีน เดอะสตาร์ นักร้องและนักแสดง
ห้วงแห่งความเงียบงัน : ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519
กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ นักเขียนและนักแปล
Timelines of Science ร้อยพันเรื่องราวในโลกวิทยาศาสตร์
ฐนพงศ์ ลือขจรชัย นักวิชาการ
สมาคมเจ้าสัว ผู้นำและอำนาจของชุมชนจีนในประเทศไทย
ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ
อัครพงษ์ ค่ำคูณ นักวิชาการ
ธุรกิจกองทัพเมียนมา : ขุมพลังเศรษฐกิจและอิทธิพลทหารในการเมืองอำนาจนิยม
พีรพัฒน์ เพชราบรรพ์ อาจารย์
Tasting History ประวัติศาสตร์ความอร่อยฉบับ 4,000 ปี
ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง
อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ คอลัมนิสต์
TRUMP 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First
ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ
กษิดิศ อนันทนาธร อาจารย์
เศรษฐกิจไทยฉบับทางรอด
ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง
ธุรกิจกองทัพเมียนมา : ขุมพลังเศรษฐกิจและอิทธิพลทหารในการเมืองอำนาจนิยม
สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียนและนักแปล
Tasting History ประวัติศาสตร์ความอร่อยฉบับ 4,000 ปี
สมาคมเจ้าสัว ผู้นำและอำนาจของชุมชนจีนในประเทศไทย
อุษาคเนย์ที่(เคย)ลับ
รสข้ามชาติ
ศรัญญู เทพสงเคราะห์ นักวิชาการและนักเขียน
ประวัติศาสตร์ “ครีเอทีฟ” ฉบับวัฒนธรรมมนุษย์
ญาณินี ไพทยวัฒน์ อาจารย์และนักเขียน
TRUMP 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First
ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง
สมาคมเจ้าสัว ผู้นำและอำนาจของชุมชนจีนในประเทศไทย
สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์
ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ซีอีโอ MFEC
ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า
พิชัย แก้ววิชิต ช่างภาพ
ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์
ธัญญลักษณ์ วรรณโคตร หรือนัทตี้ ข่าวสด พิธีกรและผู้รายงานข่าว
TURN ON ร้อนรัก
อยากซื้อไปอ่านตามเหล่าคนดังยังไม่สาย เพราะสำนักพิมพ์มติชนขยาย “Read To Rise อ่านผลิบาน” Promotion Online ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568
ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักพิมพ์มติชน www.matichonbook.com
ผู้สื่อข่าวหรรษา
