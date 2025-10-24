ตลอด 47 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) สนับสนุนการสร้างคนดี และสร้างคนเก่งสู่สังคมไทย ผ่านโครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
ซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายของ นายจรัญ เจียรวนนท์ และนายมนตรี เจียรวนนท์ ประธานกิตติมศักดิ์เครือฯ จากนั้นสานต่อโดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส และขยายผลภายใต้การนำของ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนไปแล้วกว่า 6,800 ทุนรวมเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท
และยังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างโอกาส สร้างอนาคตให้กับเยาวชนไทย ภายใต้ความเชื่อว่า “การศึกษา คือรากฐานของการพัฒนาคนและประเทศ” สำหรับในปี 2568 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ซีพีได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2568 ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ 229 คน ณ ห้องออดิทอเรียม ทรู ดิจิทัล พาร์ค
โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรองประธานกรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธี และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเกียรติบัตรทุนระดับปริญญาตรี ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 47
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวให้โอวาทกับผู้รับทุนการศึกษา ว่า การศึกษาถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้นำที่มีคุณภาพในอนาคต ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นทุนแบบไร้ข้อผูกมัด ที่ไม่เพียงมอบทุนทรัพย์เพื่อสานต่อการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ ฝึกงาน และเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต
“หลักธรรมทางพุทธศาสนา “มรรคมีองค์ 8” ว่าเริ่มต้นด้วยคำว่า “สัมมา” หมายถึง “ชอบ” ไม่ว่าจะเป็นการเห็นชอบ ดำริชอบ หรือกระทำชอบ เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จในเส้นทางชีวิต เช่นเดียวกับนักเรียนทุนที่เมื่อได้รับโอกาสแล้ว ควรใช้ความดี ความรู้ที่ได้รับ แล้วใช้ความคิดชอบ และความเพียรพยายามในการสร้างประโยชน์เพื่อตอบแทนกลับคืนสู่สังคม พร้อมส่งต่อโอกาสนี้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป”นพ.ธีระเกียรติกล่าวปิดท้าย
ขณะที่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวในพิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2568 ว่า “อยากให้มองว่าการได้รับทุนการศึกษาซีพี เป็นสัญลักษณ์ของความเพียรและความตั้งใจดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่นักเรียนทุนควรยึดถือไว้ตลอดชีวิต เพราะทุกคนย่อมต้องเผชิญกับอุปสรรคและความเปลี่ยนแปลง
แต่ความเพียรจะเป็นพลังให้เราก้าวข้าม ปรับตัว และลุกขึ้นได้ในทุกครั้ง ทุนการศึกษานี้ไม่เพียงมอบเพื่อการศึกษาของแต่ละคนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจดีที่นักเรียนทุนมีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เปรียบเสมือนรากแก้วที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ สร้างร่มเงาแห่งโอกาสให้กับผู้อื่นต่อไป”
นายศุภชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ ค่านิยมหลัก 6 ประการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วย 1.สามประโยชน์ ได้แก่ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน และประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ เช่นเดียวกับ 2.การทำงานอย่างมีคุณภาพ 3.ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
4.ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 5.สร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือนวัตกรรม และ6.คุณธรรมและความซื่อสัตย์ เพราะความซื่อสัตย์ คือพื้นฐานของความไว้วางใจ และเป็นหัวใจในการสร้างระบบสังคมที่สมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
“วันนี้น้องๆ ทุกคนมีความฝัน ขอให้สร้างความฝันนั้นด้วยความรักและคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความสงบและความรุ่งเรือง โดยครองสติ ศีล สมาธิ และปัญญา ให้สามารถก้าวต่อไปโดยไม่ถูกควบคุมด้วยอารมณ์ แต่ขับเคลื่อนด้วยหัวใจที่มั่นคงและเปี่ยมด้วยความดีงาม” นายศุภชัยกล่าวทิ้งท้าย
ด้านน.ส.พิชญาดา บัญชากร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา หนึ่งในผู้ได้รับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ประจำปีนี้ กล่าวว่า ทุนการศึกษานี้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว และเป็นโอกาสทางการศึกษา ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ได้โอกาสนี้ ทุนช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาทุกอย่าง พร้อมกันนี้การได้รับทุนนี้ยังมีโอกาสได้ทำโครงการจิตอาสา ทำให้ได้เรียนรู้งานเพื่อสังคม ได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ดังนั้นมองเป้าหมายในอนาคตอยากจะเป็นคนดีให้กับสังคม
และ นางสาวไรยา หลีจู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง หนึ่งในผู้ได้รับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ประจำปีนี้ กล่าวว่า “ทุนซีพีไม่เพียงช่วยเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ยังมอบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมอบรมทักษะชีวิตและความรู้ด้านดิจิทัล ซึ่งช่วยต่อยอดทักษะในการทำงานในอนาคตและเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเอง ทั้งนี้ มีความฝันอยากเรียนต่อในสาขาพยาบาล เพื่อจะได้กลับไปช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชน เหมือนกับที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ยื่นมือมาช่วยเธอในวันนี้
นางสาวศรีรัตน์ มะกา ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการและการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนเรศวร หนึ่งในผู้ได้รับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ประจำปีนี้ เปิดเผยว่า “ตนเติบโตในหมู่บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ชนเผ่าบนดอยที่เศรษฐกิจไม่มั่นคง เด็กส่วนใหญ่ต้องเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการช่วยเหลือครอบครัว ทำให้หลายคนไม่ได้มีโอกาสศึกษาต่อ แต่ด้วยความตั้งใจ ได้พยายามทำงานรับจ้างซักผ้า และหาทุนการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน พร้อมมุ่งมั่นศึกษาต่อเพื่อกลับไปพัฒนาชุมชนของตน โดยเฉพาะด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ยังขาดแคลนและเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง”
นางสาวศรีรัตน์ ยังเผยว่า “ทุนซีพีไม่เพียงช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่าเล่าเรียน แต่ยังมอบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ผ่านการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับนักศึกษาจากพื้นที่ห่างไกล จึงรู้สึกดีใจและเห็นคุณค่าของโอกาสที่ได้รับ พร้อมตั้งใจจะนำความรู้กลับไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านให้ดีขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าการศึกษาและความเพียรพยายามจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและชุมชนของในอนาคต”
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครและดำเนินการสมัครได้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทาง www.applycpscholarship.com ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2569