เพื่อนตัวเล็ก

น่ารัก “น้องทุเรียน” หมีหมาตัวตึงแห่งอุทยานแก่งกระจาน นอนเหงาใจบนกิ่งไม้ยามพะเนินทุ่งปิด
เมื่อไม่นานนี้ นายอรรถพงษ์ เภาอ่อน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เผยว่า นายบุษกร กันทุกข์ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ แก่งกระจาน ประจำจุดพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พบ “หมีหมา” ชื่อ “น้องทุเรียน” ขาประจำเขาพะเนินทุ่ง ที่หน่วย กจ.19 เขาพะเนินทุ่ง นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นและถ่ายภาพได้ในระยะใกล้ นอนเอกเขนกอยู่บนกิ่งไม้สร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก
หมีหมาตัวนี้เจ้าหน้าที่ตั้งชื่อให้ว่า “น้องทุเรียน” เป็นหมีที่พบประจำที่หน่วยเขาพะเนินทุ่ง มีตำหนิรูปพรรณบริเวณหน้าจะมีรอยแผลเป็นค่อนข้างเยอะ และจุดสีดำสัญลักษณ์ตัวยูที่หน้าอกด้านขวา ภายหลังภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกไปส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของน้องทุเรียนกันเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เตือนนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าใกล้หรือนำอาหารไปไว้ในเต็นท์ และเฝ้าระวังไม่ให้หมีหมามารบกวนเต็นท์พัก รวมถึงแนะนำนักท่องเที่ยวให้อยู่ในระยะปลอดภัยขณะถ่ายภาพไม่ควรให้อาหารสัตว์ป่า จะทำให้สัตว์ป่าเสียสัญชาตญาณการดำรงชีวิตในธรรมชาติ
สำหรับ “หมีหมา” ชื่อวิทยาศาสตร์ Helarctos malayanus เป็นหมีที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ลำตัวยาวประมาณ 1 เมตร ขนตามตัวสั้นสีดำปนน้ำตาล ขนบริเวณอกโค้งเป็นรูปตัว U สีขาวนวล บริเวณหน้าตั้งแต่ตาไปถึงปลายจมูกสีค่อนข้างขาวหรือน้ำตาลอ่อน ปกติออกหากินเวลากลางคืน บางครั้งก็ออกหากินกลางวัน มักหากินเป็นคู่ อยู่ในป่าทึบ ไม่ชอบอยู่ตามเขา ขึ้นต้นไม้เก่งกว่าหมีควาย
อุปนิสัยโมโหง่าย ชอบนอนบนต้นไม้หรือตามโพรงไม้สูงๆ ไม่ชอบนอนพื้นดิน บางครั้งร้องคล้ายเสียงสุนัขเห่ากรรโชก จึงเรียกว่าหมีหมา เมื่อยืน 2 ขา จะยืนตัวตรง
นพกร ปานพวงแก้ว