ร้านภูฟ้า อัญเชิญพรพระราชทาน ปีมะเมีย: ปีม้าน่ารัก เปิดตัวคอลเลคชั่นสินค้าภาพวาดฝีพระหัตถ์ รับปีใหม่ ๒๕๖๙

ร้านภูฟ้า ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อัญเชิญพรพระราชทาน และภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ปีม้าน่ารัก” จัดทำบัตร ส.ค.ส. และคอลเลคชั่นสินค้าที่ระลึก “ปีมะเมีย: ปีม้าน่ารัก” เพื่อเป็นของขวัญอันเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๙

โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพรปีใหม่ ทรงเน้นความสำคัญและประโยชน์ของม้าให้ได้ตระหนักกัน ดังนี้

ปีมะเมีย : ปีม้าน่ารัก ๒๕๖๙
ปีมะเมียนี้หรือคือปีม้า มีประโยชน์นักหนาช่วยเราได้
เป็นพาหะช่วยเราไปไกลไกล เดินไม่ไหวมีม้าพาจรลี
สภากาชาดทำฟาร์มม้ามานานครัน ทำเวชภัณฑ์เซรุ่มเป็นแหล่งที่
คนงูกัดกาชาดช่วยชีวี ม้าทุกตัวเราเลี้ยงดีจนแก่ชรา

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ปีม้าน่ารัก” ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้นำมาจัดทำสินค้าร้านภูฟ้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ เป็นภาพม้าที่กำลังทำท่าเหยาะย่างอย่างสง่างาม หน้าตาแจ่มใส สื่อถึงความเป็นมิตรและพร้อมส่งความสุขให้กับชาวไทยทุกคน

สำหรับสินค้าไฮไลท์ของคอลเลคชั่น “ปีมะเมีย: ปีม้าน่ารัก” ได้แก่ เสื้อหลากหลายรูปแบบและสีสัน ประกอบด้วย เสื้อโปโล ๑๐ สี เสื้อโปโลพิมพ์ลาย ๖ สี เสื้อทีเชิ้ตคอกลมทรงหลวม ๔ สี เสื้อทีเชิ้ตคอกลมทรงปกติ ๔ สี

โดยในปีนี้แบรนด์แฟชั่นไทยชั้นนำ GREYHOUND ได้ร่วมออกแบบคอลเลคชั่นเสื้อ และผลิตภัณฑ์ดีไซน์พิเศษ “ปีม้าน่ารัก” มาปักบนเสื้อโปโล และพิมพ์ลงบนสินค้าชนิดต่างๆ สร้างสรรค์เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ที่เปี่ยมด้วยความหมายอันเป็นมงคล และเป็นประโยชน์สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน อาทิ สมุดบันทึก, ปากกา, กระบอกน้ำ, และถุงผ้า

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเครื่องใช้อื่นๆ รวมถึงกระเป๋าหลากหลายรูปแบบที่แปรรูปจากผ้าปกาเกอะญอ (ฝีมือชาวกะเหรี่ยง) เหมาะสำหรับเลือกซื้อเป็นของขวัญให้แก่ตนเองและคนที่คุณรัก

ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านภูฟ้า คอลเลคชั่น “ปีมะเมีย : ปีม้าน่ารัก” ได้ที่ร้าน ภูฟ้า ๑๘ สาขา และช่องทางออนไลน์ที่ http://www.phufa.org/shop ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

พิเศษ เฉพาะร้าน ภูฟ้า สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่, สาขาไอคอนสยาม หรือแอปพลิเคชั่น ONESIAM SuperApp จะได้รับสิทธิ์รับของสมนาคุณเมื่อซื้อสินค้าครบกำหนดตามเงื่อนไข สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: PHUFA

