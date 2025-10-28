โหรรัตนโกสินทร์ เผย 4 สิ่งต้องห้าม อย่าทำ อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก “ลาภหาย” ถูก “ดูดพลังทรัพย์” ตามหลักฮวงจุ้ย
ตามหลักความเชื่อเรื่องพลังงานและฮวงจุ้ย กระเป๋าสตางค์ถือเป็นศูนย์รวมพลังทรัพย์ของเรา หากเก็บของบางประเภทไว้ผิดที่ อาจทำให้โชคลาภการเงินถดถอยโดยไม่รู้ตัว โดย โหรรัตนโกสินทร์ ได้เผยสิ่งต้อง 4 อย่าง อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ โดน “ดูดพลังทรัพย์” ไม่รู้ตัว
1.อย่าใส่กุญแจ หรือของมีคมในกระเป๋าสตางค์ เพราะจะเป็นการตัดโชคทางการเงินทำให้เงินสูญหายหรือเก็บเงินไม่อยู่
2.นามบัตรผู้อื่น ไม่ควรเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์เนื่องจากทุกคนมีความโชคดีที่แตกต่างกัน การนำนามบัตรคนอื่นมารวมกับของคุณอาจทำให้โชคด้านการเงินปั่นป่วน
3.ธนบัตรชำรุด หรือฉีกขาด ควรนำไปใช้จ่ายหรือแลกเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด อย่าปล่อยให้ตกค้างอยู่ในกระเป๋าสตางค์
4.เมื่อกลับถึงบ้าน อย่าวางกระเป๋าสตางค์สุ่มสี่สุ่มห้า โดยเฉพาะ “บนชั้นวางรองเท้า” เพราะจะทำให้พลังทรัพย์ตกต่ำ