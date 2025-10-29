สดจากเยาวชน - พิธีคำนับครู โขนสัตยาพาลี

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดพิธีคำนับครูโขนตอน “สัตยาพาลี” พร้อมมอบทุนพระราชทานแก่นักแสดง
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ที่ผ่านมา พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นประธานในพิธีคำนับครู โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “สัตยาพาลี” และมอบทุนพระราชทานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประจำปี 2568 ให้นักแสดงที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วภูมิภาค จำนวน 15 ทุน ณ อาคารศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลปสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยมี นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง (ศิลปินแห่งชาติ) สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทยโขน-ละคร) ประจำปีพุทธศักราช 2564 เป็นครูผู้ประกอบพิธีคำนับครู พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้กำกับการแสดง ครูผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม นักแสดงโขน ศิลปิน ทั้งระดับศิลปินชั้นครูและเยาวชน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธี
พิธีเริ่มขึ้นเมื่อประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จุดธูปเทียนบริเวณหน้าศีรษะครูและถวายเครื่องสังเวย
จากนั้นนายไพฑูรย์ เข้มแข็ง กล่าวคำบูชาครู อันเป็นพิธีสำคัญ ถือเป็นประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติในวงการนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ ก่อนเริ่มทำกิจกรรมแรก รวมทั้งการฝึกซ้อมการแสดงต่างๆ ด้วยพิธีคำนับครู จะเป็นสิริมงคลสำหรับครูอาจารย์ ศิลปิน นักแสดง รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมพิธี
ภายหลังจากจบพิธีคำนับครู พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล มอบทุนพระราชทานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประจำปี 2568 ให้แก่นักแสดงที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วภูมิภาค ซึ่งคัดเลือกจากนักแสดงที่มีฝีมือ มีความพร้อมในการแสดงโขนฯ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้คัดเลือกแต่ละกลุ่มสาขา ประกอบด้วยละครพระ ละครนาง โขนพระ โขนยักษ์ และโขนลิง สาขาละ 3 ทุน รวมจำนวน 15 ทุน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักแสดงและคณะผู้ปฏิบัติงาน ครูผู้ฝึกซ้อมและนักแสดงทั้งหมดเริ่มซ้อมการแสดงเพื่อความพร้อมเพรียงสำหรับการแสดงที่ยิ่งใหญ่สมการรอคอยของผู้ชม
นายรัฐศาสตร์ แซ่โอ้ว นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป ผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานโขนยักษ์ กล่าวด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้ง 3 พระองค์ว่าปลื้มปีติ เป็นล้นพ้นที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานในครั้งนี้ เป็นการได้รับพระราชทานปีที่ 2 จะนำเงินพระราชทานที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาอย่างคุ้มค่าที่สุด และจะตั้งใจเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนอันเป็นนาฏยกรรมชั้นสูงของประเทศไทยให้เยาวชนรุ่นใหม่และคนทุกเพศทุกวัยรับชมอย่างงดงาม อันเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริฯ ของทั้ง 3 พระองค์ให้คงอยู่สืบไป
ขณะที่ น.ส.นฤภร จันทร์คง นักศึกษาคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสาขาละครพระ กล่าวว่ารู้สึกตื้นตันใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้ง 3 พระองค์ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในศิลปนาฏยกรรมชั้นสูงของไทย อีกทั้งยังทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่อันเป็นกำลังของชาติร่วมสืบสานและอนุรักษ์การแสดงโขนไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ปี 2568 นับเป็นปีที่ 18 จัดแสดงตอน “สัตยาพาลี” เรื่องราวของพญาพาลีวานรผู้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองขีดขิน เสียคำสัตย์เพราะความหลงผิด แต่ภายหลังระลึกได้ จึงสำนึกและยอมรับโทษ จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 พ.ย.-8 ธ.ค.2568 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456 บัตรราคา 2,000 บาท, 1,800 บาท, 1,000 บาท, 800 บาท และ 600 บาท (รอบนักเรียน 200 บาท)