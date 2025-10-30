สวรรค์ในครัว - บุฟเฟต์อร่อยคุ้ม‘แมนดาริน’ น้ำพริก-แกงคั่วโบราณรสจัด

ความอร่อยวันนี้แม้มาจากโรงแรม แต่ในเรื่องรสชาติและราคา บอกเลยว่าเป็นมิตรกับเงินในกระเป๋า

บุฟเฟต์มื้อกลางวัน 530 บาท ราคาเน็ตแล้ว นั่งยาว 3 ชั่วโมง 11.00-14.00 น. เรตนี้ถือว่าหายากในโรงแรมกลางกรุง หลายร้านบนห้าง ยังให้ไม่มากเท่านี้

ที่เอ่ยถึงคือโรงแรมแมนดาริน สามย่าน เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว เปิดมา 50 กว่าปีแล้ว ช่วงโควิดเขาก็รีโนเวตสถานที่ใหม่ ทันสมัย สะอาดเอี่ยมอ่อง

ล็อบบี้เดินโล่งโปร่งสบาย กลิ่นหอมสดชื่นเฟรชๆ ไม่ใช่ทึบอึดอัด เหม็นพรมอับชื้น

มุมเครื่องดื่ม

สำหรับบุฟเฟต์ที่พูดถึง สไตล์นานาชาติ ในห้องอาหารครัวหลวง ชั้น 1 อยู่หน้าโรงแรม ติดถนนพระราม 4 ตรงข้ามห้างสามย่านมิตรทาวน์

อาหารที่นี่ไว้ใจได้ อร่อยมีรสชาติ ไม่เผ็ดมาก โดยเฉพาะอาหารไทย จุดแข็งของเขาเลย รสดั้งเดิมเข้มข้นกลมกล่อม หอมพริกแกงเครื่องปรุง

น้ำพริกผัดสด

พระเอกคือ “น้ำพริก” ที่ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นไลน์อาหาร ไม่ว่า น้ำพริกกะปิ น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง น้ำพริกตาแดง ฯลฯ พร้อมผักสดเครื่องเคียงจัดเต็ม

แกงคั่วหอยใบชะพลู

รวมถึงแกงโบราณต่างๆ หมูผัดใบยี่หร่า แกงคั่วหมูย่างสับปะรด แกงเหลืองยอดมะพร้าวอ่อน แกงฮังเล แกงไตปลาสูตรโบราณ แกงพริกขี้หนูสวนหมูแดง ฯลฯ

ความอร่อยเมื่อ 50 ปีก่อนเป็นยังไง แม่ครัวในวันนั้นก็ถ่ายทอดรสชาติจนถึงมือเชฟในวันนี้

นอกจากนี้ยังมียำรสเด็ด เมนูสตรีตฟู้ด ก๋วยเตี๋ยว ข้าวหมูแดง ฯลฯ ที่ตั้งหม้อปรุงกันสดๆ

ยำไข่ดาว

ขณะที่อาหารญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฝรั่ง รวมถึงซีฟู้ดออนไอซ์-น้ำจิ้มแซ่บ ก็ควงกันมาแบบตระการตาน่ากิน

ขนมของหวาน เบเกอรี่ ผลไม้ น้ำหวานสมุนไพร ชา กาแฟ มาครบไม่ขาดตก

ทุกเมนูตอบโจทย์คนทุกยุค ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าไปจนถึงรุ่นหลานเจนอัลฟ่า สามารถอร่อยกับน้ำพริก และฟินกับเมนูชีสยืดได้อย่างลงตัว

ที่นี่เหมาะมากกับการนัดสังสรรค์เพื่อนฝูง เพราะ 1.ราคาไม่แรง และ 2.นั่งยาว 3 ชั่วโมง ซึ่งน่าจะขุดเรื่องเก่าวันวานมาเม้าธ์จนครบแหละ

ปูอัดสอดไส้ชีส

แต่บุฟเฟต์มื้อกลางวัน เขายังไม่ทำเต็มตัว บางวันอาจบริการแค่ตามสั่งเป็นจานๆ ทางที่ดีโทร.เช็กกับห้องอาหารครัวหลวง 0-2238-0230

มื้ออร่อยดีงาม ขออนุญาตบอกต่อ

มาดามคูซีน

