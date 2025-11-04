อุตรดิตถ์ เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว รับลมหนาว พิชิต 3 อุทยานแห่งชาติ โชว์ภาพลักษณ์เมืองน่าเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ ชมนมสาว โต้ทะเลหมอก กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยช่วงปลายปี
4 พ.ย. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จุดชมเกาะนมสาว ภายในอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (ททท.) ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ 3 อุทยานแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน, อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
ร่วมแถลงข่าว “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์” เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ช่วงฤดูหนาว นำเสนอภาพลักษณ์เมืองน่าเที่ยว ชูจุดขายเรื่องธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงาม พร้อมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Eco Tourism ในอุทยานแห่งชาติทั้ง 3 แห่ง
โดยก่อนการแถลงข่าว ผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และตั้งจิตอธิษฐานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมให้ดวงพระวิญญาณของ พระองค์ท่าน เสด็จสู่สวรรคาลัย เป็นเวลา 93 วินาที
จากนั้นเริ่มการแถลงข่าว “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์” ด้วยแคมเปญ “เที่ยวอุตรดิตถ์ พิชิต 3 อุทยาน รับลมหนาว โดยมี นายวารุจ ศิริวัฒน์ สส.เขต 2 จ.อุตรดิตถ์ , นางสาวภัททิรา คำอภิวงศ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์, นายคมสันต์ ใจยะสุข หัวหน้าอุทยานฯลำน้ำน่าน, นายเกิดพงษ์ โยหงส์ หัวหน้าอุทยานฯต้นสักใหญ่และนายฟารุต ใจทัศน์กุล หัวหน้าอุทยานฯ ภูสอยดาว ”
ช่วงปลายปี ลมหนาวพัดเริ่มมาเยือน ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของการออกเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะ “ภาคเหนือ” มีจุดขายช่วง High Season ที่น่าสนใจมากกว่าภาคอื่น พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ นิยมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ เที่ยวภู ดูดาว ชมหมอก เดินป่า กางเต้นท์ สัมผัสลมหนาวอากาศเย็น หนาวนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 3 อุทยานแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์สวยงาม ทั้งอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ซึ่งแต่ละอุทยานมีเสน่ห์ มีบรรยากาศ ที่แตกต่างกันออกไป
ททท. ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ด้วยแคมเปญ “เที่ยวอุตรดิตถ์ พิชิต 3 อุทยาน รับลมหนาว” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 – มกราคม 2569 เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าจดจำและบอกต่อ (Grand Moment) รวมถึงร่วมกันผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ให้นักท่องเที่ยวเกิดความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากขึ้น
จุดแรกอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน หรือ “ทะเลสาบสุริยันต์จันทรา” หรือ “ทะเลสาบลำน้ำน่าน” ชมพระอาทิตย์ตกและพระจันทร์ขึ้นตำแหน่งเดียวกัน และที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจถือเป็นแลนมาร์คต้องเช็คอิน คือ ชมเกาะนมสาว ฟรี ไม่ผิดกฎหมาย โดยเกาะดังกล่าวโผล่เหนือทะเลสาบลำน้ำน่าน ตั้งชื่อล้อตามจินตนาการของนักท่องเที่ยว
จากนั้น ชมต้นสักใหญ่ อายุกว่า 1500 ปี ที่ อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ พื้นที่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการอนุรักษ์ต้นสักใหญ่ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้อนุรักษ์ต้นมเหสักข์เท่าที่จะทำได้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้ประชาชนได้ร่วมกันเรียนรู้ รัก และหวงแหนป่าไม้ของแผ่นดิน และปิดท้ายด้วยความท้าทาย จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว เดินป่าพิชิตยอดภูสอยดาว ยอดภูที่สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย เดินป่า กางเต้นท์ ชมหมอกสัมผัสลมหนาวอากาศเย็นบนลานสน
ทั้งนี้ ททท. ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังให้ นทท. ร่วมสนุกเที่ยว 1 ใน 3 อุทยานเช็กอิน ติดแฮชแท็ก พร้อมเปิดสาธารณะ แสดงโพสต์ต่อ จนท.อุทยาน รับหมวกแคมป์ Limited สุดเก๋เป็นที่ระลึก สงวนสิทธิ์ 400 ท่านแรกเท่านั้น
สอบถามข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือโทรศัพท์ 065 5254962