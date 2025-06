ททท. เตรียมเปิดตัว “Village to the World #SustainableAgenda” ยกระดับชุมชนท่องเที่ยวไทย สู่เป้าหมาย ESG ดึงบริษัทจดทะเบียนจับมือชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกกำลังกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน เตรียมเปิดตัวโครงการ “Village to the World #SustainableAgenda” อย่างเป็นทางการ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อน “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการตอบโจทย์กลยุทธ์ ESG (Environmental, Social, and Governance) ของภาคธุรกิจไทย และยกระดับชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

โครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้แก่ภาคเอกชน โดยชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านตลาดการท่องเที่ยวยั่งยืนโดยชุมชนที่รอการลงทุนทางสังคมจากบริษัทต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกันตลอดห่วงโซ่คุณค่า และตอบสนองความต้องการของนักลงทุนระดับสากลที่มุ่งเน้นการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกับชุมชนสามารถนำผลการดำเนินงานที่วัดผลได้จริงจากการสร้างผลกระทบทางบวกไปเปิดเผยเป็นผลการดำเนินการของการขับเคลื่อนความยั่งยืนที่สอดคล้องกับประเด็นสาระสำคัญของแต่ละบริษัทฯ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีนโยบายการพัฒนา Shape supply บนพื้นฐานของความปลอดภัยและความยั่งยืนอันจะนำไปสู่ High Value Services & Standard ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างพันธมิตร ทั้งห่วงโซ่ในภาคอุตสาหกรรม ร่วมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้มีคุณค่าและยั่งยืน อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง Sustainable Tourism Destination และพร้อมผลักดันโครงการ Village to the World ให้เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ตามแนวคิด “ESG Partnership for Impact” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ภาคการท่องเที่ยวและภาคตลาดทุนมาร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างอย่างจริงจังโดยการสร้างกลไกการลงทุนที่มีผลตอบแทนทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงสังคม โดยเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวชุมชนที่สร้างความหมายผ่านการพักผ่อนและทำกิจกรรมอันทรงคุณค่าร่วมกัน จะยกระดับจากกิจกรรม CSR กลายเป็นพลังขับเคลื่อนความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพิ่มขีดความสามารถของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ช่วยกระจายรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเชื่อมโยงภาคธุรกิจกับสังคมไทยอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานเปิดตัวเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจกับชุมชน จะประกอบด้วยการประกาศความร่วมมือระหว่างบริษัทจดทะเบียนชั้นนำกับต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวคุณภาพ ในการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล พร้อมด้วยการแสดงพลังจากองค์กรพันธมิตรกว่า 20 หน่วยงานที่มาร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อน ESG Tourism และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และตัวแทนจากชุมชนทั้งหมดจะได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพจากโครงการต่อเนื่องอีก 3 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการนี้ คือ โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนทางสังคมที่รอคอย เนื่องจากประเทศไทยมีชุมชนท่องเที่ยวคุณภาพที่พร้อมรับการลงทุนทางสังคมจากภาคเอกชนจำนวนมาก โดยชุมชนเหล่านี้มีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจ การร่วมมือนี้จะช่วยสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่ครอบคลุมตั้งแต่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาทักษะชุมชน ไปจนถึงการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

สรุปภารกิจของโครงการ Village to the World

1. การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน ให้ตอบสนองต่อประเด็น ESG ของแต่ละองค์กรอย่างเฉพาะเจาะจง โดยสร้างโมเดลการลงทุนที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน

2. กลไกการเปิดเผยข้อมูล ESG อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยให้องค์กรสามารถแสดงผลงานด้านความยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้อย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ นำไปสู่การยกระดับภาพลักษณ์ตลาดทุนไทย ESG Investment พร้อมดึงดูดเงินลงทุนจากกองทุนที่มุ่งเน้นความยั่งยืน

3. การขับเคลื่อนการเติบโตแบบ Win-Win ระหว่างภาคธุรกิจและชุมชน ผ่านกิจกรรมที่มีผลกระทบทางบวกอย่างแท้จริงและสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิต

โครงการ Village to the World #SustainableAgenda จึงไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่ยังเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงระหว่างการลงทุนเชิงพาณิชย์กับผลกระทบเชิงสังคม ซึ่งจะเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืนของประเทศในระยะยาว

