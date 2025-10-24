เปิดตัว “ผารักสลักใจ” แหล่งเช็กอินใหม่ วังน้ำเขียว ต้อนรับฤดูการท่องเที่ยว 3 ผา นอนกางเต็นท์ ดูดาว ชมทะเลหมอก พร้อมเปิดแบรนด์ เมคอินวังน้ำเขียว สินค้าที่ควรซื้อไปฝากครอบครัว
24 ตุลาคม 2568 – ที่บริเวณผารักษ์สลัดได บ้านพุทธชาติ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นายมงคลศิลป์ ลีนะกนิษฐ์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว ร่วมกับ นายประกอบ สิริวงศ์เทาสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ดร.ธีรพงศ์ คณาศักดิ์ รองประธานฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรหอการค้านครราชสีมา นายโชคดี ปรโลกานนท์ หรือ ลุงโชควังน้ำเขียว สิบเอกธงชัย ไชยฉิมพลี ประธานชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยววังน้ำเขียว ดร.สุรชิต แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
ร่วมกับ ทหารอากาศ สถานีเรดาร์เขาสลัดได ชาวบ้านชุมชนบ้านพุทธชาติ สมาคมการท่องเที่ยววังน้ำเขียว ชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยววังน้ำเขียว กลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคมชุมชนวังน้ำเขียว ฝ่ายปกครอง เกษตรอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูหนาว โดยใช้ชื่องานว่า “ เที่ยว 3 ผา นอนกางเต็นท์ ดูดาว ชมทะเลหมอก วังน้ำเขียว ” ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงสิ้นปี
ท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็น อุณภูมิ 15 องศา และไอหมอกยามเช้าของเขาสลัดได โดยผู้ร่วมงานนั่งจิ๊บกาแฟ รับประทานข้าวต้ม โดยภายในงานยังมีการนำสินค้าชุมชนมาให้รับประทาน อาทิ พุทรานมสด ข้าวเกรียบเห็ดหอมวิภา ขนมเปี๊ยะชื่อดัง สมุนไพรวังวาน ผลิตภัณฑ์โรงคั่วกาแฟ เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ลุงโชค สับปะรดสีวังน้ำเขียว พร้อมเปิดตัวแบรนด์ เมคอินวังน้ำเขียว สินค้าที่นักท่องเที่ยวควรซื้อไปฝากครอบครัว ในช่วงมาท่องเที่ยววังน้ำเขียวสินปีนี้
ภายหลังทั้งหมดเดินชมเส้นทางธรรมชาติ ไปเปิดตัวผาน้องใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากผารักษ์สลัดใด ไปทางขวามือ ประมาณ 200 เมตร มีลักษณะพิเศษเป็นหินที่ยื่นออกไปหน้าผา มีรูปร่างหินคล้ายรูปหัวใจ โดยชาวบ้านเลยช่วยกันตั้งชื่อว่า “ ผารักสลักใจ ” เพื่อให้สอนรับกับ ผารักษ์สลัดใด เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอวังน้ำเขียว บริเวณหน้าผาดังกล่าว จะมีความพิเศษคือสามารถเห็นถนนเส้น 304 วังน้ำเขียว-ปราจีนบุรี และสามารถชมพระอาทิตย์ตกดิน ในช่วงยามเย็นได้อย่างสวยงาม ในช่วงฤดูหนาวนี้
นายมงคลศิลป์ ลีนะกนิษฐ์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการ และชุมชน หวังสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาววังน้ำเขียว ที่มีความสวยงาม อากาศดี ธรรมชาติบริสุทธิ์
โดยขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาท่องเที่ยว 3 ผา ดังประกอบด้วย ผารักษ์สลัดใด ผาเก็บตะวัน และผาน้องใหม่ ผารักสลักใจ รวมถึงนอนกางเต็นท์ ดูดาว ชมทะเลหมอก และยังสามารถเที่ยวชมกระทิงมากที่สุดในประเทศไทย ที่เขาแผงม้า เดินป่าเส้นทางเทรลคลองปลากั่ง กราบขอพรพระสายวัดป่า ชมอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง สวยที่สุดวังน้ำเขียว สามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชน ที่เราเรียกว่า แบรนด์ เมคอินวังน้ำเขียว ซื้อไปฝากคนในครอบครัว ในช่วงมาท่องเที่ยววังน้ำเขียว อีกด้วย