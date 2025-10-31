ซื้อของเล่นแก้บนชุดใหญ่! เลขเด็ด ส้มฉุน แม่นเป๊ะงวดที่แล้ว เลขรถแข่งเข้าเต็มๆ แฟนหวยเฮรับทรัพย์ งวดนี้รายการดังจัดให้อีก กระซิบข้างหูขอเลขรางวัลที่1
รายการหวยกระแส ลอตเตอรี่พลัส เผยคลิปล่าสุด เลขเด็ดงวด 1 พฤศจิกายน 2568 หลังจากหวยงวดที่แล้ว (16 ต.ค.68) อาร์ต พิธีกร พารายการมาขอเลขเด็ด ส้มฉุน วัดทรวงเสวย เลขเด็ดรถแข่ง 61 ออกตรงเป๊ะ เลขท้าย 2 ตัว ทำเอาแฟนหวยได้เฮรับทรัพย์รับโชคกันไปแล้วนั้น
มางวดนี้ อาร์ต พิธีกรรายการ หอบข้าวของแก้บน ส้มฉุน ตามที่บอกไว้ว่าถ้าเลขเข้าจะซื้อรถของเล่น รถแทร็กเตอร์ รถต่างๆ และไก่ทอดเคเอฟซีมาให้ พร้อมทั้งงวดนี้จะขอเลข 3 ตัวเลย
โดยพิธีกรรายการเข้าไปกระซิบข้างหู ส้มฉุน ขอเลขขอโชคลาภตามธรรมเนียมว่า “งวดนี้มีรถของเล่นมาให้เล่นอีกแล้วนะ ขอให้3อันดับแรก(รถแข่ง)ที่เข้าเป็นเลขรางวัล ในงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เล่นเลยนะ ” อาร์ต ยังบอกว่าเหมือนครั้งที่แล้วเลย พอเข้าไปพูดเข้าไปขอ รู้สึกเหมือนติดๆเหมือนครั้งที่แล้วเลย
ก่อนจะจัดรถแข่งของชอบให้ ส้มฉุน เล่นปรากฏว่าเลขรถแข่ง 3 อันดับแรกที่เข้าเส้นชัยเหมือนคราวที่แล้ว งวดนี้เป็นเลข 7-2-6 ส่วนรถที่นำมาแก้บนรถของเล่นคันใหญ่อีกคันหนึ่ง ก็มีเลขปรากฏที่รถเป็นเลข 9739 ด้วย