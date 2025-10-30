7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง

ให้รางวัลที่1แล้ว7คน! พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอเด้งผ่านแท็บเล็ต หนุ่มอีกคนขอต่อหน้าก็ได้12ล้าน หอบเงินล้านถวาย งวดนี้ลุ้นเศรษฐีคนที่8 อึ้งเลยพิธีกรดังล้วงไหได้เลขอะไร
เลขเด็ดงวดวันที่ 1 พ.ย.68 รายการ หวยกระแส ลอตเตอรี่พลัส พาไปตามรอย 7 คนแล้วถูกรางวัลที่1 หลังขอโชค พ่อแก่เงินล้าน เศียรใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพียงมองตาขอพ่อแก่ คนแรกที่ถูกรางวัลที่1 เป็นผู้หญิง เห็นพ่อแก่เงินล้านเด้งเข้ามาในแท็บเล็ต ขอเศียรใหญ่ออนไลน์แล้วมองตาขอได้โชค 12 ล้าน งวดวันที่ 1 มีนาคม
อาร์ต พิธีกรดังของรายการ เปิดใจ อาจารย์ทองเอก เล่าถึงกระแสพ่อแก่เงินล้านที่กำลังมาแรงมากตอนนี้ว่า “ตอนนั้นพ่อแก่มีกระแส เด้งขึ้นมาในแท็บเล็ต ขยายแล้วมองตาพ่อแก่ ขออธิษฐานให้ลูกมีโชคใหญ่ ข่าวออกไปลานจอดรถเต็มเลย”
“ล่าสุดก็มีคนได้ 12 ล้านจากพ่อแก่เศียรใหญ่ (งวด 1 ต.ค.68) มาจุดธูปแท่งใหญ่ ขอพ่อแก่ด้านหน้า ในใจเขาบอกเขาถูกรางวัลที่1 แล้วล้วงไหหน้าเศียรใหญ่ ถูกรางวัลที่1 จำนวน 12 ล้าน”
“เอาเงิน 1 ล้านมาถวาย มาแก้บนทองแท่ง เพื่อนำไปสร้างพ่อแก่องค์ใหญ่ ทองแท่งมาเปลี่ยนเป็นทองเหลือง สร้างอวัยวะต่างๆ สร้างพ่อแก่ พ่อแก่ก็กลับมาสร้างเรา ”
อาจารย์ทองเอก สอนขั้นตอนการขอโชคจากพ่อแก่ แนะจุดธูปแท่งใหญ่ขอโชคพ่อแก่ ก่อนทางรายการจะล้วงไหเลขปิงปอง อาร์ต พิธีกรตกใจหยิบลูกปิงปองใหญ่มา 3 ลูก ไม่มีเลขเลย ขณะที่ในไหมีลูกปิงปองที่มีเลขอยู่ทุกลูก
อาร์ต ถึงกับบอกเลยว่า “ผมไม่จับใหม่แล้ว พ่อแก่กำลังจะบอกว่า 30 (ลูกปิงปอง3ลูกไม่มีเลขเลย) แล้วเลขที่เขียนที่ธูปก็เป็นเลข 300 ด้วย” ซึ่งท้ายรายการเผยเลขธูปมงคลที่จุดไว้ได้เลข 6-9-1-8