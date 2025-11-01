ตรวจสลากออมสิน 1/11/68 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี หวยออมสิน งวด 1 พฤศจิกายน 2568

ตรวจสลากออมสิน 1/11/68 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี หวยออมสิน งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568
ตรวจสลากออมสิน 1/11/68 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี หวยออมสิน งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ดังนี้
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท เงิน 30,000,000 ล้าน
งวดที่ 266 ฐ 5431025
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท เงิน 1,000,000 บาท
งวดที่ 250 ช 2375110
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 4,440 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท เงิน 44,400,000 บาท
9165082 9001426 2889268 3241428 8038612
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 8,880 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท เงิน 26,640,000 บาท
4019290 4697230 1806002 7960299 9589770
4874197 5448072 8486763 9096451 0356668
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 13,320 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท เงิน 13,320,000 บาท
3081655 3740903 8377486 6542819 1906413
7070029 5400705 5518560 7361552 0479674
2404029 3566600 5612801 6024960 8298901
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 245-253 จำนวน 430,431 อันดับ อันดับละ 200 บาท
งวดที่ 254-262 จำนวน 312,842 อันดับ อันดับละ 800 บาท
งวดที่ 263-264 จำนวน 64,910 อันดับ อันดับละ 700 บาท
งวดที่ 265-268 จำนวน 65,925 อันดับ อันดับละ 600 บาท
2745
เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 245-253 จำนวน 4,303,843 อันดับ อันดับละ 40 บาท
408